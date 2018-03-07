Почти 75% чиновников Татарии – женщины, шестеро – в кабинете министров

Казань, , 06:35 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов, поздравляя жительниц региона с Международным женским днём, отметил, что в правительстве республике обязательно должны быть женщины. На сегодня из общего числа должностей государственной гражданской службы Татарии 74,5% (11 тыс.) приходится на женщин, но лишь около 19% из них занимают посты руководителей или помощников, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данный Татарстанстата.

«Женщины должны быть в правительстве. У меня много помощниц, которые решают те или иные сложные задачи. Женщины более скрупулёзные, более тщательные в работе. Мужчины же — они более масштабные, широкие», — заявил Минниханов.

Между тем, в республике на высоких постах представительниц прекрасного пола не так много. В правительстве региона 20 февраля 2018 года впервые за шесть лет на пост заместителя премьер-министра была назначена женщина. Вице-премьером стала бывшая помощница главы региона Лейла Фазлеева, которая будет курировать социальное направление.

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Кроме Фазлеевой, в правительстве в должности министра труда, занятости и социальной защиты работает еще одна дама — Эльмира Зарипова. В целом в кабинете министров из 33 человек лишь шесть — женщины.

По данным Татарстанстата, чаще всего в республике для трудоустройства дамы выбирают сферу здравоохранения и социальных услуг. Здесь на прекрасный пол приходится 84% всех сотрудников. На втором месте сфера образования — 83%, а на третьем оптовой и розничной торговли, гостиничный бизнес, предприятия общественного питания — 66%.

Превалирует число студенток и в высших учебных заведениях — 53,1%, а вот в образовательных организациях среднего профессионального образования, наоборот, мужчин больше — 55,7%.

На начало 2017 года Татария занимала первое место среди регионов ПФО по числу женщин, которые получают высшее образование. На студенток вузов пришлось свыше 64 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM из общей численности населения 54% — это женщины (2,1 млн человек). На 1 тыс. жителей приходилось по 1,16 тыс. жительниц, но соотношение новорождённых в последние пять лет менялось — на 1 тыс. мальчиков приходилось всего 944 девочки.

«Почти во всех молодых возрастных группах сохраняется преимущество мужского населения. Устойчивое превышение численности женщин складывается лишь к 32 годам и с возрастом становится более значимым — к 75 годам численность женщин становится в 2,1 раза больше численности мужчин-сверстников. Женщины живут в среднем на 11 лет дольше, чем мужчины», — отмечает орган статистики.