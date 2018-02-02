Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода, очередные дела о получении взяток высокопоставленными чиновниками, продолжение скандалов в здравоохранении, угроза увольнения сотрудников завода «Точмаш» во Владимире. Каким был январь 2018 года во Владимирской области — в обзоре ИА REGNUM.

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Коррупционные гонки

Первая рабочая неделя 2018 года во Владимирской области ознаменовалась новым коррупционным скандалом. Вслед за бывшими заместителями губернатора Еленой Мазанько и Дмитрием Хвостовым, которые обвиняются в получении взяток, фигурантом дела о коррупции стал экс-глава регионального управления Федеральной налоговой службы Сергей Кошелев. Речь идет о получении взятки в особо крупном размере. Никаких подробностей СКР не раскрыл.

Однако о деле в отношении некоего чиновника УФНС позже сообщило МВД, правда, не называя фамилий. В МВД уточнили, что чиновник предлагал покровительство директору ювелирного завода. За это он якобы попросил ювелирные изделия и деньги на общую сумму в 1,1 млн рублей.

sajinka2 Коррупция

Примечательно, что ушедший с поста в апреле 2017 года Сергей Кошелев был принят на должность директора регионального департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг. Этот пост он оставил в октябре 2017 года.

Фигурантом еще одного уголовного дела стал экс-глава ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктор Шляхов, приехавший, по данным местных СМИ, в регион вместе со своей супругой — пресс-секретарем главы области Ритой Шляховой. В отношении экс-главы комбината возбуждено уже четвертое уголовное дело. Виктор Шляхов уже догнал по количеству эпизодов Дмитрия Хвостова. На этот раз дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере». Шляхова подозревают в получении 521 тысячи рублей от предпринимателя.

Свиньи и мусор

В 2018 году осталась на слуху тема строительства мусороперерабатывающего завода около села Филипповское Киржачского района. Активисты готовятся к проведению референдума. Документы для него были поданы в избирательную комиссию еще в декабре 2017 года, но сейчас в этом вопросе начинают активизироваться районные органы власти.

Pxhere.com Свиноферма

В конце января прокуратура Киржачского района опротестовала решение депутатов сельского поселения Филипповское, которым они согласовали вопросы для проведения референдума о строительстве мусороперерабатывающего завода около села. Депутаты рассмотрели ходатайство жителей и пришли к выводу, что предлагаемые для референдума вопросы отвечают всем требованиям законодательства. Прокуратура же считает, что референдум проводить нельзя, и потребовала отменить решение депутатов.

Кроме того, активисты сообщили, что главу инициативной группы вызвали в территориальную избирательную комиссию.

Новости об этом появились спустя несколько дней после митинга против строительства завода, на который пришли более тысячи человек.

Второй протест развернулся вокруг строительства свинокомплекса рядом с Суздалем. Возведение планирует компания «Дымов». Жители опасаются, что появление предприятия повлечет экологические проблемы. Однако региональные власти обещают поддерживать строительство.

«Мы будем его поддерживать, какие бы там акции кто не проводил. Это серьезнейший проект. Местная власть должна бежать за таким инвестором, поддерживать его, потому что мы со своей стороны сделали всё, что обещали: дороги, детский сад», — заявила Светлана Орлова.

Цуканов М.В Сплошная прямая

Напомним, что тема с появлением свинокомплекса на 30 тысяч голов в 12 км от Суздаля, в который планируют вложить примерно 1,2 млрд рублей, активизировалась на фоне упадка свиноводства в регионе. В 2017 году в области бушевала африканская чума свиней, которая привела к тому, что поголовье свиней во Владимирской области за год сократилось на 43,4%. По данным Владимирстата, на 1 ноября в регионе оставалось 52,5 тысячи свиней.

Три скандала для медицины

Первый месяц нового года стал месяцем новых скандалов в сфере здравоохранения Владимирской области. В начале января о медицинских проблемах в эфире «Общественного телевидения России» рассказала жительница Гусь-Хрустального района. Она посетовала на то, что в городе просто «нет врачей». Кроме того, женщина пожаловалась, что людей с инсультами возят из Гусь-Хрустального во Владимир, гоняют туда-обратно и детей.

Удар с легкостью отразил глава департамента Александр Кирюхин, предложивший женщине обратиться напрямую в департамент.

18 января масло в огонь подлил СКР. Пресс-служба ведомства сообщила, что в регионе из-за смерти женщины в больнице возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

launedekeg.wordpress.com Выборы

В пресс-службе рассказали, что женщину доставили 26 октября в Собинскую районную больницу. Там пациентку осмотрел врач, провел все необходимые исследования и назначил лечение. Несмотря на то, что состояние женщины улучшилось, наблюдающие за ней врачи решили провести экстренную операцию. 20 октября ее прооперировали, 2 ноября операцию провели повторно. Состояние женщины ухудшилось, поэтому врачи приняли решение перевезти ее в областную больницу. Там 5 декабря женщина умерла.

Следователи подозревают, что совершить ошибку могли именно в районной больнице.

Через неделю от СКР пришли очередные новости: во Владимире задержана главный врач ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 города Владимира». Женщина подозревается в мошенничестве на 400 тысяч рублей. Следователи полагают, что главврач вносила ложную информацию в документы о техническом обслуживании оборудования. Договор был заключен с ООО НПВЛ «Лиана». В итоге деньги незаконно были перечислены компании.

Эта же фирма была замечена в другом крупном скандале. В декабре 2017 года региональное управление Федеральной антимонопольной службы сообщило, что при проведении 23 торгов на закупку расходных материалов и оборудования во владимирские больницы были допущены нарушения закона «О защите конкуренции». Причиной стало соглашение между фирмами. УФАС посчитало, что компании договорились на аукционах делать только по одному ценовому предложению, чтобы формально торги признали состоявшимся. Из-за сговора фирм начальная цена контракта снижалась минимально — в итоге на госзакупках больницам удавалось сэкономить не более 1%.

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Заводы банкротятся, заводы развиваются

С промышленностью во Владимирской области в январе 2018 года тоже было не всё спокойно. Но начался год всё-таки с позитивных новостей. В первый рабочий день пресс-служба администрации области сообщила, что в Камешковском индустриальном парке, который был открыт в 2017 году, будут производить тракторы. Проектирование нового производственного корпуса завершил Камешковский механический завод. Планируется, что к 2020 году завод выйдет на мощность в 1000 тракторов в год. Будет создано 100 новых рабочих мест.

Уже 11 января новости сменили окраску. В этот день губернатор Светлана Орлова встретилась с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым и президентом компании «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой. На встрече обсудили ситуацию на старейшем заводе Владимира — «Точмаш».

Оказалось, что с 2018 года на заводе «Точмаш» будут производить неядерную продукцию, а все механические производства будут сконцентрированы в городе Коврове. Это проект носит название «концентрация всех механических производств на площадке Ковровского механического завода»

Позже стало известно, что в марте 2018 года примерно 600 работников «Точмаша» лишатся работы. Сейчас на заводе работают около 1200 человек. При этом в Коврове нужны примерно 350 сотрудников, а на сборке во Владимире останутся 270 человек.

Сотрудникам, которые решат уволиться и не переезжать на работу из областного центра в Ковров, предлагают единовременные выплаты. Они могут составить до шести зарплат. Максимальную выплату получат те, кто является носителем «критически важных знаний» и успешно передаст их ученику. Остальным придется довольствоваться меньшими выплатами. При этом сейчас с каждым сотрудником индивидуально рассматриваются возможности трудоустройства.

Еще одно предприятие, которое вошло в 2018 год с огромными проблемами, — компания «СТЭС-Владимир». Завод был открыт в 2014 году, в него было вложено 5,2 млрд рублей. Он позиционировался как «инвестиционный проект по созданию первого в России промышленного производства плит и фасонных изделий из пеностекла «Неопорм». Но сейчас инновационное предприятие имеет огромные долги перед банком и рискует стать банкротом. Помочь не может даже правительство РФ.

Сейчас дело о банкротстве предприятия рассматривает Арбитражный суд региона. Истец — «Внешэкономбанк» — просит признать предприятие банкротом из-за долга, который составляет более 7 млрд рублей.

При этом о проблеме руководство завода сообщало еще в 2016 году, когда предприятие посетил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Тогда сообщалось, что долг возник из-за скачка евро: кредит, взятый в валюте, стал неподъемным.

Возможно, из-за этого завод начал обрастать и новыми долгами. К примеру, по налогу на доходы физических лиц он должен 1,5 млн рублей.

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Да будут выборы!

2018 год для Владимирской области — выборный. В сентябре пройдут выборы губернатора региона. Пока нынешний губернатор Светлана Орлова не знает, будет ли баллотироваться, партии подыскивают своих кандидатов.

Первыми активизировались коммунисты. В середине января стало известно, что кандидатом от КПРФ может стать депутат регионального законодательного собрания Лариса Емельянова. Всего в партии сейчас рассматриваются три кандидатуры. Имена еще двоих претендентов на выдвижение пока не называются.

Отметим, что коммунисты сейчас вовсю поддерживают протесты жителей области. К примеру, не последнюю роль они играют в ситуации с мусороперерабатывающим заводом в Киржачском районе.