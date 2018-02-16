«На фиг такие принципы»: Медведев — Минниханову о ввозе сухого молока

Казань, , 17:29 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться с проблемами в молочной отрасли. По мнению главы республики, закупочные цены на молоко упали в связи с применением на производстве сухого молока. Премьер согласился: «на фиг нам такие принципы нужны», если блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов.

«Я, Дмитрий Анатольевич, хочу сказать, что в зимний период всегда не хватало молока. Наша республика производит много молока, в этом году случилась такая ситуация, что вывоза нет, цена на 5—8 рублей меньше, чем в прошлом году, и это создает большую проблему населению», — информировал глава республики. Видеозапись с Российского инвестиционного форума в Сочи публикует «Бизнес-online».

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Минниханов полагает, это произошло потому, что завезли сухое молоко. Предприятия закупили его и восстанавливают продукцию.

«Без вашего вмешательства эта тема не решится. Если мы будем способствовать запуску сухого молока и производству из него продукции, обернется серьезными потерями», — предупредил глава Татарии.

Премьер-министр в свою очередь заверил, что поручит разобраться в этом вопросе.

«Мы должны развивать молочную промышленность. Да, у нас общий рынок с друзьями, партнерами из Евразийского союза, более того, мы не можем его ограничивать в силу подписанного соглашения, но должны думать о наших гражданах. Если мы блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов, то на фиг нам такие принципы нужны? Надо только подумать, как из этого выйти», — заключил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии средняя закупочная цена на молоко (сырьё) к концу января 2018 года относительно этого же периода 2017 года упала почти на 20% — с 27,88 до 22,31 рубля за кг (без учёта НДС). Из 13 республиканских предприятий, выбранных для оценки, только по двум был небольшой рост цен за тонну сырья, а на двух заводах цена стояла на месте. На всех остальных закупочные цены снизились.

На середину января 2018 года относительно этого же периода 2017 года закупочные цены на молочное сырье в Приволжском федеральном округе снизились не только в Татарии.

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Более того, относительно января 2016 года во всех регионах, кроме Саратовской области и Пермского края, где зафиксирован небольшой прирост, отмечается снижение среднесложившихся закупочных цен.

Также проблемами молочной отрасли обеспокоен и глава Удмуртии Александр Бречалов. По его мнению, молочное животноводство — одна из перспективных точек роста в Удмуртии.

«Причин волатильности молочного рынка России несколько. В том числе и особенности внешнеторговых отношений. В этих условиях все мы — и власть, и наши товаропроизводители — должны сосредоточиться на единой цели: сохранение и дальнейшее развитие молочной отрасли региона», — считает Бречалов.

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Кроме того, в 2017 году против белорусских предприятий действовали ограничения на ввоз молочной продукции на территорию РФ. В 2017 году белорусский молочный экспорт в Россию сократился, в то время как повысился в другие страны ЕАЭС. Так, больше всего ввозят молочных продуктов в Киргизию и Казахстан, не считая Россию. Около 80% белорусской молочной продукции, которые Минск планировал поставить в Киргизию, в 2017 году до получателя не дошли. По данным Белоруссии, в январе — октябре 2017 года белорусские производители экспортировали в Киргизию молочную продукцию в общей сложности на $43 млн. А согласно данным ГТС Киргизии, за это же время в страну завезли молочной продукции на $10 млн. Еще на $33 млн, что составляет 79% от общего объема поставок из республики, продукция была направлена в Киргизию, но доставлена не была. По мнению ряда специалистов, эти данные свидетельствуют о том, что такая схема могла быть придумана для поставок молочной продукции в РФ.