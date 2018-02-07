Самым главным политическим событием 2017 года для Орловской области стала смена губернатора. Слухи о том, что Вадим Потомский покинет пост, ходили давно, практически с самого его избрания в 2014 году. Однако его отставка в октябре 2017-го все же оказалась неожиданностью, как и последующее назначение заместителем полномочного представителя президента РФ по ЦФО по экологии.

Марина Каширская ИА REGNUM Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский

Не меньшей неожиданностью стало и назначение на пост врио губернатора однопартийца Потомского (а он член КПРФ), депутата Мосгордумы 38-летнего Андрея Клычкова.

Потомского сложно было назвать популярным губернатором: он за три года работы в регионе не сумел стать «своим» ни для элит, ни для простых жителей региона. Скандальная установка памятника Ивану Грозному, неловкие выражения в адрес журналистов и правоохранительных структур, скандальный же снос памятника архитектуры XIX века… К Потомскому накопилась масса претензий, а свои предвыборные обещания он выполнить, по большому счету, не сумел. В числе таких обещаний, например, ликвидация госдолга, приход новых инвесторов, возвращение в госсобственность «Орловской Нивы», увеличение объемов сельхозпроизводства и промышленности и вообще — улучшение экономических показателей.

Что в остатке?

Государственный долг на октябрь 2017 года составил более 16 млрд рублей, то есть почти в два раза больше на момент прихода Потомского в регион. Рост продолжился и позднее — за два месяца с момента приходы Клычкова размер госдолга вырос почти на 500 млн рублей.

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Что касается новых инвесторов, то они, конечно, были, но запомнится Потомский, прежде всего, проблемами завода «Дормаш» — в марте 2017 года, после затяжного скандала с долгами перед рабочими предприятия, здесь было введено конкурсное производство. В течение двух лет областные власти обещали привести инвестора. Но какая-то конкретика появилась лишь в октябре этого года — уже после прихода Клычкова: тогда было объявлено, что завод должен выйти на полную мощность к концу 2018 года.

Более печальная судьба постигла другое некогда крупное машиностроительное предприятие «Орлэкс»: его Потомский в период своей избирательной кампании в 2014 году обещал спасти, но план вывода предприятия из кризиса воплотить в жизнь не удалось.

В целом же, по данным Орелстата за 11 месяцев 2017 года, объемы промышленного производства по сравнению с предыдущим годом снизились на 3,8%.

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Снизилось производство в регионе молочной продукции и яиц. Объемы производства мяса подросли, но при этом в целом за последние три года отмечалось сокращение поголовья скота. Объемы жилищного строительства по сравнению с 2016 годом обрушились почти на 30%. Прибыль у крупных и средних предприятий по итогам 11 месяцев 2017 года составила почти на 10% меньше показателя за тот же период 2016-го, а вот убыток — вырос на 33 с лишним процента. Реальные доходы жителей Орловской области по-прежнему не успевают за инфляцией.

Работать негде и некому

Уровень безработицы в регионе, по данным Орелстата, низкий — 0,8%. Но при этом численность населения стремительно сокращается: по данным за 10 месяцев, в регион приехали 16,5 тыс. человек, а уехали — почти 19 тысяч. И если в 2016-м разница между приехавшими и уехавшими была всего лишь 400 с небольшим человек (в пользу тех, кто уехал), то в 2017-м — уже 2,4 тыс.

Кстати, по данным уже Росстата, за сентябрь — ноябрь 2017 года уровень безработицы в Орловской области составил 5,6%. Регион оказался на третьем месте по этому показателю среди регионов ЦФО: выше безработица только в Смоленской и Ярославской областях.

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В 2017 году зафиксировано и стремительное снижение рождаемости: в январе — октябре 2016-го на свет в Орловской области появились 7013 малышей, а в 2017-м 5990 детей. Естественная убыль населения также увеличилась: с 3268 в 2016 году до 3962 в 2017-м.

«Зеленая папка» как красный сигнал

В июне Орловская область прогремела на федеральном уровне — на прямую линию с президентом Владимиром Путиным поступило сразу несколько вопросов, наглядно продемонстрировавших ситуацию в регионе.

Сначала в эфире «Первого канала» показали ролик, снятый жителями одного из аварийных домов в Орле. Тогда на место оперативно выехал в то время еще сити-менеджер Андрей Усиков (через неделю он уйдет в отставку в связи с повышением), который пообещал, что проблема будет решаться уже в текущем году.

А во время самой «Прямой линии» в эфир дозвонилась жительница Орловской области: женщина-инвалид пожаловалась, что ей и другим федеральным льготникам месяцами приходится ждать жизненно необходимых препаратов и «выбивать» их через суды. Тогда Вадим Потомский оправдывался тем, что денег, выделяемых федеральным бюджетом, не хватает на дорогостоящие препараты.

Впрочем, через три недели после «Прямой линии» Потомскому пришлось объясняться уже лично с Владимиром Путиным. И не только из-за льготных лекарств. Например, выяснилось, что родители орловских школьников вынуждены лично покупать учебники.

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«По закону обязаны предоставить бесплатно. Что люди пишут: «Отсутствуют учебники как для первоклассников, так и для учеников старших классов». Вот одно из обращений: «Выдали список учебников, которые необходимо купить, — 17 наименований. Каждый учебник, как правило, стоит от 800 до 1000 рублей, то есть мне надо будет заплатить 15−17 тысяч». Странно, да?» — спросил президент у губернатора.

Президент рассказал губернатору и о других проблемах в его регионе: отсутствие выплат при увольнениях, проблемы с расселением аварийного жилья, отсутствие лекарственных препаратов — причем и для региональных льготников, проблемы в ЖКХ и рост тарифов, проблемы с водоснабжением, состояние дорог и ситуация с мусором…

Судя по тому, что 5 октября Потомский был отправлен в отставку, решить проблемы ему не удалось.

Последний рывок

Буквально за неделю до увольнения Потомского с поста губернатора Орловский облсовет принял скандальный закон, существенно ужесточающий проведение публичных мероприятий — речь идет о расширении перечня мест, где запрещено проведение публичных мероприятий.

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Ожесточенная дискуссия развернулась еще при рассмотрении проекта в первом чтении. Тогда 29 депутатов проголосовали за, семеро — против, четверо воздержались. На втором чтении «за» проголосовали 32 депутата, 10 — против. Особенно активно против высказывались однопартийцы губернатора — представители КПРФ, а также представители «Справедливой России», однако закон был принят, а подписать его Потомский успел за день до отставки. В декабре стало известно о намерении оппозиции обжаловать закон в суде.

Проблема 2018 года

Андрей Клычков пока не давал громких обещаний, хотя его к этому не раз подталкивали. И честно сказал: одна из главных проблем региона — отсутствие денег.

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Бюджет Орловской области: без дефицита, но с дискуссиями

Бюджет региона на 2018 год приняли с небольшим профицитом: 30 млрд 154 млн рублей доходов, 30 млрд 124 млн рублей расходов. Увеличить доходы ко второму чтению удалось почти на 2,5 млрд рублей за счет ожидаемых федеральных дотаций.

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2018 год для нового главы Орловщины ожидается трудным: в марте пройдут выборы президента РФ, а уже в сентябре — выборы губернатора Орловской области. Эксперты уже прогнозируют, что проведение кампании для Андрея Клычкова будет сложным. Тут может сказаться и противодействие местных элит (Потомский с ними так и не смог справиться, хотя и пытался продвигать на ключевые посты «своих» людей), и «специфический» партийный статус, да и просто усталость людей.

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