Ярким событием информационной повестки Татарии на прошлой неделе стало возвращение к обсуждению наименования высшей должности. «Президентство», за которое держится как за последний символ ушедшей эпохи татарская элита, послужило поводом для внимания прокуратуры.

Kremlin.ru Рустам Минниханов

Глава региона Рустам Минниханов отметился на Российском инвестиционном форуме в Сочи, где поднял вопрос с кризисной ситуацией в молочной отрасли, попросив Дмитрия Медведева ограничить ввоз сухого молока в Россию. А на фоне резких заявлений Минниханова в республике разворачивается кампания по закреплению в информационном поле фамилии гендиректора АО «Татспиртпром» Ирека Миннахметова. Его прочат в новые главы региона.

Задерживаться на посту министра здравоохранения РТ не стал Адель Вафин, чью отставку предрекали еще неделю назад. Ему на смену пришёл главврач одной из казанских больниц, а про экс-министра ходят слухи один другого невероятнее.

После трагедии с самолётом «Саратовских авиалиний», во время падения которого погиб 71 человек, Казанское объединение перевозчиков потребовало отставки министра транспорта РФ. А в Заинском городском суде завершилось рассмотрение дела по другой трагедии, где во время ДТП и возгорания автобуса погибли 14 человек. Один из водителей был осужден на 4,5 года колонии-поселения. В татарском отделении «Почты России» обнаружена банда сотрудников, что обкрадывала получателей посылок с дорогой техникой.

На прошедшей неделе республиканские власти наконец-то вспомнили о старейшем художественном училище Казани, чьё существование оказалось под угрозой. Минкульту республики поручено разработать программу его реконструкции, а значит, учебное заведение, пережившее Великую Отечественную войну, пройдёт госаккредитацию и сможет дальше обучать студентов, едущих со всех уголков страны.

Второй законопроект по возврату к прямым выборам мэров Казани и Набережных Челнов (вместо их назначения из числа депутатов самими законотворцами) также оказался забракован республиканскими властями.

А информацию о присоединении к столице региона части территории соседнего муниципалитета опровергли, отметив, что речь идёт лишь об участках под кладбище.

Kremlin.ru Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов

«Президентство»: эпоха ушла, а элита не заметила

Татария по сей день остаётся последним регионом России, где главу так и не переименовали. Татарская элита держится за наименование «президент», как за последний осколок ушедшей эпохи, не замечая, что реалии давно изменились. В конце июля 2017 года депутаты Госсовета РТ даже просили у главы государства Владимира Путина сохранить название отдельно для республики. Официального ответа — после комментариев самого Путина и его представителя в ПФО Михаила Бабича — не последовало, а в августе 2017 года завершилось действие договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, на котором базировались некоторые пункты конституции РТ, в том числе и название должности главы региона.

Республиканская прокуратура молчала.

Осень 2017 года прошла в спорах о том, нужно ли сохранять название или же давно пора навести порядок в документах и пойти по пути Чечни. Между тем, напомним, глава последней Рамзан Кадыров еще в 2010 году сказал, что «в России только один государственный деятель имеет право называться президентом», и пора прекращать «парад региональных президентов».

В декабре 2017 года набережночелнинский депутат Сергей Яковлев, известный своими расследованиями о расходовании бюджетных средств, обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность наименования должности «президент Татарстана» и обязать региональных депутатов привести конституцию РТ в соответствие с федеральным законом, «устранив дальнейшее применения названия главы региона «президент». В феврале 2018 года из прокуратуры РТ, куда было спущено заявление, пришёл ответ, из которого следовало, что в Госсовете РТ создана некая рабочая группа по корректировке конституции республики и разработке закона «О Конституционной комиссии Республики Татарстан». Когда и кем создана — не указано.

Сначала отдельные депутаты говорили, что ничего о такой группе не знают, а спустя сутки Госсовет РТ дал официальный комментарий. Из него следовало, что в республиканском парламенте «ведется регулярный мониторинг и анализ законодательной базы республики, в том числе и вопросов конституционного регулирования, на предмет соответствия республиканских законов федеральному законодательству».

"Данная работа осуществляется в рамках парламентской Комиссии по мониторингу законодательства и правоприменительной практике, которая наделена соответствующими полномочиями. На этом этапе работы Комиссии по совершенствованию норм правового регулирования не требуется принятие каких-либо специальных законов, — уточняется в комментарии парламента и добавляется, что уже неоднократно отмечалось, прекращение действия договора о разграничении полномочий «не влияет на законность и юридическую силу конституции Республики Татарстан, сохранность основ конституционного строя республики и ее правового статуса как субъекта Российской Федерации».

Из этого заявления можно сделать вывод, что менять наименование должности никто не планирует в ближайшее время. Вероятно, что до 2020 года — конца срока Рустама Минниханова.

К слову, на прошлой неделе ряд популярных телеграм-каналов Казани начали публиковать информацию о том, что одним из возможных кандидатов на замену Минниханову будет гендиректор АО «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов.

«Подрастает новое поколение руководителей в Татарстане», «Ирек Заудатович Миннахметов (род. 1980) — государственный деятель, спортсмен и молодой предприниматель, генеральный директор АО «Татспиртпром», председатель Федерации спортивного пейнтбола Республики Татарстан. Убежденный татарский националист», — писали казанские и федеральные телеграм-каналы, обсуждая его кандидатуру на пост главы региона.

Из открытых источников известно, что ко всему прочему Ирек Миннахметов — пилот спортивно-технического клуба «Чингисхан», участник Российской серии кольцевых гонок. В 2003 году он окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, а в 2008 года юридический факультет Казанского государственного университета. До «Татспиртпрома» успел поруководить правительственным медиа-холдингом «Татмедиа», был депутатом в Казанской городской думе.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов (в центре) на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018»

Минниханов попросил за молоко

На полях Российского инвестиционного форума в Сочи во время встречи с главами регионов Рустам Минниханов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой ограничить оборот сухого молока в стране, так как от этого страдает рынок сырья.

Заводы закупают сухое молоко, изготавливают из него продукцию, а сырое молоко остаётся не у дел. В Татарии в этом сезоне наблюдалась проблема со сбытом и низкие закупочные цены, что привело к финансовым трудностям производителей.

«Дмитрий Анатольевич, я хотел бы сказать, в зимний период всегда не хватало молока, наша республика производит много молока, и всегда молоко вывозилось. В этом году случилась такая ситуация: вывоза нет, цена молока на 5—8 рублей меньше, чем в прошлом году и, конечно, это создает большую проблему населению. Молококомбинаты купили сухое молоко, восстанавливают молоко, производят продукцию. Поэтому без вашего вмешательства эта тема, наверное, не решится, если мы будем способствовать запуску сухого молока и производству из него продукции, то это обернётся серьёзными потерями», — заявил глава Татарии.

На эту просьбу Дмитрий Медведев ответил, что даст «поручение в этом во всём разобраться», потому что ему «трудно возразить против тех аргументов, которые привел руководитель Татарстана» и нужно «развивать свою молочную промышленность».

Премьер-министр, чьи слова цитирует официальный сайт Татарии, отметил, что несмотря на то, что ограничивать подписанное соглашение власти не могут, но блокировать поставки нормального молока и открывать рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов нецелесообразно.

«Если мы блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов, то на фиг нам такие принципы нужны? Надо только подумать, как из этого выйти», — добавил Дмитрий Медведев.

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Напомним, ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов заявил, что именно «безразмерный» завоз импортного сухого молока и другой молочной продукции резко уменьшил спрос на российское молоко.

Спад закупочных цен в Татарии к концу января 2018 года относительно этого же периода 2017 года был почти на 20% — с 27,88 до 22,31 рубля за кг (без учёта НДС).

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Gossov.tatarstan.ru Марат Садыков

Неизбежная отставка и потомственный врач на смену

Вопрос отставки министра здравоохранения Татарии Аделя Вафина, занимавшего свой пост с 2013 года, обсуждался весь февраль, но трагическая и загадочная гибель его заместителя Елены Шишмаревой, проходящей фигурантом уголовного дела, этот день подтолкнула. 14 февраля министр, теперь уже бывший, покинул свой пост. По официальной версии, в связи с переходом на новую работу.

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В комментариях изданию «Бизнес-онлайн» депутат Госдумы РФ, бывший министр здравоохранения Татарии, на смену которому и пришёл в своё время Вафин, Айрат Фаррахов заявил, что трагедия с заместителем оставила мало выбора для министра.

«Это было поводом для заявления, трагедия, которая произошла на прошлой неделе, оставляет мало выбора для министра. Министр отвечает за всё, и это был очень мужественный поступок с его стороны. Гибель Елены Ивановны, вся эта трагедия — чрезвычайно резонансный случай. Я считаю, что именно поэтому было принято такое решение», — цитирует издание слова депутата.

Прощаясь с Вафиным, премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил работу последнего «по пропаганде здорового образа жизни», «мероприятия в рамках Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Года борьбы с онкологическими заболеваниями», работу в части информатизации сферы здравоохранения и программу модернизации поликлиник, стартовавшую в 2017 году.

И хотя Алексей Песошин в своём выступлении сообщил, что экс-министр «переходит на другую работу, работу, связанную со здравоохранением», это не уберегло Вафина от домыслов казанских СМИ. Звучали даже откровенно странные предположения о новом месте работы, например, ректором Казанской духовной семинарии.

Новым министром здравоохранения Татарии был в тот же день назначен главный врач казанской городской клинической больницы №7 Марат Садыков. Потомственный врач, как его называют республиканские СМИ.

«Марат Садыков широко известен в республике не только в профессиональных кругах. Долгое время он руководил крупными медицинскими учреждениями. В 2000 — 2008 гг. был главным врачом Казанского онкологического диспансера. Последние 10 лет Марат Садыков занимал пост главного врача казанской городской клинической больницы №7», — отметил Алексей Песошин при его представлении, уточнив, что больница была построена с «нуля», и сегодня она фактически является образцовым медицинским учреждением.

48-летний Садыков, родившийся в Буинске, происходит из семьи врачей и всю свою жизнь посвятил той же сфере деятельности, что и его родители. В 1993 году он закончил с отличием Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия».

Звучало имя Садыкова и в связи со скандалом при строительстве центра экстренной медицины. Тогда прокуратура РТ заявила о многочисленных фактах неэффективного использования бюджетных средств, в частности отмечалось, что в подведомственной ему больнице простаивает свыше 40 единиц высокотехнологичного дорогостоящего оборудования. Марат Садыков тогда объяснил, что причина простоя в том, что оборудование поставщик привёз раньше оговоренного срока, и строящийся центр не был готов к монтажу, потому оборудование и хранилось в больнице.

Садыкова, как одного из наиболее вероятных кандидатов на пост главы минздрава РТ, назвали за пару дней до добровольной отставка Вафина. Тогда же ряд экспертов заявили, что это одна из лучших возможных кандидатур.

Соколова — в отставку: перевозчики Казани написали Путину

Казанские СМИ обнародовали выдержки из письма объединения перевозчиков Казани, которые после трагедии с самолётом «Саратовских авиалиний» обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку министра транспорта РФ Максима Соколова.

«За время нахождения Соколова М.Ю. на должности министра транспорта произошел целый ряд резонансных крушений самолетов, приведших к гибели сотен людей. Последний трагический случай — падение Ан-148 в Московской области», — цитирует письмо перевозчиков издание «Бизнес-онлайн», уточняя, что авторы заявляют о вине министра в трагедиях, называют его «лоббистом крупного бизнеса».

Авторы письма обосновали свою позицию также тем, что «отечественный авиапром производит современные самолеты, по сути, в единичных экземплярах, и авиаперевозчикам приходится закупать авиахлам по всему миру».

Напомним, 11 февраля в 14:27, спустя несколько минут после взлёта, в Раменском районе Московской области разбился самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Он выполнял рейс Москва — Орск (Оренбургская область), на борту были шестеро членов экипажа и 65 пассажиров. Все погибли.

Самолёт упал в районе деревни Аргуново и села Степановское. Расследование уголовного дела по факту ЧП продолжается.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Не прошёл: прямые выборы мэров

Законопроект, инициированный фракцией КПРФ в Госсовете РТ, направленный на возврат прямых выборов мэров Казани и Набережных Челнов, снова не нашёл поддержки у республиканских властей. Чаще всего в отзывах на инициативу звучало, что тех аргументов, что изложены в пояснительной записке, недостаточно для изменения порядка, который в одном городе действует с 2009 года, а в другом с 2010 года.

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«Сегодня фактически система власти у нас выстроена так, что главы муниципалитетов считают своим начальником вышестоящее республиканское руководство, а не своих избирателей», — отметил на заседании профильного комитета один из соавторов законопроекта Артём Прокофьев.

Но аргументы авторов документа не переубедили их коллег, и комитет Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению 20 февраля на сессии будет рекомендовать отклонить его. Напомним, попытка вернуть гражданам возможность «реального участия в управлении городом или районом через избрание своего главы» предпринималась и в 2017 году.

Ранее подобную инициативу, но только через проведение соответствующего референдума, предлагала инициативная группа из 20 представителей разных политических партий и общественных организаций. Госсовет РТ отклонил предложение, указав, что данный вопрос не входит в «полномочия» референдума и сам порядок назначения главного лица в городах показал свою эффективность. С этим согласны не все.

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Кисти

Училищу — вторую жизнь

В образовательной сфере неделя была насыщенной. Приятной новостью стало то, что наконец-то власти Татарии «проснулись» и обратили внимание на состояние здания старейшего художественного училища Казани. А между тем проект реконструкции здания учебного заведения, учредителем которого является минкультуры РТ, был изготовлен ещё в 2015 году.

Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина, учреждённое в сентябре 1895 года и пережившие военные годы, в чью защиту обширную информационную кампанию устроили нынешние и бывшие студенты, не будет закрыто. Тысячи слов поддержки, открытая петиция, гласящая, что закрытие КХУ и невыделение денег в богатом регионе для ремонта единственного художественного училища станет мировым позором для Казани, возымели своё действие.

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14 февраля, то есть спустя почти неделю после начала студенческой кампании в защиту альма-матер, глава региона Рустам Минниханов поручил правительству региона подготовить программу комплексного капитального ремонта ряда объектов. В этот список попало и училище.

«Здание художественного училища — это уникальный архитектурный и исторический объект, знаковый для Казани. Объект будет бережно восстановлен без остановки учебного процесса», — заявил он.

Напомним, техническое состояние здания было плохим еще в 2015 году, тогда даже был подготовлен проект реконструкции стоимостью почти 300 млн рублей, но что-то не сложилось. Работы не были проведены, и уже в феврале 2018 года, в преддверии продления госаккредитации, которая должна состояться 2 марта, оказалось, что надзорные ведомства не выдают заключения, необходимые для этого. Противопожарное и санитарное состояния здания оставляют желать лучшего. Нужны средства на ремонт, и причем срочный ремонт, иначе почти 30 выпускников 2018 года могли остаться без дипломов, а еще около 200 студентов оказывались в «подвисшем» состоянии. Их дальнейшее обучение также было бы под вопросом.

После обещания Минниханова есть шанс, что архитектурная жемчужина Казани, как ещё называют это здание, останется на месте, как и обучающиеся в ней студенты.

Казань

Земельный «допил»: Казани не отдадут Кощаково

Ситуацию с переоформлением границ Казани за счёт Кощаковского сельского поселения разъяснил глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов. Во время схода граждан, где отчитывался о социально-экономическом развитии поселения за 2017 год, он уточнил, что речь идёт о земельном участке площадью 78 га, предоставляемом под погребальный комплекс, а журналисты просто неверно истолковали постановление кабинета министров РТ.

«Я не знаю, откуда такая информация. Никто Кощаково и Званку в Казань не передает!» — цитирует Кашапова издание «Бизнес-онлайн».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2018 года вышло постановление правительства РТ, в котором речь шла об изменении границ населённых пунктов. Казанские СМИ предположили, что речь идёт об анонсированном в марте 2017 года проекте «Большая Казань», направленном на создание агломерации.

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Что касается погребального комплекса, то данный проект представляет собой два общественных кладбища в Пестречинском районе Татарии. Их объединят в единый комплекс. Объекты оцениваются почти в 170 млн рублей, ещё порядка 92 млн рублей планируется затратить на парковки и подъезды. Данный комплекс призван решить проблему переполненности казанских кладбищ, заполненность которых уже в 2016 году составляла 98%. Строительство кладбищ позволит закрыть вопрос ещё на 30 лет.

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Пестречинский район на ушедшей неделе прозвучал в информационной повестке не только в связи с территориальным вопросом. Следственный комитет по региону обнародовал промежуточный результат расследования уголовного дела, связанного с незаконным выделением земельных участков должностными лицами муниципалитета. На сегодня выявлены четыре участка общей площадью 6 тыс. кв. м, расследование дела продолжается. По нему 16 февраля 2018 году задержали экс-председатель Палаты имущественных и земельных отношений района Азата Закирова. Ранее он был объявлен в федеральный розыск.

До этого обвинение предъявили экс-главе исполкома района Азату Валиуллину.

«Огненный рейс»: 4,5 года колонии-поселения

Заинский городской суд огласил приговор по делу о трагедии с автобусом, в ДТП которого в ночь на 2 июля 2017 года погибли 14 человек. Водитель автобуса был признан виновным в превышении допустимой скорости, что привело к сокращению предельной дистанции и столкновению с грузовиком. В результате этого автобус опрокинулся на правый бок, в результате чего двери оказались заблокированы, а пассажиры попали в огненную ловушку. Автобус и грузовик сгорели полностью. Среди погибших пассажиров были дети и взрослые из разных населённых пунктов, в том числе Ижевска, Самары, городов Татарии. В трагедии пострадали ещё 15 человек, всего во время аварии в салоне было 29 человек.

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56-летней водитель автобуса признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Он пробудет 4,5 года в колонии-поселении, а также лишён права управления транспортными средствами на 3 года.

Приговор пока в законную силу не вступил, и вероятно, защита будет обжаловать его, так как сам водитель автобуса вины не признал.

Alexey Ivanov Почта России

Почтовый грабёж

Удар по репутации «Почты России» на этой неделе нанесли её сотрудники в Татарии. Шестеро сотрудников республиканского отделения были задержаны правоохранительными органами за кражу из посылок дорогостоящей техники. Общий ущерб оценивается в 2 млн рублей. Было установлено, что к преступления причастны начальник одной из смен, сортировщики и водители. Всем им руководство УФПС «Татарстан почтасы» пообещало увольнение, а руководителям — дисциплинарное взыскание.

По информации правоохранительных органов, посылки осматривались до их регистрации, отбирались те, где есть дорогостоящая техника, в числе которой планшеты, смартфоны. Похищенное складировалось и позднее вывозилось раз в неделю на автомобиле, предназначенном для развоза посылок. Товар после этого реализовывали на интернет-площадках.

Преступников задержали с поличным, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

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