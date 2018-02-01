Американский разведчик Тетер вошел в руководство «Укроборонпрома»

Киев, , 14:04 — REGNUM Киев продолжает «вливать свежую кровь» в Наблюдательный совет Государственного концерна «Укроборонпром». В частности, 31 января Кабмин Украины принял решение о включении в состав совета экс-руководителя американского Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) и бывшего директора Национального разведывательного управления в аппарате Министерства обороны США Энтони Тетера.

По данным пресс-службы кабмина, инициатором данной кандидатуры было минэкономразвития Украины. Соответствующий проект распоряжения представил первый вице-премьер — министр экономического развития Украины Степан Кубив.

«Проектом распоряжения предлагается включить в состав наблюдательного совета концерна Энтони Тетера, экс-руководителя агентства передовых оборонных исследовательских проектов», — сказал Кубив.

В свою очередь 1 февраля пресс-служба ГП «Укроборонпром» сообщила, что инициатором включения Тетера в состав совета был госконцерн.

При этом гендиректор концерна «Укроборонпром» Роман Романов отметил важную роль Тетера в реформировании военно-промышленного комплекса Украины.

«Почти два года назад Энтони Тетер усилил нашу команду и привнес американский опыт долгосрочного инновационного развития и менеджмента. Это специалист мирового уровня с международным военным и управленческим опытом. Вместе мы реализовали немало масштабных инновационных проектов и начали активно внедрять реформы. Как член наблюдательного совета Энтони Тетер поможет «Укроборонпрому» ещё эффективнее реализовывать стратегию реформирования и внедрять международный аудит», — сказал Романов.

При этом 31 января Наблюдательный совет «Укроборонпрома» после многочасового заседания принял ключевые решения по деятельности Концерна. Во время заседания был заслушан доклад руководства о деятельности, рассмотрены стратегические направления развития концерна, процедура корпоратизации предприятий-участников, проведение международного аудита, система эффективных антикоррупционных