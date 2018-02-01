Не бояться, а любоваться: жители Земли увидели суперлуние в красках

Москва, , 11:12 — REGNUM Сразу три уникальных явления смогли наблюдать жители Земли 31 января: полнолуние, полное лунное затмение и голубое кровавое суперлуние: спутник приблизился к Земле на минимальное расстояние и сначала окрасился в кровавый цвет, а затем — в синий.

Луна, приблизившаяся к Земле на расстояние в 350 тыс. километров, была больше и ярче обычного, а причиной оранжево-красного оттенка спутника стало полное затмение. Наблюдать эффектное явление можно было на четырех континентах планеты.

Лучше всего явление было видно в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Японии, Австралии и на западном побережье США. В целом, суперлуние не такое редкое явление — его можно наблюдать три-четыре раза в год. И «голубая луна»: так называют второе полнолуние за месяц.

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Но довольно обыкновенные явления редко происходят все вместе: последний раз это было зафиксировано 152 года назад, в 1866 году. Влияния на Землю это не оказывает никакого, по крайней мере, соответствующие теории пока не доказаны.

По московскому времени голубое кровавое суперлуние прошло 31 января с 15:51 до 17:08. Однако, над Москвой и всем Центральным регионом нависли снежные тучи, и разглядеть редкое явление удалось не всем. Тем более, что над Москвой затмение было не полным

«Полную версию» затмения, продолжающегося примерно 60 минут, было хорошо видно в азиатской части страны. Тем не менее, повезло жителям Санкт-Петербурга: кровавая Луна в красных и оранжевых тонах была видна хорошо.

Жители Дальнего Востока увидели особенно яркое суперлуние: в Южно-Сахалинске, например, Луна была почти огненно-красной. В целом, самые красивые виды суперлуния и затмения достались Дальнему Востоку, Уралу и Сибири. Совсем недавно — в ночь с 3 на 4 декабря 2017 года, Луна подходила на максимально близкое расстояние к Земле. Она была на 30% ярче и на 14% больше обычной. В Москве это явление также увидеть не удалость из-за большой облачности.

По оценкам врачей, во время суперлуния у впечатлительных людей может измениться психоэмоциональное состояние, однако связь не доказана. Точнее, есть люди внушаемые, которые пристально следят за всякими прогнозами, за природными явлениями: вот у них могут быть какие-то эмоциогенные изменения.

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Ранее в 2017 году также было зафиксировано солнечное затмение, за которым активно наблюдали в мире. 21 августа Луна полностью закрыла солнечный диск более чем на две минуты.

Это явления было отлично видно только на территории 14 штатов США. Затмение произошло в Америке впервые за 99 лет — в последний раз оно было зафиксировано в 1918 году. В России солнечное затмение наблюдали частично, причем только на территории Чукотки.

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