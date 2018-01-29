«Антимусорный» митинг под Владимиром собрал больше тысячи человек

Киржач, Владимирская область, , 10:25 — REGNUM Во Владимирской области митинг против строительства мусороперерабатывающего завода около села Филипповское Киржачского района собрал примерно тысячу человек. Все они потребовали не строить предприятие в непосредственной близости к населенному пункту, а сотрудникам ФСБ участники митинга предложили проверить «махинации» с землей.

Митинг прошел 27 января в Киржаче. Как сообщил портал «ПроВладимир», протестная акция стала одной из крупнейших в регионе, прошедших с 2011 года.

Митингующие настаивали на том, что предприятие окажет вредное воздействие на экологию. Кроме того, участники акции заявили, что земля была продана по сомнительной схеме.

«Участники митинга обращаются в ФСБ с призывом провести расследование махинаций, в результате которых почти 1250 га филипповской земли вместе с взрослым лесом были проданы по 200 рублей за одну сотку, что нанесло многомиллионный ущерб консолидированному бюджету Владимирской области. Один из вероятных вариантов судьбы гектаров — это получение сверхприбыли собственником земли за счет распродажи земельных участков по рыночной цене организациям, занятым в сфере обращения с коммунальными и промышленными отходами», — цитирует издание резолюцию.

Кроме того, участники митинга потребовали «отметить все решения, способствующие строительству комплекса», уволить главу села Филипповское и главу Киржачского района, а также сделать из села зону отдыха и природного туризма.

Ранее сообщалось, что в районе будут проведены публичные слушания по строительству комплекса. Власти заявляют, что решение о размещении объекта еще не принято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протест жителей поддержали активисты ОНФ, которые попросили губернатора отказаться от планов. После общественники распространили информацию о том, что на этот полигон будет свозиться мусор от московской реновации. Светлана Орлова назвала это «пустыми разговорами» и заявила, что раздуть скандал пытаются представители «органов местного самоуправления из Московской области».

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Напомним, что инвестором выступает ООО «ЭкоТехСтрой Владимир». Ранее региональные власти говорили, что компания предлагает построить несколько цехов — цех, где будет сортироваться мусор, и второй — где будет перерабатываться.

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