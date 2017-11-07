Расколотый праздник: коммунисты в Чувашии разделились на меньшинство

Чебоксары, , 20:13 — REGNUM В столице Чувашии праздник столетия — вековая годовщина Великого Октября — обнажил тлевший в рядах коммунистов раскол и борьбу за право называться «настоящими коммунистами». Сегодня, 7 ноября, у памятника Ленину в Чебоксарах митинговали дважды: утром — ветераны и бывшие члены компартии, сдавшие партбилеты в знак протеста против политики действующего руководства регионального отделения, после полудня — действующие члены партии. Пока первые митинговали, депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчановым обменялся благодарностями в Доме правительства с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым и поговорил о бюджетных перспективах. После полудня Шурчанов вместе с членами партии и сторонниками прошёл с флагами и транспарантами по центральной улице, завершив праздничный марш у памятника Ленину. От утренних демонстраций глава чувашского отделения КПРФ открестился, заявив, что его в это время не было, и об этом он не знает. Ещё одним свидетельств раскола стало торжество накануне юбилея, которое прошло во Дворце культуры им. Я. Ухсая, куда пускали только по пригласительным билетам. Своеобразным символом расколотого праздника стало вскрытие капсулы с посланием потокам, заложенной 50 лет: послание частично сгнило, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вспыхнувший в 2016 году конфликт в руководстве регионального отделения КПРФ, когда первым публично партбилет сдал Дмитрий Евсеев (на тот момент глава фракции в Госсовете), а затем посыпались закулисные выходы из рядов партии, долгое время перманентно тлел в кулуарах. Коммунисты негласно разделись на два стана, каждый из которых доказывал, что именно они «настоящие». Глава отделения Валентин Шурчанов вынужден был периодически опровергать наличие раскола, кадрового конфликта и заверять, что партия активно прирастает новыми членами. Пути бывших и нынешних членов компартии на публичных площадках не пересекались, но к 100-летию Великого Октября из тлеющей искры могло возгореться пламя: 7 ноября у памятника Ленину дважды возлагали цветы и дважды выступали.

«Настоящие коммунисты уже утром возложили корзину цветов к памятнику Ленину в Чебоксарах. Это ветераны компартии Чувашии. Те, кто возрождал партию после ее запрета Ельциным в 90-е», — сообщил ИА REGNUM бывший член партии Дмитрий Евсеев, отметив, что среди них были также бывшие члены партии, которые покинули ряды КПРФ из-за несогласия с действиями Шурчанова.

Всего набралось около двух десятков человек. Через несколько часов на этой же площадке митинговали члены регионального отделения КПРФ, которые прошествовали с музыкой, красными флагами, транспарантами и лозунгами по центральной улице Чебоксар — всего набралось не более 150 человек. Перед началом митинга также состоялось возложение цветов. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Валентин Шурчанов сухо заявил, что его «не было утром здесь», и он не знает о прошедшем ранее мероприятии. Но рассказал детали утренних переговоров с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, отказавшись давать оценку рабочей встречи.

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На «втором» митинге, который вопреки всем традициям начался без гимна, первым выступил Валентин Шурчанов. Оглядев своих соратников, он первым делом заметил, что они «настолько тесно встали против непогоды и снега, что это самый хороший пример объединения всех народов, трудящихся вокруг идеи Великого Октября». И много говорил о «исторической значимости» революции 1917 года, которую «невозможно переоценить», так как в то время «человек труда был рабом, был нищим, голоден».

«В российской империи за первые 14 лет XX столетия было 11 голодов, массово вымерли более 1,5 млн человек. Многие болели. Данные говорят о том, что свирепствовали массовые инфекционные заболевания… Если бы не было революции, Россия была бы полностью отдана на заклание мировой империалистической системы, мировой колониальной системы, потому что 75% предприятий принадлежали иностранным компаниям», — стращал лидер чувашских коммунистов, подчеркнув, что «мудрость, гений Владимира Ильича, прозорливость Сталина, его упорство вывели нашу страну в число самых передовых держав».

И предложил включить в резолюцию митинга требование в адрес президента и правительства «вернуть нам социальные завоевания Великого Октября». Затронул и Чувашию.

«Нынешняя власть в Чуваши берёт начало с Великого Октября, потому что часть территории Чувашии входила в состав Казанской губернии, другая часть — Симбирской. Только ленинская национальная политика дала чувашскому народу своё государство. Через все тернии чувашский народ после русских вырвался в космическое пространство», — напомнил Валентин Шурчанов, добавив к этому достижения республики в мировом балете, строительство крупных промышленных предприятий и госуниверситет.

Коснулся депутат Госдумы и экономических проблем — рост тарифов в сфере ЖКХ, повышение акцизов на бензин, инфляцию, налоговое бремя. За этим последовал предвыборный лозунг:

«Мы — богатая страна, но чтобы завладеть богатствами, нужно поддержать программу КПРФ».

Лидер чувашских коммунистов также предложил включить в резолюцию требование оставить тело Ленина в Мавзолее:

«Давайте в резолюции потребуем, чтобы Владимир Ильич Ленин оставался всегда с нами. Пока Ленин с нами, мы всегда победим, как побеждали… Социализм — будущее России».

Отметим, что накануне, 5 ноября, в Чебоксарах была вскрыта так называемая «капсула времени», заложенная в 1967 году в честь 50-летия Великой Октябрьской революции возле ныне несуществующего Чебоксарского хлопчатобумажного комбината. При вскрытии капсулы выяснилось, что она настолько сильно обветшала, что пришлось зачитывать заранее подготовленную копию послания, которая «всё это время хранилась у тогдашнего секретаря комитета ВЛКСМ комбината Креты Лазаревны Валицкой, участвовавшей в закладке капсулы в 1967 году».

«Поручено было открыть на 100-летие. Как раз на 5 ноября… В послании говорится, что мы верим, что через 50 лет вы будете жить лучше, чем мы, будете жить при коммунизме. Решите все вопросы развития образования, здравоохранения, у вас в полном достатке работа. И мы вам пожелаем, чтобы вы и дальше продолжили наши дела, потому что мы, комсомольцы, молодёжь в 50-ые годы напряжённо трудились, напряжённо работали, чтобы выполнить планы пятилетки и тем самым страну продвинуть вперёд. Поэтому поддержите все начинания», — сказал журналистам Валентин Шурчанов.

Вздохнув, он признал, что «мы, безусловно, ответственные за нынешнее положение», «будем работать»:

«Раз люди завещали, должны выполнить. Как раз эта капсула нас подтягивает».