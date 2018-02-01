МОК все равно будет «приглашать» на Игры

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на пожизненную дисквалификацию за допинг. Дисквалификация снята, Олимпийские награды Сочи 2014 года им вернули.

Еще 11 спортсменов суд оправдал частично, они пропустят только одну Олимпиаду — в Пхенчхане в феврале 2018 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рады за спортсменов, чьи права удалось отстоять в суде.

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Ожидается рассмотрение апелляции ещё трёх спортсменок — биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Те же, с кого дисквалификация снята, смогут поехать на Игры в Южную Корею.

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Если, конечно, разрешит Международный олимпийский комитет, который оставил за собой право высылать «приглашения». Об этом говорится в решении исполкома. Кроме того, МОК оставил за собой право обратиться в федеральный суд Швейцарии по поводу решения CAS относительно членов российской сборной.

Airwar.ru Самолет РЭБ США ЕР-3Е «Aries II»

НАТО возле Крыма: самолеты-разведчики продолжают летать

Запад продолжает обвинять Россию во всевозможных нарушениях, в то время как самолеты НАТО зачастили в воздушное пространство над Черным морем. Очередной инцидент с перехватом самолета-разведчика произошел 29 января, и Пентагон не преминул опубликовать видео.

На видео длительностью пять секунд видно, что истребитель Су-27 подлетел к разведчику. Американские военные назвали сближение «критическим» и опасным, заявив, что сами-то действовали по нормам международного права.

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По американским данным, истребитель сблизился с самолетом-разведчиком EP-3E Aries II на расстояние около 1,5 метров. Однако на кадрах видно, что сближение не было столь критичным. Тем не менее в результате сближения разведчик прервал операцию и удалился от российских берегов.

Польский закон как яблоко раздора

В ночь на 1 февраля сенат Польши принял закон об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов и отрицание Волынской резни — массового истребления поляков в 1943 году.

Portalprzemyski.pl Демонтаж монумента в честь украинских нацистов

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Также запрещены утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, например, упоминание «польских лагерей смерти». Нарушившим закон грозят штрафы и тюремное заключение сроком до трех лет. Документ направлен на подпись президенту страны Анджею Дуде.

Законопроектом последовательно возмутились в Израиле, США и на Украине. Если Израиль обвинил Польшу в том, что та хочет исключить дискуссии о роли поляков в Холокосте, а США предупредили, что решение может повлечь за собой последствия, то Киев заговорил о бандеровской идеологии.

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Президент Порошенко заявил, что оценки, которые содержатся в этом решении, «являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми».

Американские разведчики в военной промышленности Украины

А тем временем Киев продолжает «вливать свежую кровь» в наблюдательный совет государственного концерна «Укроборонпром»: в него решением кабмина вошел экс-руководитель американского агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) и бывший директор национального разведывательного управления в аппарате министерства обороны США Энтони Тетер.

Kelly DARPA

Кандидатуру внесло минэкономразвития Украины. Соответствующий проект распоряжения представил первый вице-премьер — министр экономического развития Украины Степан Кубив.

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Гендиректор концерна «Укроборонпром» Роман Романов заявил, что гражданин США уже два года вносит «американский опыт долгосрочного инновационного развития и менеджмента».

Космос

Третий пуск с космодрома «Восточный» стал успешным: итогом третьего запуска ракеты-носителя стало выведение на заданные орбиты всех 11 спутников. Старт ракеты «Союз-2.1а» состоялся 1 февраля в 5:07 мск.

Через девять минут от третьей ступени носителя отделился разгонный блок «Фрегат». Его нагрузку составляли два российских спутника «Канопус-В» и девять малых аппаратов других стран.

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Владислав Краев ИА REGNUM Суперлунние

А жители России и других стран мира продолжают обсуждать редкое явление, которое можно было наблюдать 31 января: полнолуние, полное лунное затмение и голубое кровавое суперлуние. Днем спутник приблизился к Земле на минимальное расстояние и сначала окрасился в кровавый цвет, а затем — в синий.

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Но довольно обыкновенные явления редко происходят все вместе: последний раз это было зафиксировано 152 года назад, в 1866 году. Влияния на Землю это не оказывает никакого, по крайней мере, соответствующие теории пока не доказаны.

Холодная война окончена?

1 февраля 1992 года Россией и США была подписана декларация о завершении «Холодной войны». Проигрыш в «Холодной войне», как ни странно, не слишком-то зависел от самой «Холодной войны».

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Увидев слабость СССР, условные США, конечно, давили на все уязвимые точки. Но потребовалось самооскопление, а затем и самоубийство Советского Союза, чтобы Запад пришел — и забрал положенную ему награду.