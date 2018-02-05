Кампанейщина и колючая проволока: Абдулатипов осудил задержания в Дагестане

Махачкала, , 17:43 — REGNUM Громкие задержания, которые происходят в последнее время в органах власти Дагестана, напоминают кампанейщину и могут привести не к тем результатам, которые нужны сейчас республике. Вместо борьбы с коррупцией эти мероприятия лишь привлекают внимание к Дагестану с негативной точки зрения и «держат республику в нервно-психологическом напряжении».

Такое мнение высказал бывший глава республики, ныне специальный представитель президента РФ по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов. Отвечая на вопрос журналиста РБК, Абдулатипов отметил, что то, что в настоящее время происходит в Дагестане, можно сравнить с заявлениями об обнесении Чечни колючей проволокой (в 2013 году предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — ред. ИА REGNUM ). Вся работа, которую последние годы вели правоохранительные органы Дагестана по очистке от криминала во власти, может оказаться бесполезной после таких методов, считает экс-глава региона.

«Это политически сейчас неверно: идут президентские выборы, и в этот момент фактически дискредитируется вся власть республики. Это не нужно делать, еще раз подчеркиваю, борьба с криминалом в Дагестане шла не менее активно и до моего ухода, правоохранительные органы очень многое сделали для того, чтобы очистить Дагестан», — цитирует РБК Абдулатипова.

Он напомнил, что в бытность свою главой Дагестана дважды сменил правительство и поменял 26 глав районов с привлечением их к ответственности. Тем не менее эти меры не превращались в кампанию, отметил Абдулатипов.

«Тут надо очень осторожно, очень разумно действовать, чтобы потом не было осложнений, потому что могут быть очень негативные последствия от этой кампанейщины. Надо, чтобы избежали этого налета недоверия и подозрения в отношении Дагестана и дагестанцев», — заявил экс-руководитель республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отказался комментировать журналистам массовые проверки в органах власти региона, назвав «десант» федеральных силовиков в Махачкалу бардаком. Он отметил, что проверками из главных управлений ФСБ и МВД, а также Генеральной прокуратуры, республику противопоставляют остальным субъектам Российской Федерации. А между тем, по мнению экс-главы региона, «криминальная или коррупционная ситуация в Дагестане не лучше и не хуже, чем в любом из субъектов РФ». Надо просто разбираться с конкретными чиновниками, а не выделять особо Дагестан, заявил Абдулатипов.

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Напомним, сегодня, 5 февраля, в Дагестане прошли обыски в домах временно исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Сами чиновники были доставлены в управление ФСБ по региону, а после самолетом были переправлены в Москву. Вместе с ними был задержан и экс-министр образования Шахабас Шахов. В Следственном комитете РФ сообщили, что все члены правительства задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

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Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации расследует факты хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ на территории Дагестана. Задержанным чиновникам в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Следствие также намерено ходатайствовать об их аресте. Предполагается, что в Дагестане действовала организованная преступная группировка, в которую помимо членов правительства входили сотрудники правоохранительных органов.

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