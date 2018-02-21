ГД запросит у Минприроды согласование границ Байкала с комиссией по ЮНЕСКО

Москва, , 18:22 — REGNUM Госдума поручила комитету по природным ресурсам запросить в правительстве РФ и Счетной палате подробную информацию об изменении границ водоохранной зоны озера Байкал. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 февраля соответствующее протокольное поручение поддержало большинство парламентариев.

Поручение вынесла на обсуждение Госдумы группа депутатов во главе с зампредседателя Госдумы Ольгой Тимофеевой («Единая Россия»). Речь идет о предложении Минприроды скорректировать водоохранную зону вокруг озера Байкал и уменьшить ее в десять раз. Проект распоряжения сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

Как указывают авторы поручения, предложение Минприроды основано на исследованиях экспертов Сибирского отделения Российской академии наук — Института географии им. Сочавы. Однако по факту анализ координат границ, который предлагает Минприроды, отличается от варианта, который предложили научные работники. Так, в частности, депутаты заметили значительное необоснованное сокращение площади водоохранной зоны озера Байкал за счет исключения с ее территории некоторых населенных пунктов, которые представляют особую опасность для экологии.

«Отдельно было отмечена и поддержана позиция Генеральной прокуратуры РФ о том, что принятие данного акта в таком виде выгодно ряду отдельных частных лиц и повлечет за собой негативные последствия для уникальной экосистемы Байкальской природной территории», — отмечают авторы поручения.

Кроме того, как заявляла ранее Тимофеева, широкого обсуждения вопроса среди экспертного сообщества не было. Кроме того, по ее словам, на рассмотрении в Госдуме сегодня нет ни одного правительственного законопроекта, который был бы направлен на решение экологических проблем озера Байкал.

В связи с этим депутаты поручили комитету Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратиться к Минприроды РФ. В частности, депутаты хотят уточнить, согласован ли план Минприроды по изменению границ водоохранной зоны Байкала с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО.

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Кроме того, депутаты хотят знать, какие именно мероприятия проходили по определению местоположения границ водоохранной зоны озера Байкал.

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Запрос также будет направлен в Счетную палату РФ с тем, чтобы аудиторы просчитали возможные расходы федерального бюджета, если проект распоряжения правительства будет принят к исполнению — СП дается 15 дней на ответ.

По данным Минприроды РФ, на сегодняшний день площадь действующей водоохранной зоны озера Байкал составляет 57,2 тыс. км2, в её границах расположено 159 населенных пунктов с населением порядка 128,4 тыс. человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, около 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций и проходит порядка 540 км дорог без твердого покрытия. «Научное обоснование» сотрудников Института географии им. В. Б. Сочавы помогло чиновникам скорректировать границы водоохранной зоны «без ущерба для экосистемы» до 5,9 тыс. км2.

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