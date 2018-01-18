Оптимизация владимирской медицины обернулась жертвами

Владимир, , 15:40 — REGNUM Во Владимирской области расследуют смерть женщины: с острым приступом панкреатита ее доставили в Собинскую районную больницу, но после проведенных операций ее состояние только ухудшилось. В итоге пациентка скончалась.

Пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области 18 января сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

26 октября женщину доставили в больницу. Там пациентку осмотрел врач, провел все необходимые исследования и назначил лечение. Несмотря на то, что состояние женщины улучшилось, наблюдающие за ней врачи решили провести экстренную операцию. 20 октября ее прооперировали, 2 ноября операцию провели повторно. Состояние женщины ухудшилось, поэтому врачи приняли решение перевезти ее в областную больницу. Там 5 декабря женщина умерла.

Сейчас идет расследование уголовного дело.

«Основной акцент уделяется оценке действий медицинских сотрудников Собинской районной больницы на предмет адекватности оказания помощи больной и обеспечения бездефектного оперативного вмешательства. Назначен комплекс необходимых экспертиз, осуществляется взаимодействие с департаментом здравоохранения администрации области», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Собинская больница в конце 2017 года оказалась в центре скандала, связанного с недовольством пациентов.

В октябре начался сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину. В нем говорилось, что состояние местной больницы «на очень низком уровне», а доступность медицинских услуг — «никакая». Во всех бедах жители винили главврача. Сообщалось, что только в 2017 году из больницы уволились сразу пять врачей: онколог-эндоскопист, терапевт, психиатр, заведующий терапевтическим отделением и гинеколог. Такая потеря специалистов происходила на фоне плачевной кадровой ситуации.

В январе департамент здравоохранения Владимирской сообщил, что главврач больницы Светлана Симагина, на которую в массовом порядке жаловались пациенты и сотрудники, уволилась. На ее место назначена Елена Герасимова, которая до этого была заместителем руководителя больницы.

Ранее о проблемах в больнице ИА REGNUM рассказывал местный житель, депутат третьего созыва Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское Вячеслав Гадалов.

«Людей в больницах всё меньше, они совмещают по две-три должности, врачи работают с перегрузкой, качество услуг падает. Например, у нас в Собинском районе гастроэнтеролога нет вообще, хотя 55 тысяч человек», — говорил Вячеслав Гадалов.

Напомним, что Собинская РБ была в числе больниц, в которых в 2017 году по итогам прокурорских проверок были найдены нарушения. К примеру, областная прокуратура летом 2017 года упрекнула больницу в том, что с 2013 года там не используется купленный компьютерный энцефалограф. Также были выявлены факты неоснащенности машин скорой медицинской помощи оборудованием и медикаментами.

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