Ройзман не собирал подписи муниципальных депутатов, считают общественники

Екатеринбург, , 21:28 — REGNUM Кандидат в губернаторы Свердловской области, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не обращался к муниципальным депутатам для сбора подписей, а его выдвижение «Яблоком» было проведено с нарушениями и преследовало цель привлечь внимание СМИ. С таким утверждением выступил член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев на пресс-конференции, посвященной итогам выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернаторов 2017 года, прошедшей в четверг, 27 июля в Москве.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был выдвинут бюро партии «Яблоко» кандидатом в губернаторы Свердловской области 21 июня после приостановки полномочий регионального отделения. Это произошло после того, как 17 июня свердловское региональное отделение партии не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора из-за несогласия с кандидатурой Евгения Ройзмана.

Позднее ЦИК РФ и Министерство юстиции РФ заявили, бюро «Яблока» не имело права выдвигать Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области, подменяя собой региональное отделение. Евгений Ройзман не смог собрать подписи муниципальных депутатов, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах.

«Выдвижение кандидата от этой партии «Яблоко» в Свердловской области с самого начало было сопряжено с нарушениями избирательного законодательства. Мы все читали в СМИ призывы ЦИК к партии «Яблоко» исправить эти нарушения, но это было оставлено без ответа», — цитирует ТАСС слова Максима Григорьева, — При этом тот же кандидат до этого с соблюдением всех формальностей выдвинут от другой партии, от партии «Парнас», которая, кстати, в Ярославской области успешно зарегистрировала своего кандидата. Зачем это было сделано?»

«Точно так же мы слышали неоднократно из заявлений представителей партии «Яблоко» о том, что якобы все подписи муниципальных депутатов в Свердловской области были уже собраны другими кандидатами», — продолжил общественник.

Читайте ранее на эту тему: Глава ЦИК РФ отвергла претензии «Яблока» по муниципальному фильтру

В связи с этим он рассказал, что Общественная палата Свердловской области провела опрос муниципальных депутатов на эту тему. «Более сотни человек, более 10% было опрошено, и эти результаты, опубликованные на сайте региональной ОП, выявили список депутатов, к которым никто не обращался за поддержкой», — отметил Григорьев.

В свою очередь представитель Совета по правам человека при Президенте РФ, сопредседатель мониторинговой группы Совета по наблюдению за выборами Игорь Борисов в рамках пресс-конференции заявил, что муниципальный фильтр соответствует мировой практике

Преодолеть фильтр несложно, если у кандидата есть поддержка на муниципальном уровне, считает общественный деятель.

«Установление любых квалифицирующих требований к кандидатам, выдвигаемым на те или иные выборные должности, — это общепризнанная мировая практика», — сказал подчеркнул Игорь Борисов.

Он привел в пример Францию, где кандидаты на выборах президента должны собирать подписи муниципальных депутатов. Эксперт напомнил также, что в 2012 году, когда были возвращены прямые выборы губернаторов и введен муниципальный фильтр, его законность подтвердил Конституционный суд. Муниципальный фильтр обязывает кандидатов в губернаторы собирать подписи муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы пройти регистрацию на выборах. Размер муниципального фильтра определяют региональные власти, он может быть не менее 5% и не более 10% от количества муниципальных депутатов в субъекте.

«Если есть поддержка кандидатов, они проходят эти нормы без каких-либо проблем. Цифры и факты говорят о том, что данная позиция российских законодателей вполне приемлема, она работает, работает нормально», — подчеркнул Игорь Борисов.

Читайте ранее в этом сюжете: Готовился ли Евгений Ройзман к настоящей борьбе за губернаторский пост?