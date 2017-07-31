«У Ройзмана был шанс»: более 700 депутатов никому не отдали свои подписи

Екатеринбург, , 21:15 — REGNUM Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман имел шансы собрать нужное количество подписей муниципальных депутатов в поддержку регистрации своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Свердловской области. Это следует из заявления, которое 31 июля на пресс-конференции сделал глава облибиркома Валерий Чайников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Чайникова, 710 депутатов не подписались ни за одного из кандидатов на пост губернатора. Из них 619 — депутаты городских дум.

При этом глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов оперирует другими цифрами. По его словам, подписи не поставили порядка 200 депутатов. Впрочем, и этого было бы вполне достаточно для регистрации ещё одного кандидата.

В то же время, как ранее сообщало ИА REGNUM, Общественная палата Свердловской области опросила более 100 муниципальных депутатов и выяснила, что Ройзман не обращался к ним с просьбами о поддержке своей кандидатуры.

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Напомним, изначально документы о выдвижении своей кандидатуры в облизбирком предоставили 11 человек. Но к 18:00 26 июля документы на регистрацию принесли лишь семеро из них. Четверо уже официально зарегистрированы.

Ройзман 18 июля публично отказался от дальнейшего участия в выборах и призвал к их бойкоту. Своё заявление он обосновал претензиями к муниципальному фильтру.

«Подписи депутатов были «выбраны» в самом начале кампании, и когда в нее вступил Ройзман, свободных 126 подписей муниципальных депутатов просто не оставалось», — заявляла тогда пресс-служба партии «Яблоко».

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Напомним, выборы губернатора Свердловской области намечены на 10 сентября.

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