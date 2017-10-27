Орел, Владимир и Иваново — аутсайдеры промышленного роста

Владимир, , 13:29 — REGNUM Орловская, Владимирская и Ивановская области в январе-сентябре 2017 года допустили снижение индекса промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на статистические данные, хуже всего ситуация в Орле — здесь индекс промышленного производства составил 96,5%.

Во Владимирской области индекс промышленного производства зафиксирован на уровне в 99,6%, а в Ивановской — 96,8%.

Во Владимирской области сильнее всего за год «просели» производство текстильных изделий (72%), металлургическое производство (78,5%) и ремонт и монтаж машин и оборудования (69%). В целом индекс обрабатывающего производства в январе-сентябре 2017 года составил 99,1%.

«Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в январе-сентябре 2017 г. по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. составил 99,1%, в сентябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2016 г. — 89,1%, по сравнению с августом 2017 г. — 103,5%», — говорится в сообщении Владимирстата.

Ивановская область 2016 год закончила крайне оптимистично — индекс промышленного производства на конец года составил почти 108%. Но в январе ситуация резко изменилась — и пока объемы производства в регионе не могут даже выйти на уровень прошлого года.

При этом, пусть и совсем небольшой, рост был зафиксирован в обрабатывающих производствах: на 4,8% выросли объемы производства пищевых продуктов, на 2,8% — производство одежды. Производство текстиля в регионе составило лишь 99,4% от объема девяти месяцев 2016 года. На 10% подросло металлургическое производство, сразу на 32% увеличились объемы производства изделий из кожи. Самый низкий показатель зафиксирован по группе «производство прочих транспортных средств и оборудования» — лишь 35,5% от объемов прошлого года.

Кстати, в Ивановской области падение объемов производства фиксируется не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве — здесь показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 3,5%. Падение объясняют неблагоприятными погодными условиями для развития аграрного сектора. В то же время фиксируется рост объемов строительства, а также в розничной торговле.

В Орловской области ситуация еще более запущена, причем в 2017 году просто продолжилась тенденция, наметившаяся двумя годами ранее. Если в 2014 и 2015 годах индекс промпроизводства в регионе составлял, соответственно, 104,9% и 100,2%, то уже на 1 декабря 2016 года показатель был зафиксирован на уровне 97,1%. По итогам девяти месяцев 2017 года индекс промышленного производства опустился до 96,5%. Положительный индекс зафиксирован в промышленности региона лишь в сфере добычи полезных ископаемых (100,4%) и по группе «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (124%). В обрабатывающих производствах индекс составил лишь 94,1% от показателя за январь-сентябрь 2016 года.

Отметим, что возрождение и развитие промышленного производства в Орловской области называл в числе своих основных задач теперь уже бывший губернатор Вадим Потомский. «Успехом» его на посту главы региона стало банкротство ЗАО «Орлэкс» — когда-то крупнейшего предприятия отечественного приборостроения, и кризис на другом крупном предприятии, заводе «Дормаш». Его работников правительство Потомского больше года кормило обещаниями наладить производство и выплатить долги. Решать проблемы орловской промышленности теперь приходится уже другому руководителю области, Андрею Клычкову.

Между тем, в Брянской области индекс промышленного производства вырос на 4,1%. Здесь объем отгруженной продукции составил 148,6 млрд рублей, он вырос на 6,6%.

«Высокие темпы роста отмечаются на предприятиях производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в 1,7 раза, за счёт увеличения выпуска конструкций и деталей к конструкциям из чёрных металлов в 1,9 раза, котлов водогрейных центрального отопления — на 29,8%», — сообщает Брянскстат.

В Ярославской области индекс промышленного производства вырос на 14,6%.