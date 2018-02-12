Кадровая «карусель», смерть зама, переживёт ли училище эпоху Минниханова

Анастасия Степанова, , 18:06 — REGNUM

Правительственные рокировки в Татарии стали основным вопросом информационной повестки региона на прошлой неделе. На фоне прогнозируемого переезда министра экономики Артёма Здунова в Дагестан, которого ранее прочили на смену Рустаму Минниханову по окончании в 2020 году срока полномочий нынешнего главы республики, и назначения главы Нурлатского района министром лесного хозяйства были и неожиданные рокировки, которые эксперты оценивают с недоумением. Среди них назначение на пост главы министерства экономики теперь уже бывшего министра экологии и природных ресурсов.

Есть мнение, что смена действующих лиц в правительстве региона была не последней. После гибели (предположительно — самоубийства) заместителя министра здравоохранения РТ Елены Шишмарёвой, в отношении которой буквально за неделю до трагедии было возбуждено уголовное дело, казанские СМИ прочат отставку и её начальнику — министру здравоохранения РТ Аделю Вафину. Хотя в самом ведомстве это всячески отрицают, но и предстоящую смену места работы Артёмом Здуновым также в правительстве региона официально опровергали. В казанских СМИ выдвигают свои версии, кто может стать новым «медицинским» министром, если Вафин всё-таки уйдёт. Пока основных кандидатур три.

Кроме того, на прошлой неделе регион накрыла снежная стихия, что привело к задержкам авиарейсов, междугородних автобусов, проблемам с отключением электроэнергии у 15 тыс. жителей, а также снежным завалам. Власти с последствиями не справились, но объяснили это тем, что за сутки выпала месячная норма осадков. И жители Казани еще несколько суток были вынуждены на себе ощущать последствия снегопада.

Это не единственные претензии к властям, возникшие в регионе. Скандал развивается в Казани вокруг объекта культурного наследия федерального значения — Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина. Пережившее военные годы учебное заведение находится в плачевном техническом состоянии, что служит препятствием для продления аккредитации, срок которой истекает 2 марта. Если власти не предпримут никаких мер, то уникальный архитектурный объект окажется под угрозой исчезновения, училище будет закрыто, а для почти 30 выпускников 2018 года есть риск остаться без документов об окончании обучения.

В это же время в старейшем микрорайоне города Зеленодольска жильцы аварийных домов ищут помощи в ЮНЕСКО и ООН. Они оказались в безвыходной ситуации — и жить в домах нельзя, и за сумму предоставляемой властями компенсации купить жильё невозможно.

В Арске 30 школьников и педагог отравились после обеда в школьной столовой, а прокурорская проверка обнаружила попытку уничтожения просрочки после возбуждения уголовного дела.

Министерский «хоровод» в Татарии

Сразу три министерства получили новых руководителей в Татарии на прошлой неделе. Наконец-то было занято пустующее с 15 января 2018 года кресло министра лесного хозяйства, которое ранее занимал Алмас Назиров. Последний ушёл в отставку добровольно «в связи с выходом на пенсию» — это официальная версия, неофициально же поговаривали, что экс-министр мог стать фигурантом уголовного дела, связанного с участками земли. В тот же день, 15 января 2018 года, глава Нурлатского района Равиль Кузюров был награждён медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ». В Татарии это своего рода примета. После наград — или повышение, или почётная отставка. Про Кузюрова сразу пошли слухи, что он самый реальный кандидат на место ушедшего Назирова. И молодой — новому министру всего 45 лет, и энергичный — с 2008 года работал на разных постах муниципальной службы. Вот только специализация у экс-главы Нурлата более актуальна для другого министерства, он окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-строитель-технолог». В это же время у Кузюрова есть опыт работы в смежном министерстве — с 2011 по 2013 год, до перехода на работу в исполком района, он был замминистра экологии и природных ресурсов РТ. Ему была подведомственна инвестиционно-инновационная сфера.

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Между тем на прошлой же неделе стало вакантным кресло министра экологии и природных ресурсов. Его занял глава Дрожжановского района Александр Шадриков. К слову, в социально-экономическом рейтинге муниципалитетов Татарии по итогам 2017 года этот район, мягко говоря, «звёзд не хватал». Из 45 мест он занимал 34, и в сравнении с итогами 2016 года сполз в нём на восемь строчек. На этом фоне заявление премьер-министра РТ Алексея Песошина при представлении нового министра о том, что он «успел зарекомендовать себя в качестве хорошего организатора и эффективного руководителя», выглядят странно.

К слову, в экологическом рейтинге регионов по итогам 2017 года, по данным «Зелёного патруля», Татария заняла 30 место.

Возвращаясь к новому министру, отметим, что Александр Шадриков не имеет профильного образования — у него диплом юриста и преподавателя физики и информатики. Три года (с 2011 по 2013 год), до того как стать главой Дрожжановского района, он руководил администрацией Засвияжского района Ульяновска. Уход с этого поста стал для многих его коллег из Ульяновска неожиданностью.

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Но, пожалуй, самым обсуждаемым стало назначение Артёма Здунова — теперь уже бывшего министра экономики, а на сегодня председателя правительства Дагестана. Разговоры об этом велись ещё с конца января 2018 года, но тогда ведомство опровергло сведения. Тогда же строились версии о возможной кандидатуре министра экономики вместо него, но ни одно предположение не подтвердилось, и новым главой ведомства стал экс-министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев. Он среди «назначенцев» прошлой недели один имеет профильное для нового поста образование, так как закончил Казанский финансово-экономический институт, является доктором экономических наук.

Последняя рокировка вызвала наибольший ажиотаж в казанских СМИ и телеграм-каналах (далее орфография и пунктуация сохранены).

«Назначение Абдулганиева на министерство экономики Татарстана приводит к выводам, что расклад сил в районах и, прежде всего, в Закамской зоне, поменяется, — пишет криптоканал «Я просто текст», — Определённо, что премьер-министру РТ Алексею Песошину комфортнее работать с удобным ему человеком. Ведь Абдулганиев, как и сам Песошин выходцы из команды мэрии Казани».

Этот же криптоканал отметил, что «пакетное назначение трёх министров вызвало удивление у подавляющего большинства вовлечённых людей».

"Для них не понятны ни назначенцы, ни принцип их назначения. В очередной раз остро повис вопрос о кадровой политике в Татарстане», — уточняет он.

Другой казанский криптоканал, имеющий почти 18 тыс. подписчиков, «Неудаща» также удивляется, почему для новых татарских министерств не нашлось «героев в своём отечестве».

«В министерстве экономики РТ целых семь заместителей министра: русские и татары, мужчины и женщины, с большим стажем работы и пониманием процессов. Ни один из них не был признан Рустамом Миннихановым годным для повышения до должности министра. Позицию занял бывший министр экологии Татарстана. В министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан четыре заместителя, так же ни один из них не занял должность своего начальника, вместо этого Рустам Нургалиевич назначил главным экологом Республики главу Дрожжановского района РТ, юриста и педагога по образованию. Кадровая политика в республике все ещё свидетельствует об одном: в Татарстане по-прежнему сильны клановые отношения и фактор личной преданности руководству РТ», — пишет криптоканал.

Но больше всего внимания криптоканал уделил «уходу из команды» Артёма Здунова.

«Коллеги из соседних каналов заметили, что предложение о назначении Артёма Здунова на пост премьер-министра Республики Дагестан, это бонус в копилку Рустама Нургалиевича Минниханова. Безусловно, это бонус. Данным назначением команда Минниханова убивает двух зайцев одним выстрелом. Убирает одного из «претендентов», усиливает влияние на федеральном уровне, особенно по линии мусульманских республик, — пишет криптоканал «Неудаща». — По мнению некоторых экспертов, Здунова могли выдвинуть на пост руководителя республики».

Сам новый глава правительства Дагестана на сессии Народного Собрания региона, где депутаты утвердили его кандидатуру, пообещал «опираться на базис и всё самое лучшее, что уже наработано многонациональным народом Дагестана» и «устранять все узкие места, мешающие развитию».

А врио главы республики Владимир Васильев отметил, что «при выборе кандидатуры на должность премьер-министра республики он исходил, прежде всего, из того, что Артем Здунов одним из первых находился в резерве администрации президента России». Свой выбор он также объяснил успешностью работы Здунова в Татарии и тем, что «Артему Здунову доверяют в правительстве РФ, потому что те проекты, которые он защищал, представляя Татарстан, были успешны». Также Васильев добавил, что за эту кандидатуру он несёт ответственность.

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«Дело врачей»

1 февраля 2018 года в казанские СМИ попала информация о том, что в министерстве здравоохранения Татарии прошли обыски, причиной которых послужило возбуждённое уголовное дело по факту хищения бюджетных денег. 3 февраля следственные органы официально подтвердили информацию и сообщили, что по этому делу задержана заместитель главы минздрава Елена Шишмарёва, в отношении которой возбудили уголовное дело по статьям мошенничество и превышение должностных полномочий. Следствие считает, что она вынуждала сотрудников подведомственных министерству организаций проходить курсы повышения квалификации. Сумма ущерба заявлялась в размере 5 млн рублей. Суд не стал отправлять чиновницу в СИЗО и ограничился домашним арестом, а 7 февраля её нашли мёртвой. Основная версия — самоубийство, но родственники погибшей, давая комментарии казанским СМИ, выражают своё несогласие с этой версией.

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Шишмарёва окончила Казанский финансово-экономический институт, но с 1987 года работала в сфере здравоохранения. Сначала бухгалтером, потом начальником планово-экономического управления ГУП «Таттехмедфарм», с 2005 года — первым заместителем исполнительного директора по экономическим вопросам ГУ «Фонд обязательного медицинского страхования», а с 23 мая 2011 года перешла в аппарат министерства здравоохранения РТ.

Во время церемонии прощания с погибшей министр здравоохранения РТ Адель Вафин заявил, что «Елена Ивановна была преданным своему делу человеком, высокоинтеллигентным, ответственным, честным» и «в своей работе она видела некую миссию, и эта миссия такая же, как у каждого врача, — спасение людей, рождение новых жизней».

"Свой ум, талант она приложила к тому, чтобы отрасль сохранилась, чтобы ее потенциал сохранился, — добавил министр. — Она действительно любила людей, проблемы лечебных учреждений воспринимала как свое личное горе. Многие, наверное, этого не видели. Но это видел я, это видел Айрат Закиевич Фаррахов, когда работал министром. Ее работа — ее жизнь, другого у нее не было. Очень жаль, что это так прервалось».

С самого начала скандала Адель Вафин не комментировал уголовное дело, ограничившись лишь заявлением, что ответы на все вопросы будут даны следствию. Сейчас же, после гибели заместителя, появились слухи, что для министра вся эта ситуация не останется без последствий. Казанские СМИ уже не просто говорят об отставке Вафина, но и даже предлагают кандидатуры ему на смену. Само же ведомство опровергает эти данные. Впрочем, и министерство экономики в своё время не подтверждало уход Здунова до самого дня отставки.

8 февраля 2018 года издание Inkazan со ссылкой на источник в правительстве РТ написало о том, что решение об отставке принято. Это же мнение поддерживает и ряд других изданий республики.

«По нашей информации, отставка действительно неизбежна, но совсем не обязательно произойдёт в ближайшие дни. Вероятно, ее стоит ждать в марте — не позже выборов. При этом последние события разве что ускоряют развязку — под Вафина плотно копают уже несколько месяцев. Еще в прошлом году в минздраве РТ прошла комплексная проверка антикоррупционной команды Марса Бадрутдинова, за ведомство всерьез взялись правоохранительные органы», — пишет «Бизнес-онлайн».

Среди вероятных претендентов на кресло министра называют директора института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрея Киясова, главу Муслюмовского района Рамиля Муллина и главного врача ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» Марата Садыкова.

В ответ на слухи в СМИ в защиту Вафина и медицины в целом 9 февраля выступил глава Ассоциации медработников Татарстана Ростислав Туишев. В интервью РБК-Татарстан он заявил, что «на минздрав Татарстана идет информационная атака».

"Слухи вокруг отставки министра абсолютно беспочвенны, он находится на пике профессиональной карьеры. Для нас, врачей, разговор о том, что могут сменить министра, да еще и в такой неподходящий момент, — это не поддается никакому осмыслению. О давлении на отрасль, которое происходит сейчас, — это просто какое-то хулиганство, это информационный вброс, чтобы деморализовать отрасль врачей. На мой взгляд, это омерзительно», — цитирует Туишева издание.

Это заявление не осталось без внимания.

«Коррупционный скандал, спровоцировавший смерть человека — теперь это называется ПИКом карьеры. Интересно, что ещё должно произойти, чтобы власти, и лично министр, набрались мужества и признали свои ошибки. Зачем ждать правильно направленных информационных атак и давления со стороны общественности, вместо простого решения освободить министерское кресло. Министром больше, министром меньше. Учитывая последние назначения и перестановки в правительстве Татарстана, их у нас много. Недаром республику называют кузницей кадров, вот только никто не ведёт статистику в соотношении количество/качество. А зря», — пишет канал «Башня Сююмбике».

В свою очередь, «Неудаща» отметил, что «тучи над министром здравоохранения РТ сгущаются, по нашим данным решение об отставке уже принято, сейчас решается, куда уйдёт Адель Юнусович и кто заменит его на посту».

Массовое отравление: просрочка для школьной столовой

Ждёт ли министра здравоохранения отставка или нет, пока говорить рано. Одно можно сказать точно — 11 февраля Адель Вафин был ещё на посту, так как принял участие во внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Поводом к мероприятию стало ЧП, произошедшее в городе Арске.

Напомним, 10 февраля 2018 года в приёмный покой Арской центральной районной больницы обратились ученики Казанбашской школы с признаками острой кишечной инфекции. Подворный обход «увеличил» число пациентов еще на 26 человек. В итоге в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани было госпитализировано 30 детей с 1 по 9-й класс, учитель и сестра одной из школьниц.

В связи с тем, что все госпитализированные дети питались в столовой Казанбашской школы, на место выехала бригада Роспотребнадзора. Кроме того, от ведомства поступило предложение проверить пищеблоки в школах муниципальных районов, которые не проверялись в течение двух лет.

На сегодня Казанбашская школа закрыта на четыре дня за счёт весенних каникул, пострадавшие дети проходят лечение. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное средней тяжести — с улучшением на фоне проводимого лечения.

По информации СУ СК по республике, по факту отравления возбуждены два уголовных дела — по ч.1 ст.236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») и ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В организации, поставлявшей продукты в столовую, прошли обыски, а входе осмотра территории школы «обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции». По данным Роспотребнадзора по РТ, в школе нарушены поточность, технология приготовления блюд, режим мытья столовой и кухонной посуды, санитарно-дезинфекционный режим, сотрудники пищеблока не в полном объеме прошли медосмотр и гигиеническое обучение. Источником инфекции послужили повар и кухонный работник, у которых обнаружен норовирус.

«Утром 12 февраля в Арский межрайонный следственный отдел с явкой с повинной обратился директор Казанбашской школы 40-летний Айдар Сафиуллин. Он сообщил о допущенных нарушениях в организации питания детей и выразил готовность сотрудничать со следствием», — отмечает в следственном ведомстве с уточнением, что принято решение о передаче расследования дела в производство 3 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ.

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Снежный апокалипсис

Для Казани прошедшая неделя выдалась очень напряжённой, а виной всему разбушевавшаяся стихия и извечная проблема чиновников, для которых зима приходит неожиданно.

5 февраля для школьников, несмотря на то, что был понедельник, оказалось дополнительным выходным. В учебных учреждениях из-за прошедшего накануне снегопада, принёсшего городу месячную норму осадков, ввели свободное посещение. На деловом понедельнике глава исполкома Казани Денис Калинкин рассказал о том, что в городе введён план «Буран».

За сутки (с 4 на 5 февраля) в городе выпала февральская месячная норма осадков — «осадки в количестве 23 мм, в том числе ночью снег в количестве 22 мм за 12 часов, что соответствует критериям опасного метеорологического явления».

"К сожалению, убрать за сутки то количества снега, которое выпало за минувшую ночь, физически невозможно. Но нами предпринимаются все меры, чтобы не допустить коллапса на дорогах», — заявил тогда Калинкин.

Из-за снегопада были отменены четыре авиарейса, были приостановлены некоторые междугородние автобусные рейсы и две ледовые переправы, а пробки на дорогах достигали 9 баллов.

Несмотря на завершение снегопада ещё в начале недели, 9 февраля глава региона Рустам Минниханов в рамках совещания поручил дорожным службам и главам муниципалитетов активизировать работу по уборке снега. Причиной внимания региональных властей к муниципальной проблеме стали многочисленные жалобы жителей Казани — «в связи с плохой уборкой снега во дворах и в городских посёлках, и особенно это касается столицы республики».

На это глава исполкома Казани отметил, что 73% дворов приведены в нормативное состояние.

«Работы еще много. По посёлкам на сегодня ситуация выравнивается, но есть еще проблемные участки. В воскресенье мы планируем все работы завершить», — заявил Денис Калинкин.

Напомним, это не первый снегопад этой зимой, за устранение последствий которого мэру Казани Ильсуру Метшину ставят «неуд». В конце декабря 2017 года горожане, уставшие от качества уборки снега, гололёда и невозможности нормально передвигаться по улицам города, создали петицию на имя мэра Казани с просьбой «или организовать очистку пешеходных путей во всех районах города ото льда, или — в случае неспособности наладить систематическую работу по решению этой проблемы — уйти в отставку».

На сегодня под петицией подписались уже более 600 человек.

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Войну пережили, а мирное время нет?

Вокруг одного из старейших зданий Казани разворачивается скандал, а само здание в любой момент может обрушиться. Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина оказалось в сложной ситуации — 2 марта истекает срок аккредитации учебного заведения, а чтобы ее продлить, необходимы положительные заключения санитарного, пожарного ведомств, но они их не дают. Причина — плохое техническое состояние здания, построенного ещё в 1905 году по проекту архитектора Карла Мюфке. Училище же было создано в сентябре 1895 года Императорской Академией художеств, а на сегодня его учредитель — министерство культуры Татарии. О проблеме с состоянием объекта культурного наследия федерального значения было известно с 2015 года. Тогда же был разработан проект реконструкции, на который необходимо 293 млн рублей. При этом 170 млн рублей нужны уже сейчас — на замену основных несущих конструкций, ветхих коммуникаций.

В своих официальных группах в соцсетях представители музыкального училища пишут, что «местная и федеральная власть не принимает мер по оказанию помощи училищу».

"Действительно, 2 марта заканчивается аккредитация, а снова получить ее без ремонта училище не может. Сейчас мы составляем план, как мы можем за короткий срок решить эту проблему. Если училище лишится аккредитации, то мы не сможем выдавать дипломы государственного образца, но самое главное — не будет набора, а конкурс у нас всегда большой, потому что мы единственное заведение подобного профиля в республике», — цитирует директора училища Ольгу Гильмутдинову издание «Инде», уточняя, что переговоры с министерством-учредителем о реконструкции идут с 2015 года и письмо с изложением ситуации также было направлено главе региона Рустаму Минниханову.

«Училищу скоро исполнится 123 года, его не закрывали даже во время Великой Отечественной, неужели это произойдёт в мирное время?» — шокирована директор.

Второе имеющееся здание у училища, по словам руководства, ситуацию не спасёт. Там также требуется капитальный ремонт и, по санитарным нормам, оно не может вместить всех 210 студентов.

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«Если здание закроют из-за аварийности, станет только хуже, его состояние будет стремительно ухудшаться. Любое неотапливаемое, неиспользуемое здание умирает! Обидно, если Казань потеряет такой памятник. Я знакома с проектом реконструкции здания КХУ, готовил его Татинвестгражданпроект, проект очень хороший», — процитировало слова заместителя председателя Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фариды Забировой издание «Вечерняя Казань».

Открытое обращение представители учебного учреждения распространяют с 9 февраля, но на 12 февраля официальных комментариев министерства культуры РТ как учредителя или правительства региона не было. Если молчание затянется до 2 марта, то свыше 20 уже обучающихся студентов останутся без дипломов и обучение еще почти 200 будет под вопросом.

Аварийные «Полукамушки»: выехать нельзя

Архитектурно-строительный вопрос был поднят и в другом городе Татарии — Зеленодольске. Здесь жители дошли до ЮНЕСКО и ООН, но решения проблемы пока так и нет.

Квартал «Полукамушки» стоит в городе уже свыше века, и осенью 2017 года первую линию домов внесли в реестр культурного наследия как достопримечательное место местного значения.

Как пишет издание «Idel.Реалии», квартал находится почти в самом центре, и год назад на месте нескольких снесённых домов уже начали строить жилую высотку. Но стройка не задалась, и к срокам сдачи из десяти этажей были возведены лишь семь.

Сейчас речь идёт о сносе еще нескольких домов, которые не попали в реестр, но находятся в аварийном состоянии. Часть жителей не против выехать из опасных зданий.

«Местные тоже не против выехать из своих домов. Главная причина их протеста не в том, что они хотят сохранить квартал, а в том, что власти им предложили лишь 11 тысяч рублей за квадратный метр их жилья. Жители Зеленодольска и Чистополя в Татарстане уже несколько лет выступают против этой политики властей, однако пока не очень успешно», — пишет издание.

Как ранее писало ИА REGNUM, проблема с расселением аварийного фонда Зеленодольска существует уже более шести лет. Спешка по составлению списка аварийных домов привела к тому, что 1 января 2012 года 5 360 человек проснулись в непригодных для проживания домах. Список пополнялся, и оказалось, что практически каждый третий дом в городе — аварийный. Жильцы домов, посчитавшие, что их дому в этом реестре не место, пошли в суды. И за это время более 120 домов были исключены из списка, и суды всё еще продолжаются. А вот выкупная цена так и остаётся неизменной — 11 022 рубля за кв. м. Этих денег не хватит на покупку квартиры. К примеру, одинокой многодетной маме Наталье Ш. власти предложили чуть более 542,2 тыс. рублей за её «однушку» при том, что та была куплена в ипотеку за 1,248 млн рублей.

Наталья и еще ряд жильцов-аварийщиков готовы переехать, но понимают, что если согласятся на предложенную сумму, то в лучшем случае смогут позволить себе комнату в коммуналке вместо отдельной благоустроенной квартиры. Своё право они пытаются отстоять в суде.

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Другая часть жителей выступает против сноса исторических домов, и в середине декабря 2017 года активисты написали обращения в Организацию Объединённых Наций, Европейский парламент и ЮНЕСКО. В письме они попросили «незамедлительно оценить ущерб, который был причинён объекту культурного наследия» и «принять меры по защите и восстановлению объекта». Но инстанции, давшие на прошлой неделе свой официальный ответ, написали, что данный вопрос не входит в их компетенцию.