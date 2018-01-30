Закупочные цены на молоко в ПФО падают, в Татарии сразу на 20%

Казань, , 12:04 — REGNUM В Татарии средняя закупочная цена на молоко (сырьё) к концу января 2018 года относительно этого же периода 2017 года упала почти на 20% — с 27,88 до 22,31 рубля за кг (без учёта НДС). Такие данные приводит министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ в своём ценовом мониторинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ценовые мониторинги по основному сырью по отдельным хозяйствам региона ведомство ведёт еженедельно. По итогам на 26 января 2018 года, среднесложившаяся закупочная цена по отдельным комбинатам без учёта НДС варьируется от 19,36 до 24,62 рубля за кг. Дешевле всего реализуют сырье в ООО «Слобода» («Новошешминский завод сухого обезжиренного молока», входящем в структуру управления филиала ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»), а дороже — в филиале молочного комбината «Эдельвейс» АО «Данон Россия». На 19 января 2018 года «вилка» закупочных цен по основным трейдерам региона была от 17 до 26,52 рубля за кг. В это же время на большинстве молочных комбинатов с 19 по 26 января ведомство фиксировало спад закупочных цен. Из 13 предприятий, выбранных для оценки, только по двум был небольшой рост цен за тонну сырья, а на двух заводах цена стояла на месте. На всех остальных закупочные цены снизились. Например, в ООО «Молочный завод Касымовский» спад был с 22,3 до 21,9 тыс. рублей за тонну. Для сравнения: на 26 января 2017 года цена на этом заводе составляла 28,07 тыс. рублей.

Подобная картина наблюдается на многих предприятиях. А за первую рабочую неделя 2018 года (с 9 по 19 января) на некоторых предприятиях региона цены снизились сразу на 3%. Также в этот период отмечен существенный спад закупочных цен у населения. В среднем по республики — на 1,5% (с 18,59 до 17,09 рубля за кг). Самый большой спад отмечался в Альметьевском районе — на 2,57% и в Черемшанском — на 2,47%.

На середину января 2018 года относительно этого же периода 2017 года закупочные цены на молочное сырье в Приволжском федеральном округе снизились не только в Татарии.

Более того, относительно января 2016 года во всех регионах, кроме Саратовской области и Пермского края, где зафиксирован небольшой прирост, отмечается снижение среднесложившихся закупочных цен. Наибольший «откат» закупочных цен в январе 2018 года относительно января 2016 года произошёл в Татарии — на 5,33 тыс. рублей за тонну (с 27,83 до 22,5 тыс. рублей, при цене 23 тыс. рублей в середине 2017 года). Второе место в антирейтинге за Чувашией — на 5,18 тыс. рублей (с 26,06 до 21,25 тыс. рублей), а третье за Ульяновской областью — на 4,48 тыс. рублей (с 26,55 тыс. до 22,07 тыс. рублей). К середине января 2018 года относительно января 2017 года в пяти регионах наблюдалась «заморозка» закупочных цен, в их числе — Нижегородская область, Марий Эл (22,35 тыс. рублей за тонну), Оренбургская область — 22,1 тыс. рублей, Саратовская область и Пермский край — 23 тыс. рублей.

Если рассматривать цены для населения в розничной продаже, то самое дорогое цельное молоко предлагается жителям Чувашии — 55,79 рубля за литр, Самарской области — 55,41 рубля и Нижегородской области — 52,5 рубля. Самая демократичная цена на 22 января 2018 года фиксировалась в магазинах Удмуртии — 44,27 рубля, Татарии — 44,3 рубля и Саратовской области — 44,63 рубля.

Напомним, на видеосовещании 18 января 2018 года заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов отметил, что закупочные цены снизились в 20 регионах России, но больше всего именно в Татарии. С этого момента республиканское профильное министерство начало проверку «обоснованности снижения закупочных цен на молоко переработчиками». Минсельхозпроду РТ было поручено принять меры к подъёму закупочных цен до среднероссийских показателей — от 25 рублей за кг.