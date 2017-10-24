Красноярску назначили мэра

Красноярск, , 08:54 — REGNUM Депутаты горсовета выбрали нового мэра Красноярска. Им стал и. о. министра транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин.

«Новый мэр Красноярска — Ерёмин Сергей Васильевич! Ерёмин получил поддержку 23 депутатов», — сообщил сегодня, 24 октября, на своей странице в Facebook депутат городского совета Константин Сенченко.

По словам Сенченко, соперник Ерёмина — руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов — взял самоотвод и призвал голосовать за Ерёмина. Ещё один претендент на пост мэра — депутат горсовета Красноярска Владимир Егоров — также призвал поддержать Ерёмина.

Таким образом, Эдхама Акбулатова на посту мэра Красноярска сменит 41-летний и. о. министра транспорта края Сергей Ерёмин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, прямые выборы мэра в Красноярске отменили в 2014 году. Теперь градоначальника выбирают депутаты. Этому предшествует работа конкурсной комиссии.

В 2012 году выборы мэра выиграл Эдхам Акбулатов, он набрал около 69% голосов. Ранее Акбулатов заявлял о своём намерении поучаствовать в выборах мэра «по-новому». Однако 18 октября стало известно, что в горсовет поступило заявление Акбулатова о самоотводе.

Читайте также: Неожиданный поворот: Акбулатов выбывает из борьбы за пост мэра Красноярска

Когда новый мэр Красноярска вступит в должность, пока неизвестно. В настоящее время городом продолжает управлять Акбулатов. Однако в пресс-службе горсовета ИА REGNUM сообщили, что Ерёмин сразу же после процедуры избрания отправился на совещание в мэрию.

Справка: Сергей Ерёмин родился 14 мая 1976 в Красноярске. В 1998 году окончил Красноярский государственный технический университет («Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»), в 2005 году — Красноярский государственный университет (по специальности «Юриспруденция»). На заре своей картеры служил в органах внутренних дел Красноярского края. С января 2007 по август 2010 года был начальником отдела эксплуатации автодорог и безопасности дорожного движения КГБУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю». С августа 2010 по ноябрь 2010 гг. — помощник министра транспорта Красноярского края, временно замещающий должность заместителя министра транспорта. В ноябре 2010 года Ерёмин стал заместителем министра транспорта Красноярского края.

С февраля 2012 по апрель 2012 года был директором КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю». С мая 2012 года — министр транспорта Красноярского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярск: «Устойчивого мэра мы в ближайшее время не увидим»