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В воздух Красноярского края попало более 2 млн тонн загрязняющих веществ

Общество

Обнародованы статистические данные о выбросах в атмосферу от стационарных источников в 2016 году

Смог в Красноярске
Иллюстрация: Gornovosti.ru
Смог в Красноярске

Красноярск, 2 мая 2017, 09:50 — REGNUM  В Красноярском крае в 2016 году насчитывалось 22,4 тыс. стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 мая, в Красноярскстате.

Объем загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, в прошлом году составил 8653,2 тыс. тонн. По данным статистиков, уловили и обезвредили 6289,9 тыс. тонн загрязняющих веществ (72,7% общего объема). Из них утилизировано (возвращено в производство и использовано для получения товарного продукта или реализовано на сторону) 558,6 тыс. тонн (88,4%).

В 2016 году в атмосферный воздух края выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ (более 2,3 млн тонн — прим. ред.). По информации Красноярскстата, это на 4,5% меньше, чем в 2015 году. В том числе 95,1% приходилось на газообразные и жидкие вещества (2247,9 тыс. тонн).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске, по оценкам ряда экологов и представителей общественности, складывается непростая экологическая ситуация. С начала 2017 года (объявлен Годом экологии в России — прим. ред.) жители столицы края — города Красноярска — прожили в так называемом режиме «черного неба» около 30 дней. Последний раз неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности в Красноярске действовали с 19 часов 24 апреля до 19 часов 26 апреля.

При этом известно, что за весь 2016 год Красноярск провел в режиме «черного неба» 58 дней.

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18 марта 2017 года в городе прошел митинг «За чистое небо», в котором, по оценкам организаторов, приняли участие около 2 тыс. человек. Местные экологи считают, что основные источники загрязнения атмосферного воздуха — это промышленные предприятия и объекты теплоэнергетики. Также на сегодняшний день одним из загрязнителей воздуха в городе является транспорт.

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Напомним, в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ) в апреле текущего года была принята Экологическая хартия Красноярского края. Ее подписали губернатор региона Виктор Толоконский, представители Сибирского федерального университета и крупных компаний.

В пресс-центре КЭФ ИА REGNUM сообщили, что «стороны договорились содействовать рациональному использованию природных ресурсов и источников энергии, увеличению инвестиций в деятельность по охране окружающей среды, разработке и внедрению на территории Красноярского края современных экологически чистых технологий, предупреждению и минимизации негативных воздействий на окружающую среду».

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Экологические проблемы Красноярского края
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