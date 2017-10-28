Суббота, 28 Октября 2017 года
15:33:29 МСК

Глава Хакасии не понял, зачем депутаты просят 28 миллиардов рублей

Экономика

Виктор Зимин уверяет, что Хакасия начала получать финансовую поддержку ещё до обращения депутатов Верховного Совета

Абакан, 28 октября 2017, 15:00 — REGNUM  Глава Хакасии Виктор Зимин не понимает, почему депутаты Верховного Совета (республиканский парламент — прим. ИА REGNUM ) попросили у федерального центра именно 28,2 млрд рублей.

Комментарий Зимина появился сегодня, 28 октября, на сайте правительства региона. Глава Хакасии разъяснил свою позицию по поводу предоставления региону дополнительной финансовой поддержки и по поводу обращения Верховного Совета к правительству и Госдуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Верховного Совета попросили у федерального центра финансовой помощи в размере 28,2 млрд рублей, объясняя это тем, что в республике сложилась катастрофическая ситуация. Соответствующее обращение было принято на сессии 25 октября.

Читайте также: «Катастрофическая ситуация»: Хакасия просит федеральной помощи

В Верховном Совете объяснили, что на погашение просроченной кредиторской задолженности необходимо 4,3 млрд рублей. На погашение коммерческих заимствований республики нужно ещё 17,9 млрд. Ещё 6 млрд рублей необходимо ежегодно для компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета «от принятых на федеральном уровне решений и делегированных федеральным центром расходных обязательств».

По информации парламентариев, катастрофическая ситуация сложилась из-за потери доходной части бюджета «вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет». Также на ситуацию серьёзно повлияли «принятые за последние годы на федеральном уровне решения в области межбюджетных отношений и налогового регулирования».

«Понимаю, что депутаты хотели помочь региональной исполнительной власти и в целом республике, но мне не совсем ясно, каким образом были сформированы столь серьёзные цифры, о которых идёт речь. Считаю их не совсем корректными», — заявил Виктор Зимин, комментируя обращение депутатов.

Читайте также: Кому верить? Парламент Хакасии и глава региона разошлись в оценке ситуации

При этом глава региона признал, что Хакасия действительно нуждается в дополнительной помощи. Он также подчеркнул, республика начала получать финансовую поддержку ещё до обращения депутатов. По словам Зимина, Хакасии в виде бюджетных кредитов направлено 6 млрд рублей. Имеется договорённость о получении дополнительных финансовых траншей.

Зимин отметил, что просьба парламентариев о финансовой помощи «в какой-то мере высказана с опозданием».

Основной причиной возникновения и увеличения госдолга в Хакасии глава региона назвал падение мировых цен на уголь и металл:

«Для нас стал критическим 2012 год, когда это произошло. И с учётом того, что основными налогоплательщиками в республике являются угольные и алюминиевые предприятия Хакасия оказалась лидером в стране по падению налога на прибыль. При этом республика за последующие годы значительно увеличила социально-значимые расходы. В том числе это обусловлено выполнением указов президента, и мы эти задачи ответственно решаем».

Он объяснил, что 6-миллиардный разрыв между доходами и расходами бюджета образовался вследствие «увеличения заработной платы медицинским работникам, педагогам, специалистам других категорий бюджетной сферы, отчисления в обязательные фонды».

Виктор Зимин заявил, что экономика в Хакасии «динамично развивается». Также он выразил уверенность в том, что ситуация с бюджетом выправится за несколько лет.

Напомним, в 2016 году государственный долг Хакасии вырос на 6,1 миллиарда рублей. По итогам 2017 года госдолг республики составит уже 24,7 миллиарда рублей. Это 137% от собственных доходов. Причём 17,9 млрд из этой суммы — коммерческий долг. По информации Верховного Совета, расходы на обслуживание госдолга в 2017 году составят 2,5 млрд (более 14% от собственных доходов).

Республиканский бюджет на 2017 год парламентарии Хакасии приняли в декабре 2016 года. Его параметры сложились следующим образом: доходы — 22,4 миллиарда рублей; расходы — 26,7 млрд; дефицит — более 4 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Силовики атакуют депутатов: в Хакасии разгорается новый скандал

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долги субъектов РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить