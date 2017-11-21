Первая неделя ноября в Чувашии выдалась непривычно насыщенной. Республику посетили руководители двух федеральных ведомств — Росархива Андрей Артизов и Ростуризма Олег Сафонов, визит которых благодаря стараниям местных чиновников-пиарщиков освещался только местными СМИ — из федеральной прессы исключение составили разве что издания, которые связаны договорными отношениями. Сразу после праздников с главной страницы официального портала органов власти Чувашии удалили баннеры по итогам визитов высоких гостей, и об их визите почти ничто не напоминало. Но рабочие поездки сразу двух федеральных гостей вряд ли смогут кардинально выправить резкое падение главы Чувашии Михаила Игнатьева в губернаторском рейтинге влияния по итогам октября: с 37-го места он ушёл на 44-е. Кроме того, «тихая» Чувашия «выстрелила» в протестном рейтинге, попав в число 13 субъектов с наибольшим индексом экономической и социально-политической напряжённости. Знаменательными стали праздники: 4 ноября чиновники с трибуны соревновались, кто чаще скажет, что «мы едины», Михаил Игнатьев говорил о зарплате для аграриев в 150 тыс. рублей, православные прошли крестным ходом. В это время митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава совершал паломническую поездку по святым местам, при этом в его свиту вошли бывшие члены чувашского правительства. Удивительным было и празднование 7 ноября: коммунисты публично разбились на два протестных «лагеря», проведя два разных мероприятия. Символично, что в этот переходный период «капсула времени», заложенная комсомольцами возле памятника Ленину в Чебоксарах 50 лет назад, частично сгнила.

Оноре Домье. Восстание. 1860

Протестная активность: Чувашия — в зоне риска

В ноябре Чувашия попала в десятку регионов с негативными рейтингами, резко упал и рейтинг главы республики Михаила Игнатьева. Комитет гражданских инициатив в мониторинге экономической и социально-политической напряжённости по итогам I полугодия 2017 года включил Чувашию в «жёлтую зону» опасности. Всего в этой зоне 13 регионов: помимо республики, из субъектов Поволжья в неё попали Кировская и Самарская области, также включены Коми, Дагестан, Алтайский край, Кемеровская, Курганская, Ростовская, Самарская, Тверская, Челябинская области и Москва. Рейтинг построен «на идее, что кризисная или предкризисная ситуация в регионе может определяться тремя типами процессов: социально-экономическими, политическими и гражданской активностью».

«Почти все регионы риска в первом полугодии 2017 года определяются сочетанием двух факторов: политика и низовая активность граждан. В числе территорий повышенной напряженности велика доля крупных развитых регионов с сильными городскими центрами (Москва, Ростовская, Самарская, Челябинская области в европейской части страны, Алтайский край, Кемеровская и Омская области за Уралом). Однако на протяжении трех лет, что ведется мониторинг, разница в протестной активности между большими и малыми регионами постепенно сглаживалась, и традиционно более «тихие» небольшие территории, такие как Чувашия, Кировская, Курганская области, теперь тоже попадают в число регионов с повышенной протестной активностью», — отмечается в докладе, подготовленном экспертами КГИ Николаем Петровым, Александром Кыневым и Алексеем Титковым.

Протестным ореолом окутан и сам Михаил Игнатьев, отставку которого оппозиция ожидала в «осенний губернаторопад», оттачивая на митингах соответствующие лозунги. Между тем сам Игнатьев считает, что «доверие президента Российской Федерации к главе Чувашской Республики Игнатьеву есть, доверие народа Чувашской Республики есть», о чём заявил на пресс-конференции и даже поспешил сообщить, что готов оставить свой пост, как только «народ республики скажет: надоел глава республики Игнатьев, пора уходить в отставку». Даже что-то вырвалось про митинги, но спасло умение неясно формулировать: «…А не при наличии отдельных высказываний на митингах, как сейчас модно стало…» В общем, мысль Игнатьев «бросил» и закончил спич заученным канцеляризмом:

«Когда есть темы и предметы для обсуждения, мы всегда садимся за круглый стол, обсуждаем разные вопросы и принимаем решения».

Кто «мы», кого и что именно имел в виду глава Чувашии, — не очень понятно. Но все хорошо поняли, что народ может требовать — и не только на митингах.

Сдал позиции Михаил Игнатьев и в политологических рейтингах. В рейтинге влияния глав субъектов (АПЭК) по итогам октября он опустился на 7 строк, переместившись с 37-го места на 44-е. Из 14 глав регионов Поволжья Игнатьев находится на 11-м месте, опережая только новичка — вновь избранного главу Марий Эл Александра Евстифеева (49-е место), а также ульяновского и оренбургского губернаторов Сергея Морозова (57-е место) и Юрия Берга (58-е место). Данный рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества.

Cap.ru В туристско-информационном центре

«Парадный маршрут» для главы Ростуризма

С однодневным рабочим визитом посетил Чебоксары глава Ростуризма Олег Сафонов, который побывал на Красной площади, набережной и на объектах «Этнической Чувашии» — многолетний проект, который не раз подвергался критике за срывы сроков строительства. Напомним, в июне 2017 года разразился скандал после заявления Счётной палаты России о том, что из 16 туристско-рекреационных кластеров, предусмотренных к завершению в полном объеме на начало 2016 года, не завершен ни один (среди кластеров, над которыми, согласно данным Ростуризма, велась работа в 2016 году, была и «Этническая Чувашия»). Отметим также, что работой чиновников Ростуризма по реализации федеральной целевой программы заинтересовался в 2016 году президент Владимир Путин, который и дал поручение проверить ведомство.

По данным чувашских властей, в 2013—2017 годах за счет всех источников финансирования на «Этническую Чувашию» потрачено более 2,9 млрд рублей, в том числе 955 млн рублей из федерального бюджета, построено «14 объектов обеспечивающей инфраструктуры» из 17. Ранее разразился скандал в связи с тем, что в парке 500-летия, где возводятся объекты «Этнической Чувашии», была разграблена новая энергоподстанция. Власти заявляют, что сейчас ведется регистрация инженерных коммуникаций в государственную собственность республики и передача их на баланс эксплуатирующих организаций:

«В связи с изменением границ земельного участка этнокомплекса «Амазония» утратил силу градостроительный план, на основании которого ранее выдавались разрешения на строительство. Возникла необходимость разработки новых проектов межевания территории и планировки территории согласно факту построенных объектов обеспечивающей инфраструктуры. Это послужило причиной, по которой республика ранее не могла на законных основаниях ввести объекты в эксплуатацию. На сегодняшний день вся процедура по проведению публичных слушаний и утверждению проектов планировки территории и проектов межевания территории полностью завершена».

По данным минкультуры республики, на стадии завершения — строительство здания административно-развлекательного комплекса со спа-центром и ресторанными двориками, достроены «центральный вход в этнокомплекс и водоем влюбленных, проведен первый этап обновления парка аттракционов, летом начала работу летняя зона аквапарка». В 2018 году здесь планируют построить аквапарк. А в «этноэкологическом комплексе «Ясна» идет поэтапное строительство экологической деревни, там уже принимают туристов».

Осмотрев объекты, Олег Сафонов дал несколько рекомендаций. В частности, бассейн в парке 500-летия сделать круглогодичным, вместо асфальта на Красной площади выложить гранит, на набережной организовать «как можно больше» спусков к реке и активнее рекламировать регион на рынке туристических услуг.

Член регионального штаба ОНФ, лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов полагает, что Олега Сафонова водили «парадными маршрутами», и отмечает, что звучали «только хвалебные оды»:

«Нас не пригласили, хотя туристическими проектами ОНФ занимается давно. А на круглый стол пришлось прорываться. И в итоге нам всем рассказывали не о том, что есть, а опять «кормили» прожектами, презентации были одна красочнее другой. Это касается и объектов в парке 500-летия, и этнопоселения «Ясна», где, условно говоря, четыре домика, и найти поселение без местного Сусанина тяжело. Когда мы ездили в «Ясну» летом, не было не то что нормальной дороги и аншлага, но даже стоял «кирпич», то есть въезд был запрещён. В «Амазонии», по нашим данным, многие проекты на стадии согласования, не говоря уже о том, чтобы приступить к реализации. Построили только инфраструктуру за счёт республики и остов бизнес-центра. Освещение здесь появилось только в день приезда федерального чиновника — видимо, организовали временное, так как новую энергостанцию разграбили. Пруд влюблённых тоже был закрыт до приезда Сафонова. О каком таком туристическом потоке на эти объекты нам пытались втолковать?»

Cap.ru Глава Росархива Андрей Артизов

Думать надо не «о следующих выборах»

Фактически вне федерального внимания остался визит в Чувашию Андрея Артизова, который находился в республике целых два дня, и его программа была интенсивной: он посетил несколько архивов и музеев, выступил с лекцией для студентов, провёл круглый стол с архивистами, а также принял участие в открытии реконструированного здания исторического архива. Незаинтересованность местных чиновников в широком публичном освещении можно понять: его приезд лишь подчеркнул слабые лоббистские позиции чувашской власти. В соседней Ульяновской области на реконструкцию госархива, который открылся в сентябре 2017 года, из федерального бюджета выделено 100 млн рублей (из областного в порядке софинансирования — 88 млн рублей). В то время как Чувашия, сколько ни просила последние годы, на реконструкцию Государственного исторического архива не получила ни копейки. И вынуждена была в 2015—2017 годах вложить свои 170 млн рублей, чтобы завершить эту работу.

Cap.ru Открытие после реконструкции здания исторического архива

Ленточку перерезали с участием федерального гостя. Было отмечено, что реконструкция позволит закрыть проблему дефицита площадей минимум на 25 лет, общий объём хранения возрос с 500 до 750 тыс. единиц.

«Наша профессия требует, чтобы мы думали не о следующих выборах, а о следующих поколениях. Чтобы мы думали столетиями», — сказал, в частности, на открытии Андрей Артизов.

В ходе торжества выяснилось, что ранее здания исторического архива располагались в храмах, что стало открытием для Михаила Игнатьева, поинтересовавшегося у гостя, «почему в церкви перебросили».

«Потому что зданий не было тогда. Это первое. Надо было церкви закрыть. И слава Богу, что архивы оказались в храмах, потому что там, где архивы были в церквях, они сохранились. А там, где сделали склады для картофеля, зернохранилища и т.д., изуродовали все», — сказал Андрей Артизов.

Государственный исторический архив Чувашии является крупнейшим архивным учреждением региона. Здесь хранятся документальные источники начиная с XVII века. Среди них — уникальные экземпляры рукописных книг, списки с царских грамот, ревизские сказки, дела жертв политических репрессий, личные документы Героев Советского Союза, выдающихся деятелей культуры, здравоохранения, науки. Всего в систему архивных учреждений Чувашии входят 3 государственных и 25 муниципальных архивов, где находится почти 3 млн единиц хранения.

Митинги и зарплата в 150 тыс. рублей

День народного единства в Чувашии отметили по традиционному сценарию. На Красной площади прошёл митинг-концерт «Мы едины», где было собрано-согнано около 11 тыс. жителей. Высокопоставленные выступающие, казалось, соревновались, кто чаще скажет о том, что «мы едины»: Михаил Игнатьев заявил, что «мы едины, мы идём вперёд к новым победам», депутат Госдумы Леонид Черкесов — о том, что «Чувашия и Россия едины», ему вторил его коллега по парламенту Николай Малов, отметив, что «наша сила и сила России — в единстве», завершив лозунгом:

«Мы все разные, но нас всех объединяет одно — любовь к Родине. Да здравствует единая Россия!»

Cap.ru Концерт

Спикер Госсовета Валерий Филимонов заявил, что «россияне — единый народ», а вновь назначенный глава Чебоксар Евгений Кадышев — о том, что «мы едины, и наше единство — сила Чувашии, а наше единство в Чувашии создает силу России».

Но выступление Михаила Игнатьева запомнилось больше обещанием фантастической по меркам Чувашии зарплаты в 150 тыс. рублей. После митинга, общаясь со студентами, руководитель республики заявил, что «агропромышленный комплекс нуждается в вас, вы — востребованные специалисты».

Cap.ru Выступление Михаила Игнатьева с аплодисментами

«Я на встречах говорил, кто не слышал: сегодня работодатель агропромышленного комплекса минимум 50 тыс. готов платить за хорошего специалиста. А кто-то — 100, а кто-то — 150», — говорит Игнатьев на видео, которое появилось в сети.

Какие именно предприятия в Чувашии готовы платить по 150 тыс. рублей и о каких именно вакансиях идёт речь, глава региона не уточнил. Напомним, Михаил Игнатьев заработал в 2016 году 4,164 млн рублей, что на 334 тыс. рублей (или на 8,7%) больше уровня 2015 года. Из них заработок по основному месту работы возрос на 7,2% — до 3,739 млн рублей. По простым арифметическим подсчётам, ежемесячный доход на посту главы составил 311 тыс. рублей. По последним данным Чувашстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе — сентябре 2017 года в республике составила 23 747 рублей, в том числе в сельском хозяйстве — 16 791,5 рубля.

Свита митрополита и копии самолётов

4 ноября православные верующие отметили крестным ходом с Казанской иконой Божией Матери, а также праздничными богослужениями. Вместе с тем в это же время совершал паломническую поездку по Святой земле митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, при этом в свите были экс-премьер Чувашии Нина Суслонова, бывший глава регионального МВД Вадим Антонов и супруга первого президента республики, ныне вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова.

Cheb-eparhia.ru Митрополит Варнава совершает паломничество по Святой земле

По некоторым данным, на 4 ноября в мэрию подавали заявление о проведении «Русского марша», но администрация в проведении отказала. В самой мэрии информацию о заявках на проведении массовых мероприятий не предоставили до сих пор.

В Новочебоксарске, который в прошлом году попал в федеральную повестку в связи со скандалом вокруг кордодрома и последующей сменой власти в городе, 4 ноября состоялись соревнования юных авиамоделистов. Сам факт соревнований стал свидетельством победы горожан — прежде всего, авиамоделистов и их родителей. Спортивно-патриотический праздник прошёл при благотворительной поддержке Чебоксарской ГЭС в рамках программы «Чистая энергия». В состязаниях участвовали дети из Новочебоксарска и Нижнего Новгорода. Особый интерес у зрителей вызвал запуск моделей — копий знаменитых самолетов: легендарного штурмовика Великой Отечественной войны Ил-2, истребителя МиГ-3, самолета «Цессна-172».

Отметим также, что накануне праздника в Чебоксарах открыли Дом дружбы народов в здании бывшего образовательного учреждения: из республиканского бюджета на ремонт выделено 10 млн рублей, в планах — ещё 16,5 млн рублей. Власти обтекаемо заявляют, что «основными направлениями деятельности станут участие в реализации государственных программ в области национально-культурного развития, проведение культурно-досуговых мероприятий, сохранение культурного наследия народов Чувашской Республики, а также развитие межрегионального и международного сотрудничества». О том, какие именно практически шаги по «сохранению и развитию» будут приниматься, не уточняется.

Расколотый праздник

Праздник столетия — вековая годовщина Великого Октября — обнажил тлевший в рядах коммунистов раскол и борьбу за право называться «настоящими коммунистами». 7 ноября у памятника Ленину в Чебоксарах митинговали дважды: утром — ветераны и бывшие члены компартии, сдавшие партбилеты в знак протеста против политики действующего руководства регионального отделения, после полудня — действующие члены партии. Пока первые митинговали, депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов обменялся благодарностями в Доме правительства с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым и поговорил о бюджетных перспективах. От утренних демонстраций Шурчанов открестился, заявив, что его в это время не было и об этом он не знает. Своеобразным символом расколотого праздника стало вскрытие капсулы с посланием потокам: за 50 лет послание частично сгнило.

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ИА REGNUM 7 ноября, 2017 год, Чебоксары. Многодетные мамы на митинге коммунистов

Примечательно, что на митинг вместе с коммунистами вышли многодетные мамы — они пришли не только с лозунгами с требованием вернуть льготы, но и с грудными детьми в колясках. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2016 года Чувашия урезала социальные расходы. Ежемесячное пособие на ребёнка в повышенном размере получают только те семьи, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в то время как ранее — при доходе менее 150% прожиточного минимума. Пересмотрели в сторону оптимизации и компенсацию за посещение детского сада, введя критерий нуждаемости. А с января 2017 года семьи, в которых родились третий и последующие дети, перестали получать доплаты: многодетные семьи лишили субсидий в размере 8,5 тыс. рублей.

Фотоаппарат для главы за полмиллиона

Администрация главы Чувашии закупает за счёт средств республиканского бюджета новый фотоаппарат. Его стоимость оценена в полмиллиона рублей. В документации определены технические характеристики и даже указаны требования к упаковке. Согласно документу, закупается зеркальный фотоаппарат, который способен за один заряд давать не менее 900 фотографий. В перечне требований указано количество пикселей (не менее 31,7 млн), размер матрицы (не менее 35,9×23,9 мм), максимальное разрешение снимка (не менее 6720×4480), чувствительность, скорость съёмки (не менее 7 кадров в секунду), максимальное разрешение видеозаписи (не менее 3840×2160), максимальная частота кадров видеоролика. Кроме того, фотоаппарат должен быть с ЖК-экраном с числом пикселей не менее 1 620 000. Также в числе требований — наличие модуля wi-fi.

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Отметим, что закупка проводится на фоне гигантских долгов по зарплате в Чувашии. Напомним, в Приволжском федеральном округе на 1 октября 2017 года просроченная задолженность по заработной плате составила почти 217,35 млн рублей. Из них почти 40% задолженности приходится на два региона округа — Самарскую область (44,5 млн рублей) и Чувашию (40,6 млн рублей). При этом Чувашия также является антилидером по числу работников, перед которыми организации имеют просроченные долги по зарплате: таких в республике 2253 человека, что составляет более четверти от общего числа в Поволжье.

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Охотники за люками и другие ЧП

В Чебоксарах стали массово воровать люки. За месяц в городе похищено около 50 люков с водопроводных и канализационных колодцев.

«Люки без перекрытий опасны для жизни. В кратчайшие сроки нужно исправить ситуацию», — сказал на планёрке глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Какие именно меры планируется принять, не сообщается.

Отметим, что в ноябре суд признал 47-летнего чебоксарца (ранее судимого) виновным в краже люка в июле с тепловой камеры, назначив ему два года колонии строгого режима. По данным следствия, вместе с другим злоумышленником он сдал люк в металлолом за 200 рублей, а на вырученные средства мужчины приобрели алкогольные напитки.

В одном из детских садов столицы Чувашии выявлен больной туберкулезом сотрудник. По предварительным данным, мужчина работал поваром в детском саду №108. Плановый медосмотр, проводившийся в феврале 2017 года, не выявил у него признаков опасной болезни. В октябре мужчина обратился к врачам в связи с недомоганием. Исследования показали, что он болен туберкулезом. Люди, которые могли контактировать с больным по месту жительства и работы, наблюдаются у медиков. Других заболевших не выявлено.

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В Чувашии продолжают выявлять нарушения при переселении жителей из аварийного жилья, подаются судебные иски. В частности, в Чебоксарах иск подан в связи с предоставлением инвалиду-колясочнику жилья, непригодного для проживания: в его квартире дверные проёмы узкие, что лишало его возможности передвигаться на коляске. Кроме того, горожанина переселили на третий этаж в дом, где нет лифта.

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