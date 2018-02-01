Польский закон о бандеровцах: Порошенко воззвал к «исторической правде»

Киев, , 12:19 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко обеспокоен введенным в Польше запретом на отрицание «преступлений украинских националистов». Об этом украинский лидер написал 1 февраля на своей странице в соцсети Facebook.

«Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, которые содержатся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми», — написал Порошенко.

Украинский лидер напомнил Варшаве об общих победах и противостоянии «тоталитарным режимам». Он подчеркнул, что ни одно политическое решение не сможет заменить историческую правду.

Принятый польским парламентом документ противоречит принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей, добавил он. Порошенко призвал Варшаву «к объективности и диалогу».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 февраля сенат Польши принял закон об Институте национальной памяти. Он вводит уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов и отрицание Волынской резни — массового истребления поляков в 1943 году.

Кроме того, запрещены утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Нарушившим закон грозят штрафы и тюремное заключение сроком до трех лет. Закон вступит в силу после того, как будет подписан президентом Польши Анджеем Дудой.

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