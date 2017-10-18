Неожиданный поворот: Акбулатов выбывает из борьбы за пост мэра Красноярска

Красноярск, , 13:30 — REGNUM Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов отказался от дальнейшего участия в выборах главы города. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе городского совета Красноярска.

«Настоящим заявляю о самоотводе своей кандидатуры при избрании на должность главы города Красноярска», — говорится в заявлении Акбулатова, датированном ещё 13 ноября.

Однако об отказе Акбулатова от дальнейшего участия в борьбе за пост мэра стало известно лишь сегодня, 18 октября. Соответствующее сообщение появилось на сайте горсовета:

«В Красноярский городской совет депутатов поступило заявление Акбулатова Эдхама Шукриевича о самоотводе его кандидатуры при избрании на должность главы города Красноярска».

Также об этом неожиданном решении сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

«Сейчас на президиуме политсовета Красноярской региональной организации ВПП «Единая Россия» Эдхам Акбулатов заявил о том, что решил не участвовать далее в выборах нового Главы Красноярска. Непростое решение. Соответствующее заявление Акбулатов направил в городской Совет. Будет разная реакция (особенно с учетом обсуждений в СМИ и соцсетях, которые велись в последние месяцы). Но я лично хотел бы сказать искреннее спасибо Эдхаму Шукриевичу за те идеи, которые он поддержал, за совместные проекты, за действенную реакцию на большинство обращений, которые я направлял действующему главе города как депутат от городского округа», — пишет Клешко (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Добавим, это решение стало полной неожиданностью для красноярцев, так как ещё совсем недавно Акбулатов заявлял о своей готовности к участию в выборах.

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«Я мог бы продолжать конкурсные процедуры и надеяться на победу. Но я считаю, что это будет не совсем правильно. Дело в том, что нам предстоит непростой год — мы будем жить год без избранного губернатора края. Вся ответственность за происходящее в крае будет лежать на исполняющем обязанности (речь идёт о бывшем спикере краевого парламента Александре Уссе, который 29 сентября был назначен врио главы Красноярского края — прим. ИА REGNUM ). Из четырех кандидатов на этот пост — трое из нашей партии (из «Единой России» — прим. ИА REGNUM ), в том числе и я. Я считаю, что в условиях неопределенности, в отсутствии избранных органов власти необходимо сделать так, чтобы все рычаги управления нашим краем и больше, чем третья часть — Красноярска — были сосредоточены в руках одного человека — Александра Усса», — цитирует Акбулатова «7 канал».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Акбулатов стал мэром Красноярска в 2012 году, выиграв выборы с результатом более 69%. Всенародные выборы мэра Красноярска отменили в 2014 году. Теперь градоначальника избирает представительный орган из числа кандидатов, предложенных специальной конкурсной комиссией.

В октябре конкурсная комиссия приняла решение, что из 10 кандидатов борьбу за кресло градоначальника продолжат четверо. Это действующий мэр Эдхам Акбулатов, депутат горсовета Красноярска Владимир Егоров, и. о. министра транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин, руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов. Кто будет мэром Красноярска, станет известно 24 октября.

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