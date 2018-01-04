Уходящий год стал для Красноярского края насыщенным на события. В частности, в регионе звучит такое мнение: 2017 год смело можно назвать годом политических перемен для края.

allaboutrussia.ru Красноярск

Спорить с этим не приходится. Ведь этой осенью сменился не только руководитель региона, но и глава города Красноярска. Однако, по мнению Сибирской редакции ИА REGNUM, «не политикой единой» запомнился красноярцам уходящий год, но и самоотверженной борьбой за чистый воздух…

Часть первая. Про политику

В новый, 2017-й год Красноярский край вошёл с прежним губернатором — Виктором Толоконским. Здесь стоит вкратце обозначить его политический путь в Красноярском крае. Экс-мэр Новосибирска (1996−2000 годы), экс-губернатор Новосибирской области (2000−2010 годы), экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе (2010−2014 годы) Виктор Толоконский был назначен врио губернатора края в мае 2014 года. Он сменил на посту руководителя региона Льва Кузнецова, который был назначен главой вновь создаваемого Министерства по развитию Северного Кавказа.

Несмотря на свою широкую политическую известность, для Красноярского края Толоконский всё равно был варягом. Он стойко ассоциировался у жителей края с Новосибирском. Одно время в Красноярске даже существовало такое мнение, что Толоконский не получит поддержки на выборах губернатора края в сентябре 2014 года.

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Однако выборы он выиграл, набрав 425 017 голосов избирателей — 63,30%. Соответственно, срок его полномочий на этом посту должен был завершиться в 2019 году.

Однако уже в 2017 году, в сентябре, Виктор Толоконский досрочно ушёл в отставку в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе. И ушёл, так скажем, хлопнув дверью.

27 сентября 2017 года на закрытом совещании он заявил, что «уходит и даже уезжает». Это заявление он сделал, не дожидаясь официального сообщения о своей отставке, тем самым нарушив существующие аппаратные традиции.

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28 сентября Толоконский улетел в родной для себя Новосибирск. А указ о назначении врио губернатора появился только 29 сентября. Политологи тогда назвали поступок Виктора Толоконского демаршем.

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Не варяг

Что касается врио губернатора. 29 сентября 2017 года стало известно, что на эту должность был назначен бессменный руководитель краевого Законодательного собрания (с 1998 года) Александр Усс. И это стало большой неожиданностью как для жителей края, так и для всевозможных экспертов, которые ранее рассуждали о том, что в России имеется тенденция к так называемому омоложению политического пространства. Иначе говоря, возрастных губернаторов сменяют так называемые молодые технократы.

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Этой осенью руководитель сменился и в Красноярске. С 2012 года городом руководил Эдхам Акбулатов, получивший на выборах мэра 69,37% голосов (106 344). В 2014 году прямые выборы мэра Красноярска отменили. Нового градоначальника теперь должны выбирать депутаты городского совета из кандидатов, допущенных до выборов по результатам конкурса.

До того как в крае сменился губернатор, Эдхам Акбулатов твёрдо заявлял о своём намерении вновь побороться за кресло градоначальника. Но Толоконский ушёл. И вскоре в горсовете объявили, что Акбулатов отказался от дальнейшего участия в выборах главы города.

«Настоящим заявляю о самоотводе своей кандидатуры при избрании на должность главы города Красноярска», — говорится в заявлении Акбулатова, датированном 13 октября.

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Kremlin.ru Эдха́м Шукри́евич Акбула́тов

В интервью местным массмедиа Акбулатов, комментируя свой самоотвод, заявил, что «все рычаги управления» краем должны быть «сосредоточены в руках одного человека» — Александра Усса. По мнению ряда политологов, «капитуляция» Акбулатова была тесно связана с уходом Толоконского.

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«Он (Эдхам Акбулатов — прим. ИА REGNUM ) неплохой исполнитель, хороший чиновник, человек грамотный, квалифицированный, но руководить таким серьёзным организмом, как миллионный город, он не смог <…> Акбулатов был удобен для Толоконского, или, как сказал сам Эдхам Шукриевич в прощальной речи — «комфортен». И Толоконский настоял на безальтернативном выдвижении Акбулатова на должность главы через конкурсную комиссию», — сказал тогда в беседе с корреспондентом ИА REGNUM красноярский политолог Сергей Комарицын.

Завершилось всё тем, что депутаты горсовета 24 октября отдали 23 голоса за Сергея Ерёмина, который ранее возглавлял краевой минтранс.

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Итак, новым мэром Красноярска стал Сергей Ерёмин. Он вступил в должность 27 октября. И в этот же день получил «жёсткий» наказ от Усса.

«Мы должны завершить все начатые проекты и уже в ноябре приступить к программным мероприятиям на 2018 год. Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Викторович Усс обозначил достаточно жёсткие сроки выполнения работ по созданию нового облика Красноярска — 10 месяцев», — сказал Ерёмин после инаугурации.

Такие сжатые сроки связаны с тем, что в городе идёт подготовка к масштабному спортивному событию — Универсиаде, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года.

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Новый глава города акцентировал внимание на том, что необходимо буквально «совершить подвиг» по формированию нового облика Красноярска. Удастся ли ему это сделать, пока неизвестно. Однако, по мнению политологов, права на ошибку у Ерёмина нет.

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Экспертный комментарий

Политические перемены в Красноярском крае ИА REGNUM прокомментировал политаналитик Юрий Москвич. Он считает, что в регионе в уходящем году «произошло очень важное историческое событие: изменилась парадигма формирования власти».

«19 лет Красноярский край был лакомым кусочком для известных общероссийских и региональных экономических и политических элит. А сейчас появилась возможность у местных политических элит выдвинуть своего кандидата, который 19 лет ждал этого часа. Это Александр Усс. Назначение нового губернатора, смена мэра Красноярска — это очень серьёзные изменения. И теперь главный вопрос: привнесёт ли мечта о своих исконных руководителях успех в развитие экономики и социальной жизни в крае? Это ключевая надежда красноярцев. Все с нетерпением ждут, сбудется она или нет», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Однако, по словам эксперта, совершенно очевидно, что «тут есть один очень серьёзный нюанс»:

«Это «освобождение» от варягов — Лебедя (Александр Лебедь руководил Красноярским краем в 1998—2002 годах — прим. ИА REGNUM ), Хлопонина (Александр Хлопонин — губернатор Красноярского края с 2002 по 2010 год — прим. ИА REGNUM ), Кузнецова (Лев Кузнецов был губернатором Красноярского края в 2010—2014 годах — прим. ИА REGNUM ), Толоконского — произошло не в результате естественной эволюции политической жизни в Красноярском крае, не в результате появления политика, который на выборах побеждает «чужеземца». Это произошло с помощью той технологии, которая в последние несколько лет очень успешно применяется администрацией президента — по смене региональных элит в России. И в этом смысле остаётся серьёзный вопрос — а эта технология смены власти сверху в самом деле будет полезной? Она в самом деле откроет новые возможности для самоутверждения и самореализации красноярских политиков, в том числе молодых, на пути развития края? Или это потребует ещё нескольких шагов естественной внутрикраевой политической эволюции? Поэтому многие с большим интересом смотрят на первые успешные шаги новой краевой власти. Им бы хотелось, чтобы это продолжалось, и край становился бы всё более богатым и успешным…» — резюмировал Юрий Москвич.

Kremlin.ru Губернатор Красноярского края А. И. Лебедь. 2002

Часть вторая. Про экологию

2017 год в Красноярском крае ознаменовался не только политическими переменами, но и отчаянной борьбой за чистый воздух.

Если спросить у красноярцев, как в городе обстоят дела с экологией, ответ будет совсем не оптимистичным. Горожане не понаслышке знают, что такое НМУ — это неблагоприятные метеорологические условия, которые в краевом центре окрестили режимом «чёрного неба».

Если обратиться к науке, то мы узнаем, что неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При получении прогнозов НМУ предприятия должны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Однако в периоды НМУ, по наблюдениям красноярцев, над городом нависает смог.

«Мы видим воздух, которым дышим», — жалуются горожане.

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По данным Красноярскстата, в 2016 году в атмосферный воздух края было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это, впрочем, на 4,5% меньше, чем в 2015 году.

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В 2016 году красноярцы прожили в режиме «чёрного неба» 58 дней. В 2017 году — более 40 дней. В марте текущего года жители Красноярска вышли на митинг «За чистое небо». По оценкам организаторов, к акции протеста присоединились порядка 2 тысяч человек.

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Митингующие в том числе требовали перевести производство тепла в черте города на природный газ; более тщательный следить за загрязнением атмосферного воздуха, повысив штрафы за превышение нормативов; установить на всех предприятиях города современное очистное оборудование и так далее.

При этом нельзя сказать, что власти совсем не реагируют на постоянные жалобы жителей краевого центра. Особенно учитывая, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, не реагировать на экологические проблемы было бы как-то странно.

Например, в регионе создали министерство экологии, которое теперь регулярно отчитывается о той или иной проделанной работе.

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В апреле 2017 года «на полях» Красноярского экономического форума (КЭФ) была принята Экологическая хартия Красноярского края. Подписав этот документ, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнес-организаций, научных, образовательных, общественных организаций и СМИ заявили о том, что планируют объединить усилия для формирования благоприятной окружающей среды.

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Александр Усс, став врио губернатора, заявил:

«Не надо бояться, говоря о том, что с экологией у нас дела не блестяще».

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В декабре 2017 года красноярские экологические активисты организовали второй митинг «За чистое небо». В этот раз, по уточнённым данным, к акции протеста присоединились около 700 человек. Организаторы подчеркнули, что причиной снижения количества митингующих могли стать погодные условия (в тот день в Красноярске было морозно). Также в этот раз митингующих «выселили» из центра города в сквер Серебряный в Октябрьском районе.

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Что интересно, Усс и Ерёмин на митинг не пришли. Акцию протеста посетил и. о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин, но выступить он отказался.

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По мнению председателя общественного экологического движения «Чистый край» Евгения Ходоса, самым яркими событием уходящего года стало следующее:

«Мы увидели высокий общественный запрос на улучшение экологической обстановки в Красноярске. Он проявился в двух митингах, которые прошли в марте и в декабре 2017 года. Их результатом стали пусть и небольшие, но реальные шаги в направлении улучшения экологической ситуации. В новом году мы ждём начала газификации региона, контроля за высотной застройкой, снижения выбросов у КрАЗа и у других предприятий».

В общем, получается так, что надежды жителей Красноярского края на 2018 год завязаны не только на политике, но и на экологии. А именно, красноярцы в будущем году ждут не только развития экономики и социальной жизни в крае, но и чистого воздуха. Оправдаются ли их надежды, покажет лишь время.