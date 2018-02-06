Аресты в Дагестане: местная элита уже разыгрывает «национальную карту»

Махачкала, , 12:39 — REGNUM Чиновничество и элиты Дагестана активно ищут причины громких задержаний в республике в «происках федеральных властей против Дагестана», разыгрывая при этом «национальную карту». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политолог Александр Минжуренко, комментируя происходящее в этом кавказском регионе. А по мнению красноярского политического аналитика Павла Клачкова, в республике в скором времени могут развернуться ещё более серьёзные действия со стороны силовиков.

Дагестан «прогремел» в федеральных СМИ в феврале 2018 года. 5 февраля стало известно о задержаниях местных высокопоставленных чиновников: врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования региона Шахабаса Шахова.

Напомним, в январе текущего года в Дагестане по приглашению врио главы региона Владимира Васильева провела проверку специальная комиссия из Москвы. После этого были задержаны главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов и мэр столицы Дагестана Муса Мусаев. Кроме того, подал в отставку прокурор республики Рамазан Шахнавазов. 5 февраля Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

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Резонансное заявление по поводу событий, разворачивающихся в Дагестане, сделал экс-руководитель региона, ныне специальный представитель президента РФ по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов. Он осудил задержания в Дагестане, подчеркнув, что нельзя «держать республику в таком нервно-психологическом напряжении».

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По мнению Абдулатипова, вся работа по очистке от криминала во власти, которую последние годы вели правоохранительные органы Дагестана, может оказаться бесполезной после таких методов.

«Учитывая специфику этого региона, можно сказать, что Абдулатипов знает, о чём говорит. Согласно местному менталитету, коррупция чиновников — непременный атрибут государственной должности. Это «нормально», — комментирует Александр Минжуренко.

По его словам, исходя из этих соображений, «причины арестов местное население видит не в том, что чиновники воруют, а в другом»:

«Граждане воспринимают эти меры как «наезд» на республику, и это действительно создает напряженную ситуацию. Некоторые из местных жителей будут возмущаться не размерами украденного, а тем, что этим скандалом «обидели» всех дагестанцев. Может быть, это и не большинство будет так думать, но — активное меньшинство точно, то есть вся элита, всё местное чиновничество. Они уже разыгрывают «национальную карту» и ищут причину этой кампании в каких-то происках федеральных властей против Дагестана, против дагестанцев. Вот такая вот «национальная солидарность», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

По мнению политического аналитика Павла Клачкова (Красноярск), всё, что делает Владимир Васильев в Дагестане, фактически является тщательно спланированной, выверенной операцией комплексного характера с множеством составляющих:

«Ещё в тот день, когда президент РФ назначил Владимира Васильева исполняющим обязанности главы республики (3 октября 2017 года — прим. ИА REGNUM ), я обратил внимание на то, что это назначение повлечёт за собой очень существенные перемены и, скорее всего, привнесёт в эту кавказскую республику принципиально иной управленческий стиль. Не секрет, что долгое время Дагестан считался, можно сказать, рассадником коррупции и различных клановых столкновений. Также стоит отметить, что оттуда очень активно шла вербовка в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А Васильев — очень мощная и весомая федеральная фигура, поэтому он не выполняет там декоративные функции, а действительно решает вопросы. Первые месяцы на посту он проводил своеобразную «разведку», собирая информацию о регионе, тщательно изучал расстановку сил, позиции различных группировок и кланов. С помощью силовых структур собиралась соответствующая информация о злоупотреблениях, о коррупции. И вот пришло время решающей фазы силовой операции. С помощью сотрудников ФСБ, МВД, Следственного комитета сейчас идёт процесс сбора доказательств, чтобы привлечь к ответственности высокопоставленных местных представителей правящих кругов. Но я думаю, что основные действия там развернутся после 18 марта, и Дагестан ещё ждёт массовая зачистка и выстраивание совершенно новой, другой, антикоррупционной вертикали власти», — считает политический аналитик.

Также он отметил, что у Москвы есть возможность показать на примере Дагестана другим регионам, что «старые методы «игры» (нахождение региона фактически вне правового поля России, наращивание клановости и коррупционности) недопустимы».

«Представители других регионов должны наблюдать за тем, что происходит в Дагестане и, как говорится, мотать на ус. Мне кажется, что это именно та модель, которая научит многому и другие республики, не только кавказские. Я предполагаю, что в Дагестане развернутся ещё более серьёзные действия со стороны силовиков. Но, естественно, только силовыми методами необходимого результата не достичь. Поэтому Владимиру Васильеву надо работать над тем, чтобы выстраивать там эффективную экономику, восстанавливать общественно-политическую стабильность. У него это получится, если он будет действовать совместно с силовыми структурами», — подытожил Павел Клачков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество» возбуждено в Дагестане по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ на территории региона. Предполагается, что в регионе действовала организованная преступная группировка, в которую входили не только члены правительства, но и сотрудники правоохранительных органов.

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5 февраля задержанных в Дагестане чиновников (Абдусамада Гамидова, Шамиля Исаева, Раюдина Юсуфова, Шахабаса Шахова) отправили в Москву.