Встреча главы Чувашии и лидера чувашских коммунистов: детали

Чебоксары, , 16:45 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 7 ноября, депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов и глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудили вопросы федеральной бюджетной поддержки, поздравили друг друга со 100-летием революции и выразили взаимную благодарность. Михаил Игнатьев — «за защиту интересов республики на федеральном уровне», Валентин Шурчанов — за создание условий при проведении праздничных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщил парламентарий, комментируя итоги рабочей встречи с руководителем республики.

На встрече в Доме правительства, которая состоялась в Чебоксарах накануне шествия и праздничного митинга в честь 100-летия Великой Октябрьской революции, «собеседники поздравили друг друга со знаменательной датой, которая оказала значительное влияние на судьбу России».

«Революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших событий ХХ века. Она изменила ход исторического развития России и оказала влияние на события во всем мире. Важно с уважением относиться к истории, помнить ее уроки», — приводит слова Михаила Игнатьева его пресс-служба.

В релизе также сообщается, что «в ходе встречи также обсуждены нюансы реализации бюджетной политики»: рассмотрены вопросы среднесрочного трехлетнего бюджетного планирования, распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджета, формирования «модельного» бюджета.

«Валентин Шурчанов рассказал о проводимой им работе. Глава Чувашии выразил ему слова благодарности за защиту интересов республики на федеральном уровне», — говорится в официальном сообщении.

Валентин Шурчанов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что тоже «поблагодарил» Михаила Игнатьева:

«Поблагодарил: власть в Чувашии и городе Чебоксары создали все условия, предоставили в аренду помещения в районах и городах, чтобы мы провели юбилейные мероприятия. Потому что понимаем, что нынешняя власть берёт своё начало с советской власти. И Чувашской Республики не было бы, если бы не было советской власти. Что касается вопросов, которые мы обсуждали, то поскольку я, прежде всего, первый заместитель председателя комитета (Госдумы) по бюджету и налогам, поэтому обсуждали бюджетные вопросы — с тем, чтобы республика могла бы рассчитывать на большее. Обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг концерна «Тракторные заводы»: концерн сегодня банкротится из-за огромных долгов. Я поднял вопрос по шумерлинским предприятиям, какие там будут военные заказы. Мы, депутаты, должны помогать республике».

Депутат Госдумы не стал давать оценку прошедшей встрече.

«Как я могу сказать, что не удовлетворен, если мы встретились, переговорили и обговорили? Это реультат, безусловно. Я представляю депутатский корпус, мы должны думать о народе, поэтому встречаемся, обсуждаем нынешние возможности. Это, может быть, к политике не имеет такого большого отношения, потому что политика и идеология совершенно разные вещи, но бюджет должны принимать совместно», — отметил Валентин Шурчанов.