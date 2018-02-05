ФСБ проводит обыски у главы правительства Дагестана и его заместителей

Махачкала, , 09:54 — REGNUM К главе правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову пришли с обыском. Утром 5 февраля в его домовладении начались оперативно-следственные мероприятия, пишет «Черновик». Их проводят, по данным издания, сотрудники управления ФСБ РФ по Республике Дагестан при силовой поддержке спецназа ФСБ РФ.

Обыски одновременно проводятся и у заместителей Гамидова — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, который совмещает работу в должности вице-премьера с работой на посту министра экономики и территориального развития РД.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане с начала 2018 года проходят масштабные проверки с участием представителей правоохранительных органов из федерального центра. Для проверки информации о фактах нарушений и коррупции, в том числе злоупотреблений служебными полномочиями, в республику направлены сотрудники Генеральной прокуратуры, центрального аппарата МВД и ФСБ.

О том, что такие проверки будут, еще в конце 2017 года заявлял временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Васильев. По его словам, в Дагестан прибудут 38 прокуроров и 40 экспертов и консультантов.

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Напомним, в декабре 2017 года был уволен министр образования Дагестана Шахабас Шахов после проведенных обысков в его доме и у его заместителя Темирхана Халилова. В январе 2018 года с обысками пришли к мэру города Махачкалы Мусе Мусаеву, которого заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. После оперативных мероприятий мэр был арестован на два месяца. На прошлой неделе, 2 февраля, также после обысков в доме был арестован на 10 суток главный архитектор Махачкалы Магомедсалам Гитинов.

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Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отказался комментировать этот «десант» федеральных силовиков в Махачкалу, назвав его бардаком. Такими проверками, отметил экс-глава, республику противопоставляют остальным субъектам Российской Федерации.

«Я считаю, что криминальная или коррупционная ситуация в Дагестане не лучше и не хуже, чем в любом из субъектов РФ. Поэтому общий порядок надо наводить», — заявил Абдулатипов.

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Генпрокуратура, ФСБ, МВД ищут в Дагестане факты коррупции и злоупотреблений

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