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Падение СССР: «Народ в ужасе молчит… Народ безмолвствует»

Политика

1 февраля 1992 года Россией и США была подписана декларация о завершении «Холодной войны». По какой таинственной причине наша страна в одночасье превратилась из мировой сверхдержавы в представителя «третьего мира»? И что ждет Россию в новой «Холодной войне»?

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Падение СССР: «Народ в ужасе молчит… Народ безмолвствует»
Советский плакат. Голос Америки. 1950

Дмитрий Буянов, 1 февраля 2018, 00:05 — REGNUM  

Когда спрашиваешь людей старшего поколения о 90-х годах, падении СССР и всех последствиях, которые последовали (и, как ясно задним умом, не могли не последовать), то в ответ получаешь сетования по поводу того, что «обманули», «искусили», «не послушали голос народа» (во время референдума о Союзе) и пр. В оформленном виде это легко выливается в теорию, что «ЦРУ развалило» или «Горбачев предал» — т. е. в признание некоего поражения в противостоянии с Западом, т. е. в «Холодной войне».

И действительно: раздел территории, экономическая разруха, декоммунизация и элитно-интеллигентская русофобия, материальная и духовная зависимость… Миллионы людей оказались на территории враждебных им государств, в позиции унтерменшей («не граждан») или бросовой рабочей силы, почти рабов… Все это до боли напоминает последствия капитуляции. Внешняя политика СССР задолго до поражения просто требует проведения аналогии с Карфагеном, чьи элиты, чтобы не начинать новый раунд войны с Римом, решили пойти на римские «мирные» условия: сжечь флот и уничтожить все оружие. После чего Рим, естественно, потребовал срыть сам город Карфаген и перевезти его жителей в пустыню, т. е. на верную гибель… С той лишь разницей, что Карфаген после этого еще сопротивлялся, а СССР все-таки «срыли».

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За три дня до подписания декларация Джордж Буш-старший в Конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты победили в «Холодной войне», а коммунизм умер
За три дня до подписания декларация Джордж Буш-старший в Конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты победили в «Холодной войне», а коммунизм умер

Но что же это была за война такая — «Холодная»? Где карты ее боевых действий, солдаты и генералы, локальные победы и поражения? Где этот главный прорыв, нанесший нам поражение? А следовательно — как взять в ней реванш, или, хотя бы, не допустить нового проигрыша, на этот раз — фатального?

От этих вопросов легко отделаться словами про «неклассические войны»: мол, шла пропаганда, засылались агенты, всему СССР «промыли мозги» тем, как хорошо живется на Западе… А вот советские лидеры, советские интеллигенты и советские граждане этого почему-то не поняли, не заметили, и свой разум от рекламы «Кока-колы» не уберегли, а потому страну сдали — если не активным предательством, так пассивным бездействием. Ведь чем характеризуются все воспоминания о 90-х? Кашей в головах! Люди жили как будто во сне: смотрели — и не видели, хотели защитить — и не могли разобраться кто прав, верили всем на слово (даже Ельцину, в котором «пьяницу» и вообще нехорошего человека смогли раскрыть лишь спустя несколько лет!) и т.д.

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В 1992 году президент США Джордж Г. У. Буш и президент России Борис Ельцин подписывают торговые соглашения в восточной комнате Белого дома
В 1992 году президент США Джордж Г. У. Буш и президент России Борис Ельцин подписывают торговые соглашения в восточной комнате Белого дома

Конечно, «неклассические войны», «гуманитарные технологии», агитация и пропаганда — было все, и сейчас по этому поводу можно даже прочитать подробные внутренние документы какого-нибудь ЦРУ. Однако странно сетовать об этом наследникам большевиков, показавших чудеса внешней и внутренней пропаганды, политических войн, информационно-психологической войны против западного мира (например, на долгих переговорах в Брест-Литовске, построенных почти как шоу), идеологической и философской борьбы (кто мог переспорить Маркса или Ленина?). Вся эта «неклассика» была «коньком» именно «левых», именно коммунистов, всегда находившихся в меньшинстве и побеждавших только за счет перевода противостояния в какие-то непривычные для буржуазии и аристократии плоскости. Туда, где работал главный их «козырь» — правда. Именно в истории русских революций мы видим, как полки раз за разом сдаются без боя — и даже переходят на сторону «врага».

Война, начавшаяся отнюдь не 5 марта 1946 года, с речи Черчилля, а гораздо раньше — в 1917-ом, была войной двух миров, двух мироустройств, двух мировоззрений. Большевики, основатели СССР, обещали отнюдь не того же, что и «буржуазные», капиталистические партии, лишь в большем масштабе. Да, у них была своя (но, опять же, своя!) система распределения, но было и свое политическое устройство, свой вариант построения производства, своя философия, свой метод, своя линия развития культуры и искусства… Эйзенштейн совершил прорыв в театре и кино, возможный только в тогдашней России; и как бы западный кинематограф ни копировал изобретенный тогда инструментарий, Запад уже не снимет «Броненосец Потёмкин» — для этого нужна еще минимум одна революция.

Что же мы видим в годы после Второй мировой войны? Что осталось в СССР от «другого мира», от коммунистической системы? Да, было особое, советское устройство жизни. Сохранялась какая-никакая советская культура, хотя фильмы и музыка с каждым годом становились все слаще, все неопределеннее, и все лживее. Появились темы «золотой молодежи», бесцельности жизни после войны, преобладания (а не просто угрозы, как у Маяковского) мещанства и карьеризма… Появились даже «белые» фильмы, про березки и русскую нацию (белая ностальгия «Ошибки резидента»; Верещагин из «Белого солнца пустыни», движимый не какими-то идеями Сухова, которых нет, а симпатией к русскому Петрухе и пр.).

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«Уже завтра Америка под коммунизмом»
«Уже завтра Америка под коммунизмом»

Все это сводилось к мещанству, оберегаемому добрым пастырем — партией-государством. Западные страны предложили свою модель того же самого: государство всеобщего благосостояния, социальное государство и т. п. Да, она была лишь вынужденной мерой перед лицом советской угрозы. Да, она была неидеальна. Но минусы заретушировали, а плюсы — в виде свободы, демократии, инициативы, жизни для себя, еще большего накала мещанства — раздули. Если СССР после Хрущева стремился к производству мяса и молока, то условные США уже были там — только с мерседесами, лоском и помпой. Разбивать западные иллюзии элита не спешила, но и народ — не очень-то хотел. Иначе бы не голосовал «да-да-нет-да» в пользу Ельцина, хотя все последствия его курса уже были налицо.

Где в социалистическом государстве был социализм? Даже сама его теория, марксизм, который лез, казалось бы, из всех щелей — в старшем поколении не знает никто, или почти никто. Сколько жителей России реально читали Маркса или Ленина? Можно винить партию в том, что она не давала его развивать — но читать-то классику она давала!

Где в Советском Союзе были Советы? Народ быстро оказался отчужден от всякой политической власти. Уже при жизни Сталина, в чье правление для этого было сделано очень много, вплоть до прямой отмены власти Советов (знаменитая конституция 1936 г., написанная по подобию западной парламентской демократии, в борьбе с которой ранее разгоняли Учредительные собрания и Рады) и снятия ограничений на обогащение членов партии (партмаксимум и пр.). Но и после его смерти, несмотря на всяческие «оттепели», это отчуждение лишь нарастало. Российское законодательство до сих пор дает много возможностей профсоюзам, коллективным договорам и т. п. — но где они уже во времена позднего СССР?

После смерти Ленина, партия, вместо того, чтобы передавать власть народу (и готовить народ к принятию власти, чем занимались пролеткульт, движение рабочих клубов, коммуны и пр., и пр.), сконцентрировало все управление на себе. Она сама стала государством. С другой стороны, народ (за некоторыми исключениями) с облегчением делегировал политические обязанности «компетентным людям». Дальше же произошло то, о чем предупреждали и Ленин, и Маркс: партия стала элитой, оторванной от народа, со своими собственными, элитными, интересами. Иными словами, она уже стала такой же капиталистически-мыслящей силой, как и любая западная элита.

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Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953
Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

Войны не выигрывают. Их проигрывают. Проиграл и СССР: его элита стала капиталистической по сути еще при Хрущеве, если не раньше, и лишь ждала возможности реально обогатиться. Она выстраивала отношения с Западом — бьющие по советскому народу и стране, но не по самой советской элите. Этим объясняется общая вялость в идеологической и иной войне СССР с капиталистическим окружением, а также блокирование всех устремлений иностранных компартий к резким перестановкам. Так или иначе, но должной поддержки не получили ни испанцы, ни французы, ни немцы, ни Латинская Америка (от Мексики — до Кубы), ни Китай. В этом же — причина того, что столько деятелей партии и советских спецслужб заранее вывезли богатства за рубеж, чтобы потом поучаствовать в приватизации. А также то, сколько партийных и спецслужбистских деятелей до сих пор стоят у власти в уже «декоммунизированных» странах.

Проигрыш в вопросе о власти повлек проигрыш во всем: идеологии, внешней политике, жизни. Но винить в этом элиту не корректно: получив возможность «мутировать», она просто сделала на открывшемся перед ней пути все, что от нее зависело.

Главный вопрос должен быть обращен к самому народу. Научила ли его чему-нибудь история? Понял ли он, что слова Интернационала (уж их-то, поди, все старшее поколение знает?) — «Никто не даст нам избавленья» — имеют конкретный, практический смысл? И что он, народ, собирается теперь делать: снова надеяться на добрые «высшие силы», которые вернут ему тихую советскую жизнь, но с айфонами и отдыхом в Турции? Или озаботиться политикой, сорганизовываться и брать судьбу страны в свои руки?

Проигрыш в «Холодной войне», как ни странно, не слишком-то зависел от самой «Холодной войны». Увидев слабость СССР, условные США, конечно, давили на все уязвимые точки. Но потребовалось самооскопление, а затем и самоубийство Советского Союза, чтобы Запад пришел — и забрал положенную ему награду. Так древние войны иногда заканчивались не из-за прямых военных поражений, а из-за эпидемии или предательства.

Как закончится новая «Холодная война», уже точно начатая после присоединения Крыма? Ответ очевиден: поражением России. Наши элиты — уже даже не советские, которых, может, что-то и сдерживало от немедленного предательства и развала страны. Сейчас же вопрос стоит только о деньгах и о господстве: когда давление на нашу страну станет достаточно сильным, даже самые «непримиримые» элитные противники Запада решат стать перебежчиками. Все основания для сепаратизма — давно созданы, все каналы для ухода за границу — давно построены.

Вопрос снова и снова решает народ. Как это было в последние годы СССР, когда народ стабильно выходил на улицу «против» и не выходил «за», а затем смиренно смотрел на то, как его погружают в небытие. Как это было в 1917-ом, когда, наоборот, организованные в Советы граждане убрали от власти все «буржуазные» партии, а затем отбили интервенцию с вкраплениями «белой армии».

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Танки на Красной площади во время августовского переворота за четыре месяца до распада СССР. 1991 год
Танки на Красной площади во время августовского переворота за четыре месяца до распада СССР. 1991 год

Самое страшное поэтому — пророчество Пушкина, замаскированное под концовку «Бориса Годунова». У великого писателя Смута воцаряется после строк:

«Народ в ужасе молчит.

[Москалський:] «Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!»

Народ безмолвствует».

Если народ будет безмолвствовать и дальше, или же слепо ждать милости от «Доброго царя», — печальный конец российской истории предрешен. Наложится ли на это новая капитуляция в какой-нибудь новой «Холодной войне» или нет — вопрос десятый; если страна готова к развалу — она как-нибудь, да развалится. Только вот пусть никто теперь, в XXI веке, после опыта СССР, не снимает вины с народа. Народ может спастись лишь сам, своими руками. До его судьбы больше никому нет дела. И ударит народное безмолвствие не по кому-то там, а именно по самому народу. Как ни странно, но опыт проигрыша в «Холодной войне» — очередное свидетельство именно этому.

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regnum author Дмитрий Буянов
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