Месседж элите: «Будем арестовывать и сажать»

Оренбург, , 12:19 — REGNUM Громкие задержания, которые прошли в Дагестане, ожидались. Политолог, доцент кафедры общественных связей и журналистики Оренбургского госуниверситета Булат Калмантаев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что зачистки в верхних эшелонах власти в Дагестане с назначением Владимира Васильева на пост и. о. главы республики прогнозировались.

«Верхних эшелоны власти, организованные по клановому принципу, нуждаются в глубокой очистке. Мне кажется, аресты тех, кто наживался на бюджете, необходимы, но этим, к сожалению, в Дагестане, как и в ряде других регионов России, не обойтись. Нужно глубокое переустройство общества, где выстраивание власти идёт по принципу семейственности, клановости, землячества. При Рамазане Абдулатипове какие-то антикоррупционные шевеления были, но резких, вплоть до премьер-министра — нет.

При всем моём уважении к Абдулатипову, он не мог не знать, не чувствовать, что коррупция на уровне республиканского правительства глубоко сидит. Если он зачищал какие-то окрестности, то Васильев, как я понимаю, нанёс удар в сердце этой коррупции», — сказал политолог.

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Доктор политических наук, профессор Оренбургского института Московской государственной юридической академии Галина Шешукова в свою очередь отметила, что руководящие кадры республики были сформированы при Абдулатипове. Несмотря на то, что он по собственному желанию ушёл с руководящей должности и к нему никаких претензий явно у силовых структур нет, его ответственность за ситуацию, в том числе по коррупции в республике за период его правления, не снимается.

«И можете себе представить как оценивается с точки зрения его политических достижений вся эта ситуация в Дагестане. Абдулатипов, конечно, прав, что ситуация с арестами дезориентирует элиту и дискредитирует её в глазах народа того же Дагестана. Но я не согласна с ним по поводу того, что ситуацию в Дагестане можно сравнивать с заявлением Жириновского об обнесении Чечни колючей проволокой (в 2013 году предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский). Это совершенно разные ситуации. Что касается колючей проволоки, это был выпад Жириновского против традиций и обычаев народа Чечни, а в данном случае арест членов правительства — это борьба с коррупцией в элите. Поэтому реакция Абдулатипова понятна», — сказала политолог.

Она также подчеркнула, что Рамазан Абдулатипов — авторитетный руководитель, и, возможно, правы эксперты, которые считают преждевременной его отставку до выборов президента РФ:

«Но поставили Васильева с самого начала, потому, что информация, на мой взгляд, об уровне коррупции в республике уже зашкаливала, а Васильев в этом отношении специалист по борьбе с коррупцией. И я думаю, что, имея всю эту информацию, его туда направили и дали ему полномочия самые серьёзные, чтобы разом с этим всем кончать», — отметила Галина Шешукова.

По её мнению, неверно думать, что громкие аресты сделаны специально под президентские выборы, как демонстрация борьбы с коррупцией. Аресты губернаторов начались ещё в 2017 году, задолго до выборов. Вместе с тем доктор политических наук сделала акцент на то, что тактика органов власти на федеральном уровне изменилась:

«В 2017 году серьёзно изменилась позиция Кремля и блока внутренней политики. Неприкасаемых нет. Началась серьёзная борьба. Причём издержки были и тогда, и сейчас. И для Дагестана они будут. Но речь идёт о плюсах и минусах, которые власть получает в результате. Минусы, безусловно, — это растерянность региональной элиты. Она очевидна не только в Дагестане, но и во многих других регионах. Уже стало понятно, что пост губернатора — взрывоопасное место, как и посты руководителя правительства, парламента. Поэтому элита в определённом трансе и стрессе. Но при этом все-таки есть и плюсы. «Будем арестовывать и сажать», — такой месседж дан элите».

И Булат Калматаев, и Галина Шешукова едины во мнении, что Абдулатипов, как человек по национальности, по культуре, по своему менталитету более близкий к населению Дагестана, пытался действовать методами, достаточно гибкими для того, чтобы не создавать таких стрессовых ситуаций.

«Я считаю, что Абдулатипов ни к одному из кланов не примкнул. Он учитывал наличие кланов, но он не являлся представителем ни одного из них! В этом была его сильная сторона. Но он понимал, что, учитывая культуру, которая сложилась в региональной элите того же Дагестана, вот так всё переломать — это будет опасно. И он сейчас об этом говорит. Но раз направили Васильева, значит, надо дело довести до конца», — сказала Шешукова.

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По мнению политтехнолога Константина Бакшеева, несогласованность со стороны представителей одной вертикали настораживает.

«Мы видим зачистку команды Абдулатипова, что не лучшим образом экстраполируется на весь период его управления республикой. Мирной передачи власти в Дагестане так и не случилось. Отчасти реакция Абдулатипова укладывается в схему «лучшая защита — нападение». По всей видимости, команда Абдулатипова не захотела отпускать контроль над ресурсными потоками республики, восприняв назначение шефа в администрации президента России как новый аванс своим возможностям. Касаемо главы Дагестана Владимира Васильева, то не самая приятная ситуация позволяет ему раскрыть образ мудрого силовика. Но многое будет зависеть от его дальнейших шагов», — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, 5 февраля в Дагестане прошли обыски в домах временно исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей, Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Также задержан экс-министр образования Шахабас Шахов. Все они доставлены в Москву. По данным следственных органов, члены правительства задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Бывший глава Дагестана Рамазан Абулатипов назвал резонансные задержания кампанейшиной. Он считает, что её последствиями могут стать результаты, которые сейчас не нужны Дагестану. Работа, которая велась ранее правоохранительными органами по борьбе с коррупцией, может оказаться бесполезной из-за тех методов, которые используют сейчас.

Мероприятия силовиков держат регион в нервно-психологическом напряжении и привлекают внимание к Дагестану с негативной точки зрения. Абдулатипов считает политически неверным ходом дискредитировать власть Дагестана в период президентских выборов.

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