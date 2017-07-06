Орловскому губернатору пришлось оправдываться перед Путиным

Орел, , 19:28 — REGNUM Губернатору Орловской области Вадиму Потомскому придется ответить Владимиру Путину по всем вопросам, которые были получены из региона в ходе подготовки к «Прямой линии» с президентом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля, 7 июля состоялась встреча Владимира Путина с Потомским.

Владимир Путин пояснил, что в настоящее время администрация президента анализирует все вопросы от граждан, поступившие в ходе «Прямой линии», состоявшейся 15 июня.

«Я бы хотел, чтобы вы увидели, услышали, как люди, проживающие в Орле, в Орловской области, чувствуют себя, какие вопросы их волнуют, на что они обращают внимание. Вы это почитаете, я вам передам потом», — сказал президент.

В числе вопросов, поступивших из региона ответственности Потомского, рассказал в частности президент, — отсутствие выплат при увольнениях, проблемы с расселением аварийного жилья, отсутствие лекарственных препаратов — причем не только для федеральных, но и для региональных льготников, проблемы в ЖКХ и рост тарифов, проблемы с водоснабжением, состояние дорог и ситуация с мусором.

Отдельно внимание губернатора президент обратил на информацию об отсутствии бесплатных учебников в орловских школах.

«По закону обязаны предоставить бесплатно. Что люди пишут: «Отсутствуют учебники как для первоклассников, так и для учеников старших классов». Вот одно из обращений: «Выдали список учебников, которые необходимо купить, — 17 наименований. Каждый учебник, как правило, стоит от 800 до 1000 рублей, то есть мне надо будет заплатить 15−17 тысяч». Странно, да?» — спросил президент у губернатора.

Глава государства поручил Потомскому проработать каждый из проблемных вопросов и позже отчитаться.

Вадим Потомский поблагодарил президента за «Прямую линию», заявив, что «на самом деле теми вопросами, которые поднимают граждане, в большинстве случаев мы занимаемся».

О ситуации с льготным лекарственным обеспечением губернатор обещал доложить детально. Он также заверил, что программа расселения ветхого и аварийного жилья «идет», — в этом году завершается расселение домов, признанных таковыми до 2012 года.

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«Но наступает новая программа, и понятно, что у людей есть желание как можно быстрее получить это новое жильё. Сегодня есть некий спад по строительному рынку, но это не говорит о том, что мы этим вопросом не занимаемся», — обещал Потомский.

Проблему с учебниками губернатор признал, отметив, что она решается частично, «потому что ранее это не было заложено в бюджет».

Президент подчеркнул, что проблему решить необходимо, — так требует закон, и обещал еще вернуться к этой теме.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня, в день проведения «Прямой линии» с Владимиром Путиным Орловская область «прозвучала» дважды: сначала в эфире «Первого канала» показали ролик, снятый жителями одного из аварийных домов в Орле. Тогда на место оперативно выехал тогда еще сити-менеджер Андрей Усиков (через неделю он уйдет в отставку в связи с повышением) и обещал, что проблема будет решаться уже в текущем году. В момент самой «Прямой линии» в эфир дозвонилась жительница Орловской области: женщина-инвалид пожаловалась, что ей и другим федеральным льготникам месяцами приходится ждать жизненно необходимых препаратов и «выбивать» их через суды. Тогда Вадим Потомский оправдывался тем, что денег, выделяемых федеральным бюджетом, не хватает на дорогостоящие препараты.

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