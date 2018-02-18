Байкал — не для местных жителей?

Иркутск, , 08:51 — REGNUM За расширением водоохранной зоны Байкала, установленным в 2015 году, следует очередное перекраивание: Минприроды России внесло в правительство проект распоряжения об утверждении скорректированных границ водоохранной зоны (ВЗ) озера Байкал. О реакции на эту инициативу пишет корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Волну споров поддержали и чиновники, и депутаты, и экологи, однако голос местного населения оказывается никому не интересен, при том, что проблема корректировки ВЗ напрямую касается населения Бурятии и Иркутской области. О проблемах, которые возникают в связи с ограничениями природоохранного законодательства, местные жители рассказывали президенту Путину летом 2017 года, указав также на ранее данные им обещания, что «ничего не случится», но на деле случилось всё:

«В лес нельзя, в поле нельзя, скотину, даже до того дошло, что решили арестовывать: «Если первый раз не поймёте, будем отстреливать вашу скотину», — пожаловался тогда президенту один из местных жителей. Он также отметил, что, «если дословно выполнять закон», то людям «вообще ничего нельзя делать».

Тогда Путин подчеркнул, что водоохранная зона должна соответствовать «не только статусу и значению Байкала, но и потребностям людей, которые там уже живут». Соответствует ли этому практика? Как считает член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов — нет:

«Учитывалось ли при подготовке нового проекта распоряжения мнение коренного населения, поколениями живущего на берегах Байкала? Проводились ли публичные слушания по предлагаемым границам водоохранной зоны во всех затрагиваемых новой инициативой населённых пунктах вокруг Байкала? Объясняли ли чиновники местным жителям разницу между водоохранной зоной, рыбоохранной зоной и центральной экологической зоной (ЦЭЗ)? Отрицательные ответы на эти вопросы — это как раз показатель того, что люди, населяющие берега Байкала, совершенно не принимаются в расчёт при подготовке подобных радикальных решений на федеральном уровне» — вопрошает собеседник ИА REGNUM.

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