Не подняться и не развернуться: куда переселяют инвалидов в Чувашии

Чебоксары, , 11:50 — REGNUM В Чувашии продолжают выявлять нарушения при переселении жителей из аварийного жилья, подаются судебные иски. В частности, в Чебоксарах иск подан в связи с предоставлением инвалиду-колясочнику жилья, непригодного для проживания: в его квартире дверные проёмы узкие, что лишало его возможности передвигаться на коляске. Кроме того, горожанина переселили на третий этаж в дом, где нет лифта, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Решение об обращении в суд принято после обращения одного из жильцов дома по ул. К.Иванова.

«Проверка показала, что администрация города предоставила инвалиду-колясочнику квартиру на третьем этаже в доме без лифта. Ширина дверных проемов в жилом помещении также не позволяет обеспечить свободное передвижение инвалида по квартире. Прокуратура пришла к выводу о непригодности квартиры для проживания инвалида-колясочника, что свидетельствует об ухудшении его жилищных условий», — поясняют в надзорном ведомстве.

В адрес главы администрации Чебоксар внесено представление об устранении нарушений закона и предоставлении инвалиду иного жилого помещения. Представление мэрией отклонено. Прокуратура вышла в «с заявлением об оспаривании договора мены, обязании администрации предоставить благоустроенное жилое помещение, пригодное для проживания инвалида-колясочника».

Напомним, Чувашия одной из первых в Поволжье завершила реализацию адресной программы по переселение граждан из аварийного жилья (2013−2017 годы). По количеству аварийных домов, которые подлежали расселению в рамках программы, Чувашия в ПФО была на пятом месте. Всего программой было предусмотрено переселение 12 852 граждан (4787 семей), проживающих в 841 аварийном многоквартирном доме. На эти цели направлено свыше 5 млрд рублей.

Ранее в прокуратуре отмечали, что при проведении проверок «выявлены системные нарушения в работе межведомственных комиссий». В частности, обследования проводились в отсутствии отдельных специалистов органов надзора, которые были включены после вмешательства ведомства. Кроме того, «в большинстве случаев» обследования проводились без заключений специализированных организаций, в результате проводились повторные обследования и затем 12 домов исключены из программы.

«Ни один из этапов программы своевременно не завершен. К примеру, сроки реализации 4 этапа программы нарушены в пяти из восьми муниципальных образованиях. В отношении глав местных администраций, их заместителей возбуждены административные дела, также в адрес глав администраций внесены представления», — говорят в надзорном ведомстве.

В текущем году нарушены сроки строительства пяти из семи многоквартирных домов. В отношении застройщиков возбуждены административные дела, в настоящее время все дома введены в эксплуатацию. При проверке качества строительства домов строительные недостатки выявлены в 25 из 210 многоквартирных домах.

В прокуратуре также констатируют, что после расселения аварийных домов сроки их сноса часто затягиваются.

«В отдельных случаях бездействие органов местного самоуправления длится более 2 лет и связано, как правило, с отсутствием бюджетного финансирования. Его отсутствие не освобождает органы местного самоуправления от исполнения обязательств. На сегодняшний день не снесено 160 расселенных домов в восьми муниципальных образованиях (внесены представления, в суды направлены исковые заявления)», — отмечают в ведомстве.