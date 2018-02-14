Судьба художественного училища: спасут ли Казань от «мирового позора»?

Казань, , 10:01 — REGNUM В защиту художественного училища в Казани, пережившего военные годы и сейчас оказавшегося под угрозой закрытия, выступила общественность. В сети появилась петиция с просьбой сохранить Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина. За первые дни своего существования она набрала более 1,3 тыс. подписей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Петиция составлена одной из выпускниц данного училища, учреждённого в сентябре 1895 года Императорской Академией художеств.

«Мы потеряем единственное академическое художественное учебное учреждение мирового уровня в Татарстане, если Рособрнадзор не продлит аккредитацию КХУ им. Николая Фешина. Срок аккредитации заканчивается 2 марта 2018 г. Причина отказа продления аккредитации — аварийное состояние здания КХУ на Карла Маркса, 7. Сейчас конкурс при поступлении там на одно учебное место 11−12 человек, приезжают поступать от Ханты-Мансийска до Дагестана! Срочно требуется финансирование и капитальный ремонт, для начала хотя бы нужно, чтобы здание было поставлено в план реконструкции. Обращаюсь к правительству Республики Татарстан — закрытие КХУ станет мировым позором для Казани», — отмечается в петиции на имя главы региона Рустама Минниханова.

«Позор Татарстану, если такой богатый регион не может найти финансирование на ремонт художественного училища. Одно из самых выдающихся художественных училищ, из стен которого вышли Фешин, Родченко, Урманче и Вулох! Училище уникально своей архитектурой, здание спроектировал выдающийся архитектор Мюфке. Училище достойно не просто ремонта, а кропотливой реставрации», — возмущён один из подписавшихся Павел О.

Ольга А. призывает не дать загубить «оплот искусства в Казани».

Официально власти Татарии никак не комментируют данную ситуацию, но сегодня, 14 февраля, в твиттер-аккаунте пресс-секретаря главы республики Эдуарда Хайруллина появилось сообщение, из которого следует, что глава региона дал поручение о восстановлении здание.

«Здание художественного училища — уникальный архитектурный и исторический объект, знаковое здание для Казани, оно будет бережно восстановлено. Я дал правительству все необходимые поручения», — цитирует Рустама Минниханова его пресс-секретарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 9 февраля 2018 года в соцсетях началась активная кампания со стороны общественности по спасению учебного заведения, которое не может продлить аккредитацию из-за плохого технического состояния своих зданий. При этом учредитель образовательного учреждения — министерство культуры РТ знает о проблеме более двух лет. В 2015 году был даже подготовлен проект реконструкции здания, отстроенного в 1905 году по проекту архитектора Карла Мюфке. Тогда цена вопроса составляла около 300 млн рублей, но за прошедшие годы из-за роста стоимости стройматериалов она могла возрасти.

В случае, если до 2 марта не будут приняты оперативные меры, то почти 30 выпускников 2018 года рискуют остаться без дипломов, а дальнейшее обучение ещё почти 200 учеников будет под вопросом.

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