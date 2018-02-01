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CAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 спортсменов РФ

Спорт

5 декабря 2017 г. комиссия МОК отстранила сборную России от участия в ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане

CAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 спортсменов РФ
Иллюстрация: Getbg.net
Олимпийские кольца

Лозанна, Швейцария, 1 февраля 2018, 11:41 — REGNUM  Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.

«CAS удовлетворил 28 апелляций, а также частично удовлетворил остальные 11», — отмечается в сообщении.

Таким образом, суд в Лозанне снял с некоторых российских спортсменов наказание в виде пожизненного отстранения от ОИ, а также оставил в силе их личные результаты в Сочи в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 г. комиссия МОК отстранила сборную России от участия в ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Решение было принято на основании отчётов «комиссий Освальда и Шмида».

По итогам деятельности комиссии МОК аннулировал результаты 43 спортсменов РФ, показанные на ОИ-2014 в Сочи. Также они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

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Решение МОК об отстранении России от Олимпиады — 2018
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