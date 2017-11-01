Для главы Чувашии закупают фотоаппарат за полмиллиона

Чебоксары, , 19:54 — REGNUM Администрация главы Чувашии закупает за счёт средств республиканского бюджета новый фотоаппарат. Его стоимость оценена почти в полмиллиона рублей. Соответствующая информация о проведении электронного аукциона на поставку «фотографического оборудования, их частей и принадлежностей» опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документации, заказчиком выступает администрация главы Чувашской Республики. Начальная (максимальная) цена «определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)» и составляет 491 404 рублей. Источником финансирования определён республиканский бюджет Чувашии.

В документации определены технические характеристики и даже указаны требования к упаковке. Согласно документу, закупается зеркальный фотоаппарат, который способен за один заряд давать не менее 900 фотографий. В перечне требований указано количество пикселей (не менее 31,7 млн), размер матрицы (не менее 35,9×23,9 мм), максимальное разрешение снимка (не менее 6720×4480), чувствительность, скорость съёмки (не менее 7 кадров в секунду), максимальное разрешение видеозаписи (не менее 3840×2160), максимальная частота кадров видеоролика. Кроме того, фотоаппарат должен быть с ЖК-экраном с числом пикселей не менее 1 620 000. Также в числе требований — наличие модуля wi-fi.

Кроме того, закупаются два объектива к фотоаппарату, вспышка, две карты памяти, светофильтры под объективы, аккумуляторы и дополнительное зарядное устройство. Аукцион состоится 17 ноября.

Отметим, на мероприятиях с участием главы Чувашии Михаила Игнатьева работают два фотографа.