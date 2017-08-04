В Свердловской области завершилась регистрация кандидатов на пост губернатора. Как и предполагали многие аналитики, в основной этап предвыборной гонки попали шесть претендентов, в том числе исполняющий обязанности главы региона Евгений Куйвашев, идущий на выборы от партии «Единая Россия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Помимо него в качестве кандидатов официально зарегистрированы выдвиженец от регионального отделения партии «Зелёных» депутат городской думы Константин Киселёв, Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфёнов от КПРФ, Дмитрий Сергин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Игорь Торощин от ЛДПР.

Ещё пятерым претендентам не удалось преодолеть муниципальный фильтр. В регистрации было отказано Ивану Волкову, выдвинутому от партии «Российский Общенародный Союз», Виктору Костромину от партии «Народ против коррупции», Олесе Красномовец от «Патриотов России», Олегу Сотникову от «Партии ветеранов России» и главе Екатеринбурга Евгению Ройзману, который выдвигался от партии «Яблоко».

И если неучастие известного в Екатеринбурге адвоката Ивана Волкова (он представлял сторону защиты в громком деле фотографа Дмитрия Лошагина) или призёра Олимпиады-2004 Олеси Красномовец в дальнейшем этапе выборов главы региона мало у кого вызвало вопросы, то отказ в регистрации в качестве кандидата Евгения Ройзмана стал настоящим шоу. При этом сторонники действующего главы Екатеринбурга и председателя городской думы во всём винят «злые силы» в лице действующей власти и существующего законодательства. Но так ли это на самом деле?

Начнём с того, что в 2013 году Евгений Ройзман одержал победу на выборах главы Екатеринбурга, опередив единого кандидата от региональной и городской власти Якова Силина. Ничто тогда не стало препятствием для Евгения Ройзмана в процессе регистрации как оппозиционного кандидата. И ему не помешал одержать победу весь административный ресурс, который был направлен на поддержку Якова Силина. Нынешние сторонники главы Екатеринбурга видимо подзабыли все эти обстоятельства, тогда как те, кто голосовал за будущего градоначальника в 2013 году, впоследствии разочаровались в Евгении Ройзмане, оппозиционность которого как водой смыло сразу после того, как он занял высокое место в «сером доме». Очень скоро выяснилось, что «несистемный» Ройзман совершенно органично вписался в систему городской власти. Показательным стал инцидент, который произошёл уже весной 2014 года, когда на сообщение одного из пользователей Twitter о том, что Екатеринбург «утопает в грязи… но мэру с сити-менеджером, похоже, наплевать», Евгений Ройзман ответил: «В душе у тебя грязь». При этом проблема грязи в Екатеринбурге, как и действующая власть, носит системный характер, и как показывает практика — также непобедима.

Сергей Пластинин ИА Красная Весна Екатеринбург со стороны Зеленого острова

Читайте также: Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе

Далее в середине декабря 2015 года Евгений Ройзман одним из первых заявил о своих губернаторских амбициях, причём обозначил условия при которых он намерен выдвинуть свою кандидатуру. Он сообщил, что готов иди на выборы губернатора Свердловской области, если свою кандидатуру выставит действующий глава региона Евгений Куйвашев.

Читайте также: Глава Екатеринбурга Ройзман заявил о губернаторских амбициях

Тут впору поднять вопрос о чести, если он уместен в современной политике. К счастью в России до сих пор настоящие мужчины держат слово. И русский человек ценит такое качество, тем более если им обладает действующий политик. То есть если Евгений Ройзман обещал составить конкуренцию по его же определению «тюменскому» Евгению Куйвашеву на выборах губернатора Свердловской области, то слово надо держать. В ином случае правда будет за словами председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, которая выразила уверенность в том, что настоящий политик должен пытаться избираться по существующим правилам, а тех, кто призывает бойкотировать выборы, и вовсе назвала «слабаками».

Читайте также: Памфилова обвинила Ройзмана во лжи и политической нечистоплотности

Теперь стоит напомнить, как именно вступил Евгений Ройзман в предвыборную гонку, которая официально началась 10 июня 2017 года, когда были зарегистрированы первые выдвиженцы от партий. Надо отметить, что у беспартийного Евгения Ройзмана был достаточно большой выбор партий, от которых он мог выдвинуть свою кандидатуру. Также было достаточно времени, чтобы провести с их лидерами предварительные переговоры. Некоторое время ходили вполне обоснованные слухи о том, что Евгений Ройзман может баллотироваться от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Такой тактический союз вполне мог стать взаимовыгодным, так как данная партия в Свердловской области имеет определённые позиции, которые стали бы подспорьем при прохождении технических процедур выдвижения и регистрации, а имя главы Екатеринбурга могло бы поднять пошатнувшийся после скандалов 2016 года рейтинг партии.

Тем не менее Евгений Ройзман предпочёл выдвигаться от партии «Яблоко», при этом заручился поддержкой не на местном уровне, а в Москве. В результате произошла череда скандалов, связанная с переносом региональной учредительной конференции, на которой помимо Евгения Ройзмана местные представители «Яблока» сообщили о намерении выдвинуть кандидата от партии, а в дальнейшем и с полным роспуском регионального отделения. В итоге главе Екатеринбурга пришлось выдвигаться на конференции в Москве.

Далее произошли события, которые до сих пор обсуждаются на форумах и в социальных сетях. Сначала избирком нашёл нарушения в процедуре выдвижения Евгения Ройзмана и предложил партии «Яблоко» их исправить. Но вместо этого глава партии Григорий Явлинский и Евгений Ройзман провели большую пресс-конференцию в ходе которой выступили с обвинениями в адрес ЦИКа и всей избирательной системы, заявляя о «непроходимости» муниципального фильтра. Более того Евгений Ройзман призвал бойкотировать выборы губернатора Свердловской области, настаивая на том, что это должен сделать любой «думающий избиратель» (то есть те, кто пойдёт 10 сентября отдать свой голос, безумцы?).

Читайте также: «Не набрать. И всё»: Муниципальный фильтр не пустил Ройзмана на выборы

Но так ли на самом деле непроходим муниципальный фильтр, тем более для такого известного в Свердловской области политика как Евгений Ройзман?

Согласно заявлению главы избиркома Свердловской области Валерия Чайникова, сделанному в ходе пресс-конференции 31 июля, Евгений Ройзман имел шансы собрать нужное количество подписей муниципальных депутатов в поддержку регистрации своей кандидатуры для участия в выборах губернатора. Он сообщил, что 710 депутатов не подписались ни за одного из кандидатов на пост главы региона, из них 619 — депутаты городских дум. При этом глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов оперирует другими цифрами. По его словам, подписи не поставили порядка 200 депутатов. Впрочем, и этого было бы вполне достаточно для регистрации ещё одного кандидата. В то же время, ранее Общественная палата Свердловской области опросила более 100 муниципальных депутатов и выяснила, что Евгений Ройзман не обращался к ним с просьбами о поддержке своей кандидатуры.

Читайте также: «У Ройзмана был шанс»: более 700 депутатов никому не отдали свои подписи

Более того, 2 августа Элла Памфилова заявила о том, что Евгений Ройзман даже не открыл свой избирательный счёт, предусмотренный каждому кандидату после процедуры выдвижения от партии.

«Вот вам бомба, сенсация: человек, который идет на выборы, не сделал самого главного — не открыл счета», — сказала Памфилова. «Все остальные действия — очевидно, что это просто ложь», — отметила глава ЦИК.

Таким образом, можно уверенно сказать, что если кто-то и виноват в том, что Евгений Ройзман не зарегистрировался в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области, то это он сам. Евгений Ройзман из тех немногих региональных публичных политиков, которые имеют сильную поддержку не только на местном уровне, но и со стороны московских элит. И с учётом вышеизложенного все жалобы на «заговоры» и непроходимость муниципального фильтра выглядят неубедительно.

Читайте также: Ройзман не собирал подписи муниципальных депутатов, считают общественники