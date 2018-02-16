«Антибайкальская многоходовка»: интересанты подбираются к Байкалу

Улан-Удэ, , 16:00 — REGNUM На сегодняшний день основной проблемой озера Байкал являются «неграмотные управленческие решения федерального уровня, принимаемые без согласования на местах», считает эколог, член общественной организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу» Наталья Тумуреева.

По её словам, весьма показательной является ситуация, возникшая сегодня вокруг «перекраивания» водоохранной зоны (ВЗ) Байкала.

Согласно распоряжению правительства РФ, в 2015 году она была расширена с 500 метров до десятков километров. А в феврале 2018 года стало известно, что Минприроды России внесло в правительство РФ проект распоряжения об утверждении скорректированных границ водоохранной зоны Байкала. Чиновники от Минприроды утверждают, что границы ВЗ «корректируются без ущерба для его экосистемы» до площади 5,9 тыс. кв. км. В настоящее время площадь действующей ВЗ составляет 57,2 тыс. кв. км. При этом, по данным министерства, в своей работе они опирались на исследования Сибирского отделения РАН — Института географии им. В. Б. Сочавы. В свою очередь, в институте корреспонденту ИА REGNUM сообщили о том, что «Минприроды подало в правительство РФ проект не совсем в том виде, в каком его готовил институт».

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"Что касается ситуации вокруг водоохранной зоны. В 2015 году её границы расширили без согласования с местными жителями. До них никто не донёс, зачем это нужно и как это повлияет на их жизнь, не были проведены общественные слушания. Федеральные власти сами по себе там что-то решили и сделали такую водоохранную зону. Я так подозреваю, что в данном случае речь идёт о некой «антибайкальской многоходовке». То есть жителям создали невыносимые условия, они возмутились, и на фоне этого возмущения под предлогом заботы о жителях можно сократить и Центральную экологическую зону (ЦЭЗ). Примечательно, что Минприроды предлагает исключить населённые пункты из Центральной экологической зоны, что как раз и снимет все ограничения, а институт географии им. В. Б. Сочавы, на чьи исследования опирались в МПР, предлагают бассейновый подход для определения границ водоохранной зоны. В общем, у меня есть подозрения, что все эти инициативы, касающиеся водоохранной зоны Байкала, в итоге происходят лишь для того, чтобы уменьшить Центральную экологическую зону», — отметила собеседница ИА REGNUM.

Наталья Тумуреева напомнила, что водоохранная зона утверждена Водным кодексом, который принят более 10 лет назад. Речь там идёт о 500 метрах водоохранной зоны:

«Эти 500 метров нужно было оборудовать. Но 10 лет прошло, и даже в этих 500 метрах ничего не было сделано: стоянки не организовали, дорог не построили. Затем эту зону увеличили, а теперь под предлогом заботы о населении (которое на самом деле никто ни о чём не спрашивал) уменьшат», — подытожила она.

Прокомментировала Наталья Тумуреева и нашумевшее постановление, регулирующее уровень Байкала, которое подписал в конце 2017 года Дмитрий Медведев.

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«В данном случае тоже с людьми никаких согласований не проводили, что в корне неправильно. Власти Бурятии были против этого постановления. Получается, это было сделано без участия региона», — резюмировала эколог.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в озере в зависимости от условий водности — нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой. По мнению известного эколога Евгения Кислова, данное решение было принято в пользу промышленников и во вред озеру.

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Напомним также, в июне 2017 года жители острова Ольхон (Иркутская область) на Байкале рассказали президенту РФ Владимиру Путину о проблемах, возникших из-за существенных ограничений природоохранного законодательства.

«В лес нельзя, в поле нельзя, скотину, даже до того дошло, что решили арестовывать», — жаловались люди.

Путин подчеркнул, что эту проблему нужно решить, и водоохранная зона должна соответствовать «не только статусу и значению Байкала, но и потребностям людей, которые там уже живут».

Центральная экологическая зона включает в себя Байкал с островами, прилегающие к Байкалу водоохранную зону и особо охраняемые природные территории. Здесь запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при которых оказывается негативное воздействие на уникальную систему озера Байкал. В частности, под запрет попадают добыча полезных ископаемых на акватории озера Байкал, коксохимическое производство, производство продукции нефтеперегонки, радиоактивных веществ, производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство, строительство магистральных нефтепроводов, газопроводов и иных продуктопроводов, за исключением газопроводов для местного газоснабжения, оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией и так далее.

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