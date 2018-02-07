«Массовые» задержания высокопоставленных чиновников Дагестана приковали внимание всей страны: одно дело, когда арестовывают первых лиц в «русских» областях и даже небольших национальных республиках, и совсем другое — когда на Кавказе. Кавказ с его клановостью и социально-экономическим статусом всегда имел особое положение в политической иерархии регионов. Тем резонанснее оказались события последних дней.

Dagestan-today.com Дагестанская полиция

Что знал о сегодняшнем Дагестане рядовой гражданин России? Совсем немного. Что там до сих пор орудуют боевики. Что практически ежегодно тысячи жителей Махачкалы становятся жертвами местного «Водоканала», массово заболевая кишечными инфекциями и попадая в больницу. А всё потому, что предприятие было продано, а хозяевам нет никакого дела до народа. Причём этот вопрос вынужден был лично решать президент Владимир Путин, вызвав осенью 2016 года главу региона Рамазана Абдулатипова в Кремль.

Абдулатипов был отправлен в отставку 3 октября 2017 года указом президента РФ. Этим же указом на должность временно исполняющего обязанности главы региона назначен Владимир Васильев. Сообщение об этих кадровых переменах в самой республике вызвали неоднозначную реакцию. Большинство населения связало кадровые решения с возможными будущими изменениями к лучшему, рассчитывая, что вслед за Абдулатиповым уйдут и те, кто довел регион до такого плачевного состояния. Были надежды, что со сменой власти придут новые люди.

Dagestan-today.com Дагестанская полиция

Однако скорых кадровых перемен не произошло, Васильев тщательно изучал ситуацию в регионе, чем несколько успокоил номенклатуру, которая поначалу чуть было не начала собирать чемоданы в ожидании отставок. Ряд политологов даже высказал сомнения, что в Дагестане можно как-то переломить ситуацию с коррупционными кланами, пусть даже и человеку со стороны, такому, как Васильев — бывшему силовику, «политическому тяжеловесу», как отозвался о нём Владимир Путин.

Тем не менее вскоре последовало одно из первых решений нового руководителя республики. Он попросил президента РФ о смене прокурора республики Рамазана Шахнавазова. Его просьба нашла понимание, и генпрокурор РФ Юрий Чайка представил на должность нового прокурора Дагестана Дениса Попова — работавшего до этого главой надзорного ведомства Хакасии.

Сигналом о том, что и в других ведомствах региона в скором времени грядут перемены, стало заявление Владимира Васильева о том, что он попросил президента РФ о направлении в Дагестан с проверкой представительного «десанта» правоохранителей.

Комиссия из 38 прокуроров и 40 специалистов других правоохранительных ведомств прибыла в Дагестан уже в первых числах нового 2018 года. Первыми результатами ее работы в мэрии Махачкалы стал арест главы города Мусы Мусаева, а вслед за ним главного архитектора Магомедрасула Гитинова, обвиненных в превышении должностных полномочий. 5 февраля после обысков, которые провели сотрудники ФСБ в домах врио председателя правительства Абдусамада Гамидова и двух его заместителей — врио вице-премьера Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, чиновники были задержаны. Также был задержан экс-министр образования Шахабас Шахов.

Government.ru Владимир Васильев

Все задержанные высокопоставленные дагестанские чиновники были доставлены в Москву, и 6 февраля им были предъявлены обвинения в мошенничестве с нанесением крупного ущерба бюджету Дагестана — около 95 млн рублей, как сообщили в Следственном комитете РФ.

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Показательно, что чистки в органах власти Дагестана происходят на фоне громких судебных процессов, фигурантами которых выступают представители высших эшелонов власти ряда субъектов РФ. Так, в Москве продолжается рассмотрение дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Его, а также его предшественника на посту, бывшего члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимира Торлопова и заместителя главы республики Алексея Чернова обвиняют в создании организованной преступной группировки, которая занималась хищением государственных средств в особо крупном размере — речь идет о 3,5 млрд рублей.

В эти дни суд выносит приговор по громкому делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Его, а также его бывших подчиненных — советника губернатора Андрея Икрамова, зампреда правительства области Сергея Карепкина, министра сельского хозяйства Николая Борисова обвиняют в вымогательстве взяток у бизнесменов на общую сумму 520 млн рублей.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

На днях был вынесен приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых — он получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима за взятку в размере €600 тыс. Под следствием находится экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, которого обвиняют во взятках на сумму более 140 млн рублей. В СИЗО — экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, которого обвиняют в получении взяток на общую сумму 235 млн рублей, в даче взяток и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

То, что громкие задержания высокопоставленных дагестанских чиновников являются продолжением системной работы правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это же касается не одного региона — такие действия имели место по всей стране», — заявил он, комментируя события в Дагестане.

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Все эти уголовные дела, главными фигурантами которых стали первые лица субъектов РФ, были возбуждены не вчера, следствие длится по нескольку лет, о громких посадках и судебных процессах говорят в СМИ, однако власти Дагестана, похоже, не брали в расчет возможность того, что и к ним могут постучаться правоохранители. Вряд ли о том, что не всё гладко в его «королевстве», не знал бывший руководитель республики Рамазан Абдулатипов.

sajinka2 Коррупция

Назначенный Владимиром Путиным на должность врио главы Дагестана в 2013 году, а затем избранный парламентом, одной их первых задач он провозгласил борьбу с коррупцией. Что помешало в решении этой задачи экс-главе — отсутствие политической воли и смелости или сопротивление кланов — неизвестно. Хотя, комментируя вчерашние задержания, он и отметил некоторые свои успехи, достигнутые в этой борьбе, назвав в том числе дважды отправленное в отставку правительство и смену 26 глав районов.

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Однако жители Дагестана не заметили больших позитивных перемен от этого. Напротив, проблемы всё увеличивались. Экономическая ситуация в регионе не вызывала оптимизма, по-прежнему не хватало мест в школах и детских садах, оставался самым низким в стране средний уровень зарплаты, зато росли долги субъекта за свет и газ, достигнув многомиллиардных сумм. При этом продолжала поступать из Дагестана информация о покушениях на жизнь сотрудников правоохранительных органов и органов власти, их убийствах, о деятельности террористических ячеек и их разоблачениях, о ликвидации главарей и членов бандподполья, об обнаружении тайников с оружием и самодельными взрывными устройствами.

Росло недовольство жителей главой региона. С его руководством жители Дагестана перестали связывать надежды на скорое выправление положения дел в республике. Очевидно, не питали иллюзий на перемены к лучшему и в Кремле. В октябре 2017 года 71-летний Рамазан Абдулатипов был отправлен в отставку и назначен представителем президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона. Его работу на посту главы Дагестана высоко оценил Владимир Путин, наградив орденом Александра Невского.

Kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

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Вчерашние аресты, а до этого масштабные проверки представителей главков ФСБ, МВД и прокуратуры, инициированные новым руководителем Дагестана, Абдулатипов назвал попыткой противопоставить республику всем остальным субъектам России. Подобные меры, которые применяют для оздоровления ситуации в регионе, экс-глава назвал вредными, окрестив «кампанейщиной». Комментируя происходящие в регионе масштабные проверки правоохранителей, Абдулатипов отозвался о них как о «бардаке».

По его мнению, такие методы борьбы с коррупцией лишь привлекают внимание к Дагестану с негативной точки зрения и «держат республику в нервно-психологическом напряжении». Экс-главу Дагестана можно понять — кто знает, как развернутся дальше события и не придется ли ему отвечать за ситуацию, в которой оказался Дагестан в годы его правления.

Тем не менее его слова о кампанейщине нашли поддержку среди некоторых политологов. Так, о том, что такой «наезд» на республику создает напряженную ситуацию и некоторые из местных жителей возмущены уже не размерами украденного, а тем, что этим скандалом «обидели» всех дагестанцев, заявил омский политолог Александр Минжуренко.

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Kremlin.ru Нагрождение орденом Александра Невского

После задержаний первых лиц региона, в том числе премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух вице-премьеров, обвиняемых в мошенничестве, мнение российских граждан о коррумпированности чиновников в Дагестане получило очередное подтверждение. Информация о задержании чиновников такого ранга вызвала неоднозначную реакцию и в самом Дагестане, и в России в целом. Ряд политиков, в частности депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев, считает, что то, что происходит в Дагестане — это системная работа по искоренению коррупционеров. При этом он отметил, что по уровню коррупции Дагестан занимает отнюдь не лидирующее место и все регионы России сейчас внимательно следят за происходящим в Дагестане.

«У нас многие регионы не блещут чистотой соблюдения законов, Дагестан в этом плане не особо показательный регион, я думаю, с бюджетом небрежно обращаются и в других регионах, мы знаем, до этого были и губернаторы и Сахалина, и Марий Эл, и Коми, — много вариантов есть», — привел примеры Сафаралиев.

Ранее обращавшийся к Васильеву с просьбой провести камеральные проверки во всех министерствах и ведомствах депутат Госдумы РФ от Дагестана Умахан Умаханов назвал решение об отставке правительства правильным и профессиональным. О фактах коррупции, расхищения бюджетных средств, бездействия в решении проблем жителей региона Умаханов писал в своем обращении к врио главы Дагестана еще в ноябре 2017 года.

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Пресс-служба Главы и Правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов

Все эти проблемы способствует росту и стабильной деятельности криминальной «теневой» экономики, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Но еще хуже, как он отметил, что коррупция является экономической основой для деятельности террористических и других экстремистских организаций. Такая ситуация является весьма питательной средой для постоянной вербовки всё новых и новых боевиков и пособников террористов. Поэтому, как считает Перенджиев, по крайней мере, у широкой общественности меры по борьбе с коррупцией должны встретить одобрение.

«Ведь высокий уровень коррупции в органах государственной и муниципальной власти Дагестана весьма существенно дискредитирует в глазах населения не только властные структуры этого субъекта Федерации, но и федерального уровня», — отметил эксперт.

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Между тем появилась надежда на то, что привычную уже для дагестанцев ситуацию с назначением на руководящие должности в республике представителей известных в Дагестане кланов удастся переломить. После вчерашних громких задержаний правительство Дагестана было отправлено Владимиром Васильевым в отставку. Исполняющим обязанности главы правительства региона был назначен один из бывших вице-премьеров Анатолий Карибов.

Dagestan.er.ru Депутат Госдумы Умахан Умаханов

6 февраля врио главы Дагестана внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру министра экономики Татарии Артема Здунова на должность председателя правительства. А сегодня, 7 февраля, на внеочередной сессии дагестанского парламента состоится рассмотрение этого предложения.

И еще — в опровержение мнения о том, что нынешние зачистки в Дагестане якобы являются показательными процессами перед президентскими выборами. Борьба с коррупцией в стране, а не демонстрация ее, идет не один год. Свидетельствами этому — громкие расследования в отношении ряда губернаторов и их посадки. То, что неприкасаемых нет, — должно стать уже понятным всем: и народу, и властям. И Дагестан в этом плане — не исключение.

Для Дагестана февраль 2018 года начался громкими задержаниями и коррупционными делами. Эти радикальные меры вызывают у жителей региона надежду на то, что новому руководителю республики, назначенному федеральным центром, удастся добиться полной победы над клановостью и коррупцией и суровый зимний февраль станет для Дагестана началом настоящих весенних перемен.