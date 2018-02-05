«Катюша» с китайским акцентом: законы не поспевают за пожирателями Байкала

Светлана Шаповалова, , 11:37 — REGNUM

Российское законодательство пока не поспевает за «пожирателями» Байкала. Пока в Госдуме РФ обсуждают, как решить проблему с тысячами гостиниц и турбаз, незаконно возведённых в водоохранной зоне за последние годы, отравляющих местную природу нечистотами, находятся те, кто спешит узаконить постройки. Местное население выступает против.

«Китайский» Байкал

Пока гром не грянет или пожар не случится — на проблемы отдалённых территорий России федеральные чиновники редко обращают внимание. Так произошло и в случае незаконной застройкой водоохранной территории Байкала. Сколько бы общественниками ни писалось открытых обращений и писем в различные инстанции о том, что покупаемые китайцами на подставных лиц строения только на бумаге домами числятся, что по факту это коммерческие объекты, нигде официально незарегистрированные, на которых сами же китайцы и зарабатывают, привозя на отдых своих соотечественников, — ничего не менялось. Исключением стала проверка 50 «гостиниц» в Ольхонском районе, о которой прокуратура РФ известила в конце 2017 года. Ущерб природе центральной экологической зоны Байкальской природной территории оценили в 13 миллионов рублей.

Читайте также: Незаконное строительство здания остановлено в районе озера Байкал

«Турбазы не оборудованы герметичными септиками, вследствие чего отходы сливаются непосредственно на почву в водоохранной зоне. Причиной этого является отсутствие централизованного водоотведения», — пояснил тогда начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генеральной прокуратуры РФ Евгений Надыршин.

Учитывая тяжелую экологическую ситуацию Байкала, действия прокуратуры представляются обоснованными, хотя и запоздалыми. О том, что собой сейчас представляют его «ворота» (как еще именуют прибайкальский посёлок Листвянка), можно судить по рождественскому фоторепортажу из туристический «Мекки» Иркутска, подготовленному редакцией сайта babr24.com.

«Слово «Мекка» сознательно взято в кавычки. Грязь, заваленные снегом тротуары, нелегальная торговля запрещенным к вылову и продаже омулем, пьяные китайские туристы, полное отсутствие парковок и нормальных дорог — вот портрет современной Листвянки», — приводят фотодоказательства иркутские коллеги.

Множество рекламных щитов о продаже участков с переводом на китайский язык при этом — ещё полбеды: китайские гиды рассказывают китайским туристам, что Байкал — это северное море китайцев, на берегах которого раньше жили их племена, и территория временно принадлежит России. Второе — китайцы уверены, что концу 2020 года скупка земель на Байкале наберет еще большие обороты, поскольку существует федеральный закон 473-й «О территориях опережающего социально-экономического развития России (ТОР)».

Видит око, да зуб неймёт

Что до народных избранников и людей государевых, то среди них по вопросу Байкала явный разлад прослеживается. Судя по всему, о местном населении и сохранении культурного наследия, в связи с нарастающим потоком китайских туристов, вообще никто, кроме общественников и местного населения, пока не задумался.

Напомним, депутат Госдумы РФ, председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен заявил недавно, что в 2018 году китайцы прогнозируют рост количества своих туристов в Иркутскую область до миллиона человек в год. Сам факт скупки земли на Байкале китайскими предпринимателями в интервью irk.ru он назвал «вопиющим» и отметил, что в Госдуме начали обсуждать, как усовершенствовать законодательство для китайских и российских предпринимателей.

Но только когда на Ольхоне в период аномально низких температур в переделанном под гостиницу доме случился пожар с гибелью двух жителей Китая, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») рассказал ИА REGNUM, что конкретно собираются предпринять.

Читайте также: На Байкале сгорела турбаза, есть погибшие

«В Госдуме рассматривается ряд законопроектов, которые затрагивают тему самовольного строительства и которые наш комитет как соисполнитель рекомендовал к принятию. В них предлагается введение дополнительного механизма, который, с одной стороны, дает возможность органам местного самоуправления более оперативно осуществлять снос самовольных построек без обращения в суд, с другой стороны, позволяет застройщикам избежать сноса, если они не знали и не должны были знать об ограничениях на застройку территории (то есть отсутствовала доступная информация об установлении зон с особыми условиями использования территории, например, сведения о таких зонах не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости), а с третьей, — сносить не признанные самовольными постройки, которые нарушают режим территории с особыми условиями использования (с выплатой компенсации собственнику такой постройки)», — отметил Николай Николаев.

Читайте также: Пожар на Ольхоне: Как в Госдуме будут решать проблему «самозастроя» Байкала

По его словам, только в Ольхонском районе выявлено 50 туристических баз и гостиниц (местные жители называют в два раза большую цифру), нарушающих водное и земельное законодательства. Они стоят прямо у воды. По результатам работы на конец 2017 года следствие уже возбудило там 16 уголовных дел в отношении турбаз по факту загрязнения окружающей среды.

«Но все-таки вопросы незаконных строений и захвата земель на Байкальской природной территории свидетельствуют не только о пробелах законодательного регулирования, но о проблемах применения действующих норм и добросовестного исполнения государственными органами своих полномочий. И здесь тоже необходимо навести порядок», — заключил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

На деле же получается всё, как в крыловской басне: «видит око, да зуб неймёт». О «добросовестности» местных властей можно судить по одному «безобидному» законопроекту. Вместо того чтобы бороться с теми, кто загрязняет прибрежную территорию нечистотами и ведет подпольный бизнес на туристах, скорее всего, они и «продавили» внесение поправок в распоряжение правительства РФ об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал: в населенных пунктах граница будет сокращена с 500 до 200 метров (!). В правительство РФ законопроект внесут 5−6 февраля, сообщает i38.ru со ссылкой на решение межведомственной комиссии по Байкалу в Иркутске от 2 февраля 2018 года.

«Это позволит не нарушать права местных жителей и вместе с тем обеспечивать все необходимые мероприятия по охране Байкала», — не сомневается министр природных ресурсов и экологииРФ Сергей Донской.

А местные в Листвянке говорит: опять за нас без нас всё решили.

«Проект по изменению границ водоохранной зоны озера согласовал глава Приангарья Левченко. Какие последствия можно ожидать от столь непродуманного шага — можно предположить уже сегодня. То, что творится сейчас на берегах священного озера, покажется раем по сравнению с тем, что будет происходить в ближайшие годы. Сотни, если не тысячи турбаз теперь на законных основаниях усеют берега Байкала. Как следствие — многократно возрастет нагрузка на экологию. За пределами двухсотметровой зоны отменятся все ограничения, введенные для водоохранных территорий», — полагает руководитель проекта по сохранению озера Байкал Екатерина Удеревская.

«Мы знаем, что есть приоритетный проект МПР РФ «Дикая природа», и у нас есть основания предполагать, что под него расчищается территория на берегу Байкала. Он позволит строить и получать в собственность участки особо охраняемых территорий под большого, сильного инвестора с иностранным бенефициаром… Под флагом борьбы за экологию нарушаются права местных людей, готовится под освоение заповедная территория», — такое заявление в адрес первых лиц государства автор статьи о турбизнесе на Байкале Виталий Рябцев нашёл на просторах интернета, но позднее, по его утверждению, это воззвание было удалено.

Но доводы неизвестных общественников не кажется ему абсурдными, потому что все коммерчески «лакомые» земли Байкала, по его словам, уже выведены, бывшая «заповедная территория» уже «освоена» турбизнесом. Вместе с тем иркутский коллега полагает, что суть реальных проблем не в нерасторопности прокуратуры, и не в проекте «Дикая природа».

«Благодаря многолетним крупномасштабным земельным аферам очень большая и ценная (со всех точек зрения) прилегающая к берегам Малого Моря территория была продана или передана в многолетнюю аренду. Речь идет о многих тысячах гектаров! Действия новоявленных землевладельцев и арендаторов — застройка природных территорий, развитие массового туризма — и привели к порогу экологического кризиса», — считает автор многочисленных публикаций о бедах Байкала Виталий Рябцев.

Жизнь Байкала «по цигуну»

Судя по многочисленным публикациям и фотографиям, жители Байкала не верят во благо от туристического бизнеса на Байкале.

«Листвянчане борются за честность в бизнесе. Иностранцы, приезжающие в гости, живут в русских гостиницах, ходят в русские магазины, нанимают гидов и проводников. Так ведут себя все иностранные туристы. Все, кроме китайцев. Организаторы их туризма скорее удавятся, чем привезут лишнюю копейку нашим людям. Они отовариваются и столуются только в своих заведениях, производя расчёты по внутренним китайским картам. Как прикажете нам конкурировать с этой мафией?» — приводит довод житель Листвянки, создатель театра бардовской песни Евгений Кравкль.

Также он напомнил о некоторых особенностях поведения азиатов, которые считают грязной территорией все, что находится за пределами собственного дома.

«Местные жители, русские люди, хотят жить в соответствии со своей культурой. Их возмущают галдёж и грубость, невоспитанность и бесцеремонность китайцев, лезущих к ним во дворы, трогающих руками их детей. Листвянчане борются за чистоту и на своих улицах, и на берегу Байкала. Они не желают понимать принципов китайского учения цигун, по которому харкать и испражняться не только можно, но и нужно всегда и везде, где только потребует этого несдержанная физиология китайцев», — полагает бард Евгений Кравкль. Он говорит, что готов сделать многое за право иметь возможность сочинять и петь песни для приезжающих на Байкал.

И действительно, авторская песня — это не сувенирные матрёшка или ложка, а весьма специфичный пласт нашей культуры, жанр для знатоков русской души. Но миллионы китайских туристов — пожирателей Байкала — меньше всего ею интересуются. Значит, придёт на Байкал другая культура. Вместо русских песен на берегах священного озера, заплёванных по «мудрым правилом учения цигун», будет звучать разве что «Катюша» с китайским акцентом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Временно российский» Байкал осваивают китайцы. «Хорошая деревня была»