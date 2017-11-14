«Политические реформы» в Красноярске: у мэра нет права на ошибку

Красноярск, , 07:37 — REGNUM Приступив к обязанностям мэра Красноярска, Сергей Ерёмин рьяно взялся за кадровые перестановки. Свои посты за короткое время покинули первый заместитель главы города Андрей Игнатенко; замглавы города, руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский; замглавы Красноярска, руководитель департамента информационной политики Юлия Овчинникова. Также с 16 ноября в отпуск с последующим увольнением уходит первый заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

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«Увольнение Игнатенко, Зуевского, Титенкова, Овчинниковой и других видных чиновников городской администрации и последующие за этим кадровые решения нового градоначальника вызывают огромный интерес у наблюдателей. В какой-то мере подобную кадровую чистку можно назвать не иначе как политическими реформами в отдельно взятом муниципальном образовании», — считает политолог Дмитрий Золотухин. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В то же время Золотухин напомнил, что предшественник Ерёмина — Эдхам Акбулатов — также «начал резко менять своих подчинённых, которые ему достались «по наследству» от Петра Пимашкова» (Пимашков был главой Красноярска с 1996 по 2011 год — прим. ИА REGNUM ):

«Причём процесс этот был начат ещё в феврале 2012 года, до выборов и инаугурации Акбулатова. И продолжался он несколько лет, пока он искал эффективную управленческую конфигурацию в мэрии города. Как видим, этого не получилось».

Однако у Сергея Ерёмина, по словам политолога, нет нескольких лет и даже месяцев на поиски эффективных кадров.

«Ему в ближайшее время предстоит огромный фронт работ, нужно сделать практически невозможное — в кратчайшие сроки навести порядок и подготовить город к Универсиаде-2019, до которой осталось менее 500 дней. Данный режим дедлайна не оставляет права на кадровые ошибки в условиях серьёзного кадрового голода и разрушенной системы подготовки управленцев. Допускаю, что отчасти запущенную проблему могла бы решить жёсткая конкурсная система отбора для лиц, желающих занять ответственные посты и разделить политические риски с мэром за свою работу в ответственнейший период в истории Красноярска. Как бы пафосно это ни звучало. В целом же допускаю, что это не последние кадровые решения и перестановки, предполагаю, что ряд руководителей департаментов мэрии также находятся под вопросом. И о грядущих изменениях мы узнаем в ближайшее время», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 2012 года мэром Красноярска был Эдхам Акбулатов, получивший на выборах в 2012 году около 69% голосов избирателей при явке около 20%. Однако всенародные выборы градоначальника в краевом центре отменили в 2014 году.

Нового мэра Красноярска 24 октября 2017 года выбрали депутаты городского совета, этому предшествовали конкурсные процедуры. Главой города стал Сергей Ерёмин, который до этого возглавлял краевой минтранс.

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Здесь стоит напомнить, что в конце сентября в Красноярском крае сменился губернатор. Виктор Толоконский ушёл в отставку в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе. Врио главы региона был назначен Александр Усс, до этого долгое время руководивший Заксобранием региона.

Вступив в должность мэра 26 октября, Ерёмин заявил, что Усс «обозначил достаточно жёсткие сроки выполнения работ по созданию нового облика Красноярска — 10 месяцев».

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Вскоре после инаугурации последовали кадровые решения. В том числе свои посты покинули Игнатенко, Зуевский, Овчинникова, Титенков.

В то же время стало известно, что первыми заместителями главы Красноярска станут Владислав Логинов (до этого руководил администрацией Советского района Красноярска) и Алексей Давыдов (возглавлял краевое предприятие «Красноярскавтотранс»).

Заместителем главы города, руководителем департамента градостроительства станет Олег Животов (возглавлял ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»); заместителем главы города, руководителем департамента муниципального имущества и земельных отношений — Наталья Павлович (была замруководителя департамента по координации деятельности).

Напомним, в Красноярске в марте 2019 года состоится Универсиада. Общая потребность в расходах на проектирование, строительство и реконструкцию объектов этого мероприятия превышает 45 млрд рублей. Предполагается, что в Универсиаде-2019 примут участие более трёх тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 73 комплекта наград в 11 видах спорта.

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