«Работайте, братья»!: Дагестан станет свободным от боевиков

Москва, , 12:57 — REGNUM Оценивая события в Дагестане, стоит соразмерять, какое из зол наибольшее на сегодняшний день, ни в коем случае нельзя недооценивать особенностей ситуации текущего периода в регионе, заявил корреспонденту доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, комментируя высказывания экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова о том, то республику «пытаются обнести колючей проволокой».

По его мнению, на данный момент коррупция в Дагестане является одной из элементов сложившей крупной преступной системы в республике. Она способствует росту и стабильной деятельности криминальной «теневой» экономики. А вот особенностью текущего периода является то, что в случае с Дагестаном коррупция является экономической основой для деятельности террористических и других экстремистских организаций.

«Такая ситуация является весьма питательной средой для постоянной вербовки из числа молодежи (при этом обоих полов) всё новых и новых боевиков и пособников террористов, в том числе и в состав всем известного ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Поэтому, по крайней мере, у широкой общественности, меры по борьбе с коррупцией встретят одобрение, ведь высокий уровень коррупции в органах государственной и муниципальной власти Дагестана весьма существенно дискредитирует в глазах населения не только властные структуры этого субъекта Федерации, но и федерального уровня», — пояснил эксперт.

Назначение президентом РФ Владимиром Путиным на пост главы Республики Дагестан бывшего руководителя главы фракции «Единой России» в Госдуме РФ, а еще ранее экс-замминистра МВД по внутренним войскам Владимира Васильева уже было сигналом правящим кланам в этой многонациональном северокавказском субъекте Федерации о переменах.

«Одним из серьезных мотивов власти к такому шагу способствовал подвиг сотрудника Управления вневедомственной охраны ФСВНГ России по Республике Дагестан Магоме́да Нурбага́ндовича Нурбага́ндова, мужественно призвавшего своих коллег к борьбе с террористами: «Работайте, братья»! Этот призыв услышали не только в Дагестане и в других республиках Северо-Кавказского федерального округа, но и в Москве», — напомнил Перенджиев.

Высказанная критика действий федеральных властей и нынешнего руководства Дагестана в лице российского политического тяжеловеса Владимира Васильева и даже попытка напугать их со стороны бывшего руководителя республики Рамазана Абдулатипова лишь только доказывает правильность предпринятых руководством страны кадровых и оперативно-розыскных мер.

«На данный момент важно помнить о самом страшном зле для республики — террористической угрозе. Поэтому население Дагестана хочет безопасности для себя и своих семей, люди устали от негативных ассоциаций с регионом.

Народ поддержит предпринимаемые антикоррупционные меры, которые как раз и будут способствовать стабилизации обстановки и не будут мешать реализации потенциала развития республики», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента РФ, бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов выступил против назначенного президентом главы Дагестана Владимира Васильева. Абдулатипов заявил, что «Дагестан ничем не отличается от других регионов России, а сейчас его пытаются обнести колючей проволокой, как Чечню».

Между тем население республики воспринимает Васильева весьма позитивно и надеется на справедливость.

Напомним, сегодня, 6 февраля, указом врио главы Дагестана Владимира Васильева в отставку отправлено всё правительство республики. 5 февраля в Дагестане прошли обыски и задержания высокопоставленных чиновников.

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