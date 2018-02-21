Байкал в очередной раз стал жертвой бюрократических игр

Улан-Удэ, , 10:02 — REGNUM Споры вокруг водоохранной зоны (ВЗ) уникального озера Байкал набирают обороты. По мнению председателя комиссии по экологии, природным ресурсам и землепользованию Общественной палаты Бурятии Евгения Кислова, чтобы соблюдался баланс между защитой Байкала и жизнью местного населения, водоохранная зона озера должна быть научно обоснованной.

В настоящее время площадь действующей водоохранной зоны озера Байкал составляет 57,2 тыс. кв. км (утверждена в марте 2015 года — прим. ИА REGNUM ). В её границах расположено 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций, около 540 км дорог без твёрдого покрытия, 159 населённых пунктов, в которых проживают 128,4 тыс. человек.

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Волну обсуждений вызвало предложение министерства природных ресурсов и экологии РФ о значительном уменьшении границ ВЗ — до площади 5,9 тыс. кв. км. В феврале 2018 года Минприроды внесло в правительство РФ соответствующий проект распоряжения. В министерстве при этом утверждали, что в своих выводах они основывались на научно-обоснованном подходе, предложенном Сибирским отделением Российской академии наук — Институтом географии им. В. Б. Сочавы. При этом в самом институте корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что Минприроды подало в правительство РФ проект не совсем в том виде, в каком его готовил институт. В частности, учёные предлагали оставить населённые пункты в границах водоохранной зоны, но чиновники к ним не прислушались.

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«Водоохранная зона Байкала должна быть научно обоснованной. И наиболее всего этому принципу отвечает проект, разработанный институтом географии им. Сочавы СО РАН», — подчеркнул Евгений Кислов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Повторяется типичная ситуация, когда проекты, касающиеся регионов, в этих самых регионах никто ни разу не видел. Они не проходили общественных слушаний, а, между прочим, это документы, которые в некотором роде ограничивают права людей, поэтому они обязаны проходит через общественные слушания. То есть это сугубо бюрократические игры в Москве», — сказал собеседник ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что Минприроды подало проект не совсем в том виде, в каком его разработали в институте географии им. Сочавы.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме готовы идти на компромисс по сокращению ВЗ Байкала. 19 февраля зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») заявила о том, что при разработке идеи сократить площадь водоохранной зоны правительство РФ не учитывает мнения большинства экспертов. По мнению Тимофеевой, сокращение ВЗ может сильно ухудшить экологическую ситуацию озера Байкал.

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Как подчёркивает эколог, член общественной организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу» Наталья Тумуреева, ситуация, возникшая вокруг «перекраивания» водоохранной зоны Байкала, является весьма показательной:

«Я так подозреваю, что в данном случае речь идёт о некой «антибайкальской многоходовке». То есть жителям создали невыносимые условия, они возмутились, и на фоне этого возмущения под предлогом заботы о жителях можно сократить и Центральную экологическую зону».

Справка: Центральная экологическая зона (ЦЭЗ) включает в себя Байкал с островами, прилегающие к Байкалу водоохранную зону и особо охраняемые природные территории. В границах ЦЭЗ запрещены и ограничены виды деятельности, при которых оказывается негативное воздействие на уникальную систему озера Байкал.

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