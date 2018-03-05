«Бабушек пожалейте»: как добровольный взнос превратился в принудиловку

Ютазинский район, Татария, , 08:43 — REGNUM В Татарии назревает ещё один скандал, связанный с вопросом самообложения — добровольного участия жителей в финансировании насущных расходов бюджета. Жители посёлка городского типа Уруссу Ютазинского района начали получать уведомления, подписанные секретарём административной комиссии района, в которых граждан требуют явиться на заседание «по факту неуплаты самообложения» и угрожают, что в случае неявки протокол будет составлен в их отсутствие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В своём уведомлении представитель административной комиссии ссылается на ч. 1. ст 2.6 Кодекса РТ по административным правонарушениям «Неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления».

Санкция за нарушение данной статьи предполагает штраф от 1 до 2 тыс. рублей для граждан, а при повторном нарушении — от 2,5 до 5 тыс. рублей.

Между тем, еще год назад, в феврале 2017 года, эксперты разбирали данную норму и почти единодушно говорили, что данную норму применять к самообложению неправильно.

«Статью 2.6 нельзя применять к референдумам, так как Госсовет РТ не внёс соответствующую поправку», — цитирует координатора движения «Голос» в РТ Михаила Тихонова газета «Аргументы и факты».

Напомним, действительно в апреле 2016 года по инициативе кабинета министров РТ делалась попытка установить штрафы для неплательщиков добровольного взноса. Своё предложение республиканские власти объяснили низкой собираемостью платежа, по которому за каждый собранный с жителей рубль бюджет Татарии добавлял муниципалитету ещё 4 рубля. Предполагалось, что штраф составит 1−2,5 тыс. рублей. Попытка ввода штрафных санкций вызвала возмущение жителей, и законопроект был отложен.

Несмотря на это, власти районов Татарии по-прежнему пытаются штрафовать по статье 2.6 жителей, которые не желают участвовать в самообложении.

Читайте также: С шапкой по миру: самообложение в России

Информация о том, что жителям пгт Уруссу начали приходить уведомления, появилась на сайте «Народный контроль РТ».

«Пришло нам письмо сегодня, что, мол, хотите того вы или нет, а заплатить эти 300 рублей вы обязаны, — пишет местная жительница. — Бабушек пожалейте! Для них 300 рублей — это неделю жить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в 872 сельских поселениях и городских округах Татарии прошли референдумы по вопросу самообложения на различные нужды, среди которых были содержание кладбищ, ремонт дорог, водоснабжение, содержание «зелёных зон» и другие. Сумма в зависимости от территории колебалась от 150 рублей до 1 тыс. рублей.

Напомним, для того чтобы инициатива властей была утверждена, достаточно было, чтобы за неё проголосовала половина жителей в возрасте от 18 лет. При этом делать разовый «добровольный» взнос обязаны были и те, кто голосовал «за», и те, кто был «против».

Осенью 2017 года референдумы по самообложению в Татарии обернулись рядом скандалов — деньги запланировали собирать не только с трудоспособного населения, но и с пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких мам, студентов и многодетных семей.

Читайте также: В Татарии под самообложение попали и ветераны войны