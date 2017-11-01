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В Чебоксарах больной туберкулезом работал в детском саду

Происшествия

В октябре мужчина обратился к врачам в связи с недомоганием

Чебоксары, 1 ноября 2017, 13:55 — REGNUM  Доследственная проверка проводится в Чебоксарах после появления в СМИ сообщений о том, что одном из детских садов выявлен больной туберкулезом сотрудник. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба следственного управления СКР по Чувашии.

По предварительным данным, мужчина работал поваром в детском саду №108. Плановый медосмотр, проводившийся в феврале 2017 года, не выявил у него признаков опасной болезни.

В октябре мужчина обратился к врачам в связи с недомоганием. Исследования показали, что он болен туберкулезом. Пациент находится на стационарном лечении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Региональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. В помещениях детского сада проведена дезинфекция.

Люди, которые могли контактировать с больным по месту жительства и работы, наблюдаются у медиков. Других заболевших не выявлено. Процессуальное решение будет принято следственными органами по итогам проверки.

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Туберкулез

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