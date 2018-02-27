Экологи бьют тревогу. Единственное млекопитающее, которое обитает в Байкале, вновь оказалось под угрозой. Речь идёт о байкальской нерпе.

Байкалбская нерпа

Кого не устраивает запрет на убийство нерпы?

С 2007 года действует запрет на вылов этого байкальского эндемика. Однако в феврале 2018 года стало известно, что Росрыболовство предложило открыть промысел нерпы. Представитель ведомства тогда заявил о большом росте численности этого вида.

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А недавно заявление по нерпе сделали власти Бурятии. 21 февраля оно было обнародовано в сети интернет. В частности, по информации республиканского минсельхозпрода, популяция животного стремительно выросла, и это якобы может угрожать рыбной отрасли республики, так как нерпа питается бычковыми, голомянкой, омулем и другими видами водных биоресурсов.

«Чтобы решить данную проблему и не нанести урон популяции нерпы, необходимо разрешить её промышленную добычу в количестве от 4 до 5 тысяч голов каждый год, считают республиканские власти», —передаётRuNews24.ru.

В Байкальском филиале Госрыбцентра и вовсе заявили, что запрет на вылов нерпы в 2007 году был введён без всяких на то оснований — «под давлением» природоохранных организаций, в том числе Гринпис, что «вызвало удивление у представителей местной науки».

«По нашим оценкам, в настоящее время численность байкальской нерпы составляет около 130 тысяч голов (по состоянию на 2015 год). В 2007 году, когда был введён запрет, насчитывалось около 90 тысяч особей. Поэтому мы считаем, что в настоящее время есть возможность открыть промысел определённого количества нерпы, это не повредит никак экосистеме Байкала. Но я хочу подчеркнуть, что спроса на нерпу нет. Ежегодно выделяется квота для эвенков на 3000 особей, но они ни разу за всё время свою квоту не использовали полностью. Если бы кому-то была нужна нерпа, они бы находили лазейки, но этого не происходит. Нет спроса — нет добычи. По большому счёту, если сейчас разрешат промышленный отлов нерпы, это даже обеспечит занятость местного населения. Это актуально в связи с запретом промышленного лова омуля, введённым 1 октября 2017 года», — сказал ИА REGNUM старший научный сотрудник Байкальского филиала Госрыбцентра Андрей Варнавский.

Ansgar Walk Вылов нерпы

А что же по этому поводу думает упомянутый сотрудником Госрыбцентра Гринпис? В 2005 году в организации заявили, что регулярные наблюдения за популяцией байкальской нерпы прекратились с конца 1980-х годов. Ледовая экспедиция в 2000 году показала, что численность «основного запаса» популяции нерпы составила всего 67 165 голов. Также было зафиксировано общее старение популяции из-за активного промысла детенышей — бельков.

«Слишком много ест»

Сторонники возврата промышленного отлова нерпы ко всему прочему заявляют: это необходимо для того, чтобы спасти млекопитающее от возможных эпидемий и болезней. По их словам, показательным является случай 2017 года, когда в акватории Байкала зафиксировали массовую гибель нерп.

Действительно, начиная с 29 октября 2017 года была обнаружена 141 туша погибшей нерпы (на территории Иркутской области, часть — на территории Бурятии). По этому поводу проводились совещания. На побережье, куда штормом выбросило туши, взяли пробы. Но они не дали ответа на вопрос о причинах массовой гибели нерп. Специалисты лишь отметили, что явных патологий, опасных вирусных заболеваний и наличия паразитов не выявлено.

Таким образом, вопрос, почему погибли нерпы, до сих пор остаётся без ответа. Однако сторонникам возобновления промысла нерпы это не мешает вновь и вновь говорить о том, что численность этого байкальского эндемика «превысила все разумные пределы», и подводить к тому, что необходимо вернуть промышленный отлов.

В 2014 году нерпу обвинили в том, что она слишком много ест, и это приводит к сокращению численности ещё одного байкальского бренда — омуля. Рыболовы, чиновники Росрыболовства и Рыбнадзора тогда пояснили, что омуля в Байкале становится меньше, потому что его все время кто-то ест — то баклан, то нерпа.

«Есть вероятность того, что нерпа просто начнет вымирать от голода и переходить на несвойственную ей ранее пищу, начнет более активно преследовать того же омуля. Нужно пожалеть животное и не оставлять его без внимания. Добыча в разумных пределах — это способ охраны всей популяции», —цитировалотогда Irk.ru старшего научного сотрудника учебно-методического центра «Сибохотнаука» ИрГСХА Бориса Дицевича.

Однако вот что мы видим на сайте Фонда содействия сохранению озера Байкал: основная пища нерпы — голомянко-бычковые рыбы. А омуль попадается нерпе случайно и в очень небольшом количестве, не более 1−2% от суточного рациона.

Убийство под видом «познавательной» поездки

По мнению председателя общественной организации «Новая энергия» (Бурятия) Ивана Логинова, разрешение на отлов байкальской нерпы может развязать руки браконьерам.

«Сейчас в Бурятии и Иркутской области происходят активные дискуссии по вопросу возможного разрешения промышленного отстрела байкальской нерпы. 10 лет назад был введён запрет на убийство нерпы, сейчас некоторые учёные утверждают, что популяция чрезвычайно выросла, и нерпа якобы съедает много омуля, больше, чем ей положено. Но на самом деле я придерживаюсь такого мнения, что природа может сама себя регулировать, всегда так было и всегда так будет. Этот вопрос надо тщательно изучать. Так как разрешение на отстрел байкальской нерпы может развязать руки браконьерам, такая опасность существует», — отметил Иван Логинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Uryah Байкальская нерпа

В то же время он рассказал, что недавно объехал прибайкальские районы Бурятии и общался с местными жителями, которые подтвердили, что нерпы действительно стало много:

«Также я хочу напомнить, что в местности Энхалук на Байкале в прошлом году больше ста особей нерпы выбросилось на берег. Туши животных лежали на берегу и гнили. Наши надзорные органы отреагировали на ситуацию, решив, что у животных началась эпидемия, но, к счастью, эта информация не подтвердилась. Почему нерпа выбросилась? Этот вопрос до сих пор остается открытым. Я хочу напомнить вот о чём: местные жители занимались промыслом рыбы. Это было основным источником их дохода. Но с 1 октября 2017 года ввели запрет на лов омуля, а взамен людям ничего не предложили. Им ничего не осталось, как заниматься этим незаконно. А браконьеры как занимались незаконным ловом, так и занимаются. Поэтому, что касается нерпы, повторюсь, после разрешения на её промышленный отлов браконьеры могут активизироваться ещё больше», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

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О браконьерстве, вернее о его изощрённых разновидностях, стоит напомнить отдельно. В январе 2018 года разразился скандал. Одна из байкальских турфирм предлагала москвичам «Охотничий тур на Байкале 2019» стоимостью от 150 тысяч рублей с человека — под видом «познавательной» поездки к охотникам-эвенкам на север Байкала. В цену тура был включен один трофей нерпы.

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Однако, во многом благодаря СМИ и неравнодушным гражданам, желающим поохотиться на нерпу дали отпор. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура заставила удалить с сайтов турагентств информацию об организации незаконной охоты. Применять огнестрельное оружие при охоте на байкальскую нерпу запрещено всем без исключения, подчеркнули тогда в ведомстве.

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«Сфотографировал — убил»

«Тот утилитарный подход к Байкалу, который мы наблюдаем в последние месяцы среди чиновников разного уровня, не может не вселять тревогу», — комментирует член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

По его словам, можно только гадать, какое именно обоснование было положено в основу предложения по отстрелу байкальского эндемика:

«Сначала под занавес Года экологии правительство разрешает еще три года сливать Байкал ниже минимально допустимого уровня, несмотря на протесты природоохранных организаций. Затем из недр Минприроды появляется проект новых границ водоохранной зоны, который под предлогом заботы об интересах местных жителей фактически даёт зелёный свет для массированного бизнес-освоения берегов Байкала. Сейчас вбрасывается идея об отстреле в промышленных объёмах байкальской нерпы, и в качестве обоснования такого решения называется «привлечение дополнительных туристов на Байкал». То есть чиновникам кажется, что сейчас на берегах Байкала маловато китайцев с фотоаппаратами, нужно непременно добавить к ним китайцев с ружьями. Сфотографировал — убил. Или наоборот».

Алексей Задонский Байкал

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Александр Колотов отметил, что он неслучайно употребляет слово «кажется» по отношению к чиновникам:

«Потому что их предложение по отстрелу байкальской нерпы базируется исключительно на их собственных ощущениях. Чиновникам кажется, что нерпы на Байкале стало слишком много. Чиновникам кажется, что нерпа съедает слишком много омуля. Чиновникам кажется, что нерпа слишком часто мешает рыбакам ловить рыбу. Однако научных обоснований, убедительно подтверждающих эти чиновничьи ощущения, до сих пор не представлено. Поэтому можно только гадать, какое именно обоснование было положено в основу предложения по отстрелу байкальского эндемика. Ведь даже мониторинг численности байкальской нерпы последний раз проводился пятнадцать лет назад — кстати говоря, вовсе не по инициативе чиновников, а при помощи Гринпис России».

Немного о том, с какой целью велась ранее промысловая охота на нерп, рассказывают в Фонде содействия сохранению озера Байкал.

Так, мясом нерпы кормили песцов, из меха нерпы изготавливали шапки, его также использовали для подбивки охотничьих лыж. Нерпичье мясо употребляют в пищу, а ласты нерпы, отваренные в воде, считаются лакомством.

«Особенно нежное мясо у молодых нерпят — хубунков, мясо которых не имеет запаха рыбы и напоминает по вкусу цыплят. В печени нерпы много витаминов. В старину нерпичий жир применялся в кожевенном производстве и в мыловарении. В 1895—1897 годах нерпичье сало главным образом использовали на Ленских золотых приисках для освещения шахт. Местные жители жир нерпы считают лечебным и употребляют его при лечении легочных заболеваний и язвенных болезней желудка», — говорится в сообщении Фонда.

Байкал — присвоен чиновниками

Академик, известнейший специалист по Байкалу Михаил Грачёв как-то сказал, что судьба озера Байкала зависит от простых людей. Он напомнил, что когда в 1987 году гибла нерпа, местные жители забили тревогу и сразу же проинформировали учёных.

«Те, кто живет на Байкале, всё видят и всем дорожат. И мы должны откликаться на их просьбы, принимать их сигналы и честно выяснять, что происходит», —отметил Михаил Грачёв.

Несомненно, академик прав в том, что чиновники должны прислушиваться к простым людям. Однако, к сожалению, на деле всё происходит с точностью до наоборот. К местным жителям не прислушивается никто. Это доказывают споры вокруг водоохранной зоны (ВЗ) озера Байкал. В 2015 году, когда ВЗ расширяли с 500 метров до десятков километров, никто не спросил мнения местного населения. И вот теперь, в 2018 году, под предлогом заботы о населении, испытывающем трудности в связи с жёсткими ограничениями на территории ВЗ, Минприроды предлагает сократить водоохранную зону Байкала в десять раз!

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Обосновывая своё предложение, чиновники ссылаются на «научно-обоснованный подход» Сибирского отделения РАН — Института географии им. В. Б. Сочавы. Однако уже известно, что Минприроды подало в правительство РФ проект не совсем в том виде, в каком его готовил институт. По мнению эколога, члена общественной организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу» Натальи Тумуреевой, речь идёт о некой «антибайкальской многоходовке».

«Жителям создали невыносимые условия, они возмутились, и на фоне этого возмущения под предлогом заботы о жителях можно сократить и Центральную экологическую зону (ЦЭЗ). Примечательно, что Минприроды предлагает исключить населённые пункты из Центральной экологической зоны, что как раз и снимет все ограничения, а институт географии им. В. Б. Сочавы, на чьи исследования опирались в МПР, предлагают бассейновый подход для определения границ водоохранной зоны. В общем, у меня есть подозрения, что все эти инициативы, касающиеся водоохранной зоны Байкала, в итоге происходят лишь для того, чтобы уменьшить Центральную экологическую зону», — отметила она.

Нерпа

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Впрочем, предложение Минприроды скорректировать водоохранную зону вокруг озера Байкал не вызвало восторгов у депутатов Госдумы. Парламентарии поручили комитету Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратиться к Минприроды РФ. В частности, депутаты хотят уточнить, согласован ли план Минприроды по изменению границ водоохранной зоны Байкала с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО.

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Стоит отметить, что, пока идут споры вокруг Байкала, пока чиновники решают, что делать с водоохранной зоной, с нерпой, с омулем, местное население опять остаётся в стороне. Чиновники его попросту игнорируют. Каких-либо разъяснений «верха» не дают, не говоря уже о том, чтобы устраивать общественные слушания. Такая секретность вокруг Байкала наводит на нехорошие мысли о том, что уникальное озеро, жемчужину Сибири, уже давно «присвоили» чиновники…

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