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«Катюша» с китайским акцентом: законы не поспевают за пожирателями Байкала

Политика

Пока одни рассматривают инициативу о сносе незаконных гостиниц на берегу священного озера, другие спешат узаконить постройки

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«Катюша» с китайским акцентом: законы не поспевают за пожирателями Байкала
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Байкальский берег

Светлана Шаповалова, 5 февраля 2018, 11:37 — REGNUM  

Российское законодательство пока не поспевает за «пожирателями» Байкала. Пока в Госдуме РФ обсуждают, как решить проблему с тысячами гостиниц и турбаз, незаконно возведённых в водоохранной зоне за последние годы, отравляющих местную природу нечистотами, находятся те, кто спешит узаконить постройки. Местное население выступает против.

«Китайский» Байкал

Пока гром не грянет или пожар не случится — на проблемы отдалённых территорий России федеральные чиновники редко обращают внимание. Так произошло и в случае незаконной застройкой водоохранной территории Байкала. Сколько бы общественниками ни писалось открытых обращений и писем в различные инстанции о том, что покупаемые китайцами на подставных лиц строения только на бумаге домами числятся, что по факту это коммерческие объекты, нигде официально незарегистрированные, на которых сами же китайцы и зарабатывают, привозя на отдых своих соотечественников, — ничего не менялось. Исключением стала проверка 50 «гостиниц» в Ольхонском районе, о которой прокуратура РФ известила в конце 2017 года. Ущерб природе центральной экологической зоны Байкальской природной территории оценили в 13 миллионов рублей.

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«Турбазы не оборудованы герметичными септиками, вследствие чего отходы сливаются непосредственно на почву в водоохранной зоне. Причиной этого является отсутствие централизованного водоотведения», — пояснил тогда начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генеральной прокуратуры РФ Евгений Надыршин.

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Китайская застройка в Листвянке
Софья Бунтовская © ИА REGNUM
Китайская застройка в Листвянке

Учитывая тяжелую экологическую ситуацию Байкала, действия прокуратуры представляются обоснованными, хотя и запоздалыми. О том, что собой сейчас представляют его «ворота» (как еще именуют прибайкальский посёлок Листвянка), можно судить по рождественскому фоторепортажу из туристический «Мекки» Иркутска, подготовленному редакцией сайта babr24.com.

«Слово «Мекка» сознательно взято в кавычки. Грязь, заваленные снегом тротуары, нелегальная торговля запрещенным к вылову и продаже омулем, пьяные китайские туристы, полное отсутствие парковок и нормальных дорог — вот портрет современной Листвянки», — приводят фотодоказательства иркутские коллеги.

Множество рекламных щитов о продаже участков с переводом на китайский язык при этом — ещё полбеды: китайские гиды рассказывают китайским туристам, что Байкал — это северное море китайцев, на берегах которого раньше жили их племена, и территория временно принадлежит России. Второе — китайцы уверены, что концу 2020 года скупка земель на Байкале наберет еще большие обороты, поскольку существует федеральный закон 473-й «О территориях опережающего социально-экономического развития России (ТОР)».

Видит око, да зуб неймёт

Что до народных избранников и людей государевых, то среди них по вопросу Байкала явный разлад прослеживается. Судя по всему, о местном населении и сохранении культурного наследия, в связи с нарастающим потоком китайских туристов, вообще никто, кроме общественников и местного населения, пока не задумался.

Напомним, депутат Госдумы РФ, председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен заявил недавно, что в 2018 году китайцы прогнозируют рост количества своих туристов в Иркутскую область до миллиона человек в год. Сам факт скупки земли на Байкале китайскими предпринимателями в интервью irk.ru он назвал «вопиющим» и отметил, что в Госдуме начали обсуждать, как усовершенствовать законодательство для китайских и российских предпринимателей.

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Листвянка. Очередная недостроенная гостиница
Цитата из статьи на babr24.com
Листвянка. Очередная недостроенная гостиница

Но только когда на Ольхоне в период аномально низких температур в переделанном под гостиницу доме случился пожар с гибелью двух жителей Китая, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») рассказал ИА REGNUM, что конкретно собираются предпринять.

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«В Госдуме рассматривается ряд законопроектов, которые затрагивают тему самовольного строительства и которые наш комитет как соисполнитель рекомендовал к принятию. В них предлагается введение дополнительного механизма, который, с одной стороны, дает возможность органам местного самоуправления более оперативно осуществлять снос самовольных построек без обращения в суд, с другой стороны, позволяет застройщикам избежать сноса, если они не знали и не должны были знать об ограничениях на застройку территории (то есть отсутствовала доступная информация об установлении зон с особыми условиями использования территории, например, сведения о таких зонах не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости), а с третьей, — сносить не признанные самовольными постройки, которые нарушают режим территории с особыми условиями использования (с выплатой компенсации собственнику такой постройки)», — отметил Николай Николаев.

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По его словам, только в Ольхонском районе выявлено 50 туристических баз и гостиниц (местные жители называют в два раза большую цифру), нарушающих водное и земельное законодательства. Они стоят прямо у воды. По результатам работы на конец 2017 года следствие уже возбудило там 16 уголовных дел в отношении турбаз по факту загрязнения окружающей среды.

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Байкал
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Байкал

«Но все-таки вопросы незаконных строений и захвата земель на Байкальской природной территории свидетельствуют не только о пробелах законодательного регулирования, но о проблемах применения действующих норм и добросовестного исполнения государственными органами своих полномочий. И здесь тоже необходимо навести порядок», — заключил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

На деле же получается всё, как в крыловской басне: «видит око, да зуб неймёт». О «добросовестности» местных властей можно судить по одному «безобидному» законопроекту. Вместо того чтобы бороться с теми, кто загрязняет прибрежную территорию нечистотами и ведет подпольный бизнес на туристах, скорее всего, они и «продавили» внесение поправок в распоряжение правительства РФ об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал: в населенных пунктах граница будет сокращена с 500 до 200 метров (!). В правительство РФ законопроект внесут 5−6 февраля, сообщает i38.ru со ссылкой на решение межведомственной комиссии по Байкалу в Иркутске от 2 февраля 2018 года.

«Это позволит не нарушать права местных жителей и вместе с тем обеспечивать все необходимые мероприятия по охране Байкала», — не сомневается министр природных ресурсов и экологииРФ Сергей Донской.

А местные в Листвянке говорит: опять за нас без нас всё решили.

«Проект по изменению границ водоохранной зоны озера согласовал глава Приангарья Левченко. Какие последствия можно ожидать от столь непродуманного шага — можно предположить уже сегодня. То, что творится сейчас на берегах священного озера, покажется раем по сравнению с тем, что будет происходить в ближайшие годы. Сотни, если не тысячи турбаз теперь на законных основаниях усеют берега Байкала. Как следствие — многократно возрастет нагрузка на экологию. За пределами двухсотметровой зоны отменятся все ограничения, введенные для водоохранных территорий», — полагает руководитель проекта по сохранению озера Байкал Екатерина Удеревская.

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Листвянка — это сотни гостиниц. В основном нелегальных
Цитата из статьи на babr24.com
Листвянка — это сотни гостиниц. В основном нелегальных

«Мы знаем, что есть приоритетный проект МПР РФ «Дикая природа», и у нас есть основания предполагать, что под него расчищается территория на берегу Байкала. Он позволит строить и получать в собственность участки особо охраняемых территорий под большого, сильного инвестора с иностранным бенефициаром… Под флагом борьбы за экологию нарушаются права местных людей, готовится под освоение заповедная территория», — такое заявление в адрес первых лиц государства автор статьи о турбизнесе на Байкале Виталий Рябцев нашёл на просторах интернета, но позднее, по его утверждению, это воззвание было удалено.

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И еще одна недостроенная гостиница в Листвянке. Говорят, китайская
Цитата из статьи на babr24.com
И еще одна недостроенная гостиница в Листвянке. Говорят, китайская

Но доводы неизвестных общественников не кажется ему абсурдными, потому что все коммерчески «лакомые» земли Байкала, по его словам, уже выведены, бывшая «заповедная территория» уже «освоена» турбизнесом. Вместе с тем иркутский коллега полагает, что суть реальных проблем не в нерасторопности прокуратуры, и не в проекте «Дикая природа».

«Благодаря многолетним крупномасштабным земельным аферам очень большая и ценная (со всех точек зрения) прилегающая к берегам Малого Моря территория была продана или передана в многолетнюю аренду. Речь идет о многих тысячах гектаров! Действия новоявленных землевладельцев и арендаторов — застройка природных территорий, развитие массового туризма — и привели к порогу экологического кризиса», — считает автор многочисленных публикаций о бедах Байкала Виталий Рябцев.

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Строительство китайских «гостиниц» в Листвянке не прекращается в любое время года
Софья Бунтовская © ИА REGNUM
Строительство китайских «гостиниц» в Листвянке не прекращается в любое время года

Жизнь Байкала «по цигуну»

Судя по многочисленным публикациям и фотографиям, жители Байкала не верят во благо от туристического бизнеса на Байкале.

«Листвянчане борются за честность в бизнесе. Иностранцы, приезжающие в гости, живут в русских гостиницах, ходят в русские магазины, нанимают гидов и проводников. Так ведут себя все иностранные туристы. Все, кроме китайцев. Организаторы их туризма скорее удавятся, чем привезут лишнюю копейку нашим людям. Они отовариваются и столуются только в своих заведениях, производя расчёты по внутренним китайским картам. Как прикажете нам конкурировать с этой мафией?» — приводит довод житель Листвянки, создатель театра бардовской песни Евгений Кравкль.

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Еще одна китайская гостиница в Листвянке
Софья Бунтовская © ИА REGNUM
Еще одна китайская гостиница в Листвянке

Также он напомнил о некоторых особенностях поведения азиатов, которые считают грязной территорией все, что находится за пределами собственного дома.

«Местные жители, русские люди, хотят жить в соответствии со своей культурой. Их возмущают галдёж и грубость, невоспитанность и бесцеремонность китайцев, лезущих к ним во дворы, трогающих руками их детей. Листвянчане борются за чистоту и на своих улицах, и на берегу Байкала. Они не желают понимать принципов китайского учения цигун, по которому харкать и испражняться не только можно, но и нужно всегда и везде, где только потребует этого несдержанная физиология китайцев», — полагает бард Евгений Кравкль. Он говорит, что готов сделать многое за право иметь возможность сочинять и петь песни для приезжающих на Байкал.

И действительно, авторская песня — это не сувенирные матрёшка или ложка, а весьма специфичный пласт нашей культуры, жанр для знатоков русской души. Но миллионы китайских туристов — пожирателей Байкала — меньше всего ею интересуются. Значит, придёт на Байкал другая культура. Вместо русских песен на берегах священного озера, заплёванных по «мудрым правилом учения цигун», будет звучать разве что «Катюша» с китайским акцентом.

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Воплощение «культуры» в Листвянке
Цитата из статьи на babr24.com
Воплощение «культуры» в Листвянке

Читайте ранее в этом сюжете: «Временно российский» Байкал осваивают китайцы. «Хорошая деревня была»

regnum author Светлана Шаповалова
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