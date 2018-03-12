«Из-за татарского ребёнок – троечник»: родители отказываются от языка

Казань, , 06:21 — REGNUM Часть родителей русскоязычных школьников, которые осенью 2017 года выбрали в качестве родного языка для изучения татарский, сейчас пытаются отказаться от него, ссылаясь на то, что отметки по данному предмету портят общий балл у детей. В родительских группах соцсетей проходит активное обсуждение того, можно ли отозвать своё первоначальное заявление и сменить татарский язык на русский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, после президентских поручений Генпрокуратура РФ начала проверку соблюдения прав жителей национальных республик на изучение родного и государственных языков в школах регионов. В Татарии такие масштабные проверки прокуратура РТ провела в октябре 2017 года, и тогда выяснилось, что имели место быть многочисленные факты не только нарушения прав на добровольный выбор родного языка, но и при окончании 9-го класса в ряде школ проводилась незаконная аттестация по татарскому языку, влиявшая на общий результат, а количество часов русского языка не соответствовало федеральному стандарту и было занижено. После того, как надзорным ведомством были внесены соответствующие предписания, учебные планы в школах привели в соответствие федеральному государственному образовательному стандарту, а родители в вариативной части учебного плана смогли выбрать для детей свои родные языки. Так, около 115 тыс. человек выбрали родным — русский язык.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2017 года также была поставлена точка в споре о добровольности изучения татарского языка как второго государственного в регионе. Прокурор республики Илдус Нафиков, выступив на сессии Госсовета РТ, отметил, что он изучается добровольно, не более двух-трёх часов в неделю.

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Сейчас в регионе наблюдается интересная тенденция — родители, кто указал, что родным для ребёнка является татарский, чтобы сохранить возможность изучения второго языка, изыскивают возможность изменить своё решение.

«Многие, кто пошёл на поводу у администраций школ и учителей, указав, что родным для ребёнка является татарский язык, обращаются с вопросом, возможно ли отозвать своё заявление и просят примерный образец», — пишет администратор родительской группы в соцсетях «Русский и татарский языки в Татарстане», уточняя, что «отозвать своё заявление вы можете в любой момент.

«В школе две группы: родной татарский и родной русский. Просто думали оставить татарский, но сменилась учительница и оценки испортились окончательно. Так как в группе и татары, и русские, естественно не равные условия учёбы, а требования одни. В общем надо в русскую группу ребёнка переводить», — пишет одна из участниц сообщества.

Другая родительница рассказала, что сейчас группы в школе делятся на родной русский (риторика, краеведение и прочее) и родной татарский.

«Вопрос по поводу тех, кто выбрал родной татарский. Получается в этой группе татары и русские, которые захотели «сохранять язык татар». Как оцениваются их знания? Ведь татары и русские не могут усваивать этот урок одинаково? Племянник — русский, сестра решила оставить два часа татарского для общего развития. Сначала были «5» (когда только выбрали язык), а сейчас постоянно «3» (до переворота были «4» и «5»). Из-за татарского ребёнок — троечник. Можно ли отозвать решение изучать татарский и подать на русский? Какое заявление писать?» — вопрошает мама.

Подобные вопросы в различных группах соцсетей Татарии стали появляться всё чаще и чаще.