Рост до 335%: регионы Поволжья наращивают долги по зарплате

Нижний Новгород, , 17:16 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 1 октября 2017 года просроченная задолженность по заработной плате составила почти 217,35 млн рублей. Из них почти 40% задолженности приходится на два региона округа — Самарскую область и Чувашию, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

На 1 октября долги по зарплате в ПФО составили 217,348 млн рублей. Это на 23,6% меньше, чем было на начало года, но на 18,3% больше к уровню 1 сентября 2017 года (183,75 млн рублей). Долги сложились перед 9316 работниками.

Наибольшая сумма задолженности отмечена в Самарской области (44,5 млн рублей) и Чувашии (40,6 млн рублей). На долю данных двух регионов приходится почти 40% всех зарплатных долгов в Поволжье. При этом Чувашия также является антилидером по числу работников, перед которыми организации имеют просроченные долги по зарплате: таких в республике 2253 человека, что составляет более четверти от общего числа в Поволжье. Далее по данному показателю идут Саратовская область (1407 работников) и Самарская область (1182 работника).

Большие долги по зарплате также сложились в Пермском крае (23,48 млн рублей), Кировской области (19,5 млн рублей), Оренбургской области (17,93 млн рублей) и Саратовской области (19 млн рублей). Минимальная просроченная задолженность по заработной плате — в Башкирии (671 тыс. рублей), Ульяновской области (797 тыс. рублей) и Марий Эл (1,9 млн рублей).

По данным статистики, нарастили задолженность шесть регионов в округе. Это Пермский край (на 1 октября по сравнению с 1 сентября индекс составил 335,5%), Чувашия (169,1%), Башкирия (162,2%), и Саратовская область (149,6%) и Татария (106,3%).

В расчёте на одного человека просроченная задолженность в ПФО на 1 октября составила 23 331 рубль (в РФ — 56 199 рублей). Наибольшие показатели отмечены в Кировской области (52 551 рубль в расчёте на одного человека) и Пензенской области (41 617 рублей), минимальные — в Башкирии (11 982 рубля) и Саратовской области (12 728 рублей).