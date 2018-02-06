«Запрос на справедливость»: Васильев делает то, чего ждали от Абдулатипова

Москва, , 12:02 — REGNUM Высказывания спецпредставителя президента РФ Рамазана Абдулатипова против назначенного президентом главы Дагестана Владимира Васильева по касательной касаются Абдулатипова. Потому что те люди, которые задержаны, сделали свою карьеру в том числе и при Абдулатипове, заявил корреспонденту политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Заявляя о том, «Дагестан ничем не отличается от других регионов России, а сейчас его пытаются обнести колючей проволокой, как Чечню», Абдулатипов пытается выступить на стороне дагестанской элиты. Он доказывает, что никакой особой клановости и чрезмерной коррумпированности в Дагестане нет.

Таким образом, он оправдывает самого себя, как бывшего руководителя, давая понять, что он не согласен с заменой его на Васильева. Ведь замена Абдулатипова на Васильева — это по сути оценка его работы, которую ему поставили», — отметил Калачёв.

Что остается делать бывшему главе республики, который, кстати, в последние годы своего правления был непопулярен у населения, как не выступать в защиту той системы, частью которой являлся он сам. Ведь Абдулатипов давал должности по этническому принципу, работал по принципу «рука руку моет».

«Если бы Абдулатипов поддержал Васильева, он высек бы сам себя. Зачем же ему самому себя сечь — тогда он будет вынужден признать, что он всё знал и ничего не делал.

То есть его поддержка политики Васильева выглядела бы странной. Абдулатипов ищет оправдания того, что не было им сделано в регионе. И сейчас Васильев делает то, чего ждали от Абдулатипова», — пояснил эксперт.

По его мнению, для Васильева главный вызов — эта та клановая система, которая сложилась в Дагестане давно и которая препятствует решению основных проблем республики, препятствует экономическому росту. Поэтому федеральный центр полностью поддержал Васильева.

Не случайно в республике появилась группа прокуроров во главе с заместителем генерального прокурора РФ Иваном Сыдоруком, появились следователи МВД и ФСБ России, не случайно активизировался Следственный комитет.

«Напомню, недавно в республике произошли замены силовиков, которые должны были дать новому врио возможность, опираясь на новые кадры, провести чистку, перезагрузку дагестанской элиты. Думаю, что на этом дело не остановится», — считает Калачёв.

Но самое главное, что действия Васильева воспринимаются в Дагестане весьма позитивно. Это реализация накопившегося в обществе запроса на справедливость.

«При этом стоит отметить, что одними арестами развитию республики не поможешь. Вопрос в том, кто займет освободившиеся должности и откуда Васильев будет рекрутировать новую команду и искать новые кадры.

Ведь аресты в регионе предполагают трансформацию всей системы, предполагают, что новые кадры будет порядочнее и честнее, будут эффективнее, чем старые кадры, и основной вопрос — где их найти. Надеюсь, Васильев справится, он человек серьезный», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 февраля, указом врио главы Дагестана Владимира Васильева в отставку отправлено всё правительство республики.

5 февраля в Дагестане прошли обыски и задержания высокопоставленных чиновников. В частности, были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, два его заместителя — врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов.

Напомним, ранее в республике были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомедрасул Гитинов. В отставку подал прокурор республики Рамазан Шахнавазов.

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