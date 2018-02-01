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МОК высказался о решении CAS оправдать спортсменов из России

Спорт

МОК оставил за собой право обратиться в Федеральный суд Швейцарии по поводу решения CAS

МОК высказался о решении CAS оправдать спортсменов из России
Иллюстрация: Getbg.net
Олимпийские кольца

Лозанна, Швейцария, 1 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  Несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, спортсмены из России по-прежнему смогут участвовать в Зимних играх-2018 только по приглашению комитета. Об этом говорится в решении исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованном 1 февраля на сайте МОК.

Кроме того, МОК оставил за собой право обратиться в федеральный суд Швейцарии по поводу решения CAS относительно членов российской сборной.

«Комитет будет тщательно проверять мотивировочные решения, когда они будут доступны, и рассмотрит следующие действия. В том числе и возможность обращения в федеральный суд Швейцарии», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее CAS аннулировал пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх 28 российских спортсменов за якобы имевшее место нарушение ими антидопинговых правил на зимней Олимпиаде в Сочи. Решение об дисквалификации было принято МОК.

Отметим также, решение CAS восстановило результаты российских спортсменов на Играх-2014, ранее аннулированные МОК.

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Также апелляции еще 11 спортсменов из России были удовлетворены частично, для них пожизненная дисквалификация была заменена на отстранение от зимних Игр-2018 в Южной Корее.

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Решение МОК об отстранении России от Олимпиады — 2018

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